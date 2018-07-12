Немецкой неонацистке дали пожизненный срок за убийства мигрантов

СЕГОДНЯ 10:03 2018-07-12T10:10:39+03:00

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После длившегося шесть лет следствия руководитель германской право-радикальный террористической группировки «Национал-социалистическое подполье» Бейте Чепе, известная так же как «поджигательница из Цвиккау», была приговорена к пожизненному заключению за убийство десяти человек. Она была главным фигурантом по делу об убийствах этнических турок, грека и немецких евреев (в том числе женщины-полицейского), случившихся в период с 2000 по 2007 год. Связь между этими убийствами обнаружилась случайно в 2011 году, после того, как неумело провернутое ограбление банка навело полицию на след нелегальной неонацистской группировки.

В организацию, возглавляемую Чепе, входило семь человек. Среди них были и добропорядочные с виду бюргеры, и несовершеннолетние юнцы. Всех объединяла ненависть к мигрантам и евреям, а также восхищение нацистскими идеями. Причем бандиты действовали дерзко: чтобы раздобыть денежные средства, они поджигали отделения банков и, пользуясь паникой, грабили их. В истории группировки был даже вооруженный налет на полицейский участок.Террористы сумели раздобыть пистолеты с глушителями и большое количество патронов к ним, наладили изготовление фальшивых документов, чтобы скрыть свои личности. Жертв выбирали заранее, следили за ними и в подходящий момент убивали.

Прокололись бандиты на неудачном ограблении одного из банков в саксонском городе Цвиккау - полиция приехала слишком быстро, и двоим членам группировки пришлось удирать на микроавтобусе. В результате перестрелки фургон загорелся, оба неонациста погибли. Узнав об этом, Бейте Чепе, снимавшая вместе сними квартиру в Цвиккау, подожгла свое жилье, надеясь скрыть улики. Однако ее личность быстро вычислили и террористку арестовали. А вскоре повязали и четырех других членов банды, которых суд приговорил к отсидке в тюрьме строгого режима. Правда, сроки оказались на удивление небольшими: от 3 до 3,5 лет.

То, что радикальная ультраправая группировка в течение семи лет безнаказанно совершала серийные убийства по национальному признаку, было расценено в обществе как огромный провал немецкой полиции и всей системы мониторинга неонацистских проявлений в Германии.