Игорь Шишкин: Не Тимошенко решать вопросы Крыма и Донбасса

СЕГОДНЯ 14:01 2018-07-12T16:56:29+03:00

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- Юлия Тимошенко сделала заявление о том, что Крым и Донбасс надо вернуть, используя мощную армию и «будапештский формат» - соглашение от 1994 года, когда Украина отказывалась от ядерного оружия, а главные страны гаранты — США, Россия и Британия — обещали, что с территориальной целостностью незалежной все будет хорошо. Зачем она сегодня вспомнила о документа 24 летней давности?

- Объяснение простое. Тимошенко рвется в президенты. Ей постоянно надо выступать с прорывными инициативами. Которые могут перевернуть все. И якобы как волшебная палочка обеспечить торжество Украины. И вот будто бы новый формат предложила. Но она же неглупая женщина. И прекрасно понимает, что от нее ни «вопрос Крыма», ни «вопрос Донбасса» абсолютно не зависит. Но сейчас на Украине главное прокукарекать — а там уже не важно, взойдет солнце или не взойдет. Это с точки зрения того, зачем делаются такие заявления. А с точки зрения здравого смысла — никакого будапештского формата нет.

- Как нет? Документ же в 1994-м подписывали? Где Украина отказалась от ядерного оружия…

- Было соглашение. Но те же американцы признают, что это был меморандум. Который никого ни к чему не обязывал. Документ, который не ратифицировался ни одной из сторон. США заявляли, что в соотвествии с этим меморандумом они делать никогда и ничего не будут. Это пустая бумажка, которую достали из нафталина, чтобы создать пиар-шумиху. Увязывать вопрос Крыма и меморандум почти четвертьвековой давности нет никаких оснований.

Порошенко всегда пытается решить не в пользу Украины, а в пользу себяФото: REUTERS

- Не рановато с заявлениями о том, что нельзя отделять «проблему Донбасса» от «проблемы Крыма» включаться в президентскую гонку на Украине — выборы то у них лишь в следующем марте?

- Для Тимошенко никогда не рано. Она ежечасно, ежесекундно занимается своей избирательной компанией. Она всегда будет рваться во власть, сколько ей позволят силы. Что касается разделение проблематики Крыма и юго-востока Украины- так у нас конфликт с Западом не из-за Донбасса с полуостровом - а из-за самой России! Это столкновение Москвы и Запада, которое вылилось в то, что произошло в Киеве, в Крыму, в Донецке… Если систему координат изменить, то становится понятно, что все заявления Тимошенко, Порошенко и прочих к решению проблемы не имеют никакого отношения. Это будет решаться на совершенно другом уровне - и точно не в Киеве.

- Данные свежих опросов в незалежной — Тимошенко опережает в симпатиях Порошенко довольно сильно.

- Но какие там цифры, когда говорится о лидерстве того или иного политика в электоральных предпочтениях? У нас говорят, что за него 5-7, максимум 10 процентов. А давайте посмотрим, сколько против каждого из них? В разы больше против, чем за! И при том они спокойно побеждают на выборах. Еще надо понимать, что кому быть президентом — решать будет не электорат Украины. Президент этой страны назначается. А потом назначение оформляется через режим голосования. И это знают и Порошенко, и Тимошенко и все остальные. И их нынешняя суета —она направлена не на избирателя! Хотя и надо ему напоминать, какой кандидат хороший и пригожий. А это все направлено в Вашингтон: обратите внимание на меня — я лучше всех выслуживаюсь! И я говорю самые антироссийские вещи!

- Порошенко пытался встретиться с Трампом в Брюсселе в среду — не получилось. Попытается и в четверг встретиться. Что он хочет решить в пользу Украины?

- Порошенко всегда пытается решить не в пользу Украины, а в пользу себя. В его системе координат нет такого, что вот он рвется встретиться с Трампом, чтобы что-то выторговать для Украины. Если встретиться все же удастся — для Петра Алексеевича это будет огромный плюс. Если Трамп пойдет на встречу — это будет означать, что на сегодняшний день Хозяин ставит на Порошенко. Это возможность показать всем прочим претендентам, той же Юлии - угомонитесь, любимой женой остаюсь по-прежнему я.

РЕАКЦИЯ ИЗ КРЫМА

"Не надо тешить себя иллюзиями": В Крыму ответили Юлии Тимошенко о возврате полуострова Украине

В Крыму уверены, что подобные заявления - всего лишь часть ее избирательной кампании накануне выборов президента.

- Конечно, это часть ее избирательной кампании, которая не прекращалась никогда с тех пор, как она лишилась власти. Что же касается самой сути ее заявления, то Крым является составной частью Российской Федерации - кто бы что ни говорил, ни придумывал и ни тешил себя иллюзиями. Вопрос принадлежности Крыма был закрыт 18 марта 2014 года (дата официального присоединения Крыма и Севастополя к России. – Авт.). Тогда была поставлена точка, и вокруг этого не стоит вести никаких разговоров, - рассказал КП-Крым вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс (подробности)