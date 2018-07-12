Похищение "хлебного короля": что стоит за таинственным исчезновением владельца крупного агрохолдинга Сергея Будагова

СЕГОДНЯ 18:28 2018-07-12T19:14:07+03:00

Сергей Будагов только решил пойти на мировую с орловскими властями и тут - похищение! Фото: "КП" Архив

Средь бела дня люди в масках затолкали бизнесмена в автомобиль и увезли в неизвестном направлении

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В ПОИСКАХ БАКЛАЖАНОВЫХ ЖИГУЛЕЙ

— Выйти из машины, руки за голову! Пикнешь, пристрелю.

Дорогущий «Лексус» окружили люди в черных масках. Сопротивляться?

Сергей Будагов поднял руки и скомандовал своему водителю:

— Делай, все что они говорят!

Через пару минут «Лексус», за руль которого по-хозяйски уселся один из налетчиков, лихо остановился у кладбища. Неизвестные крепко связали водителю руки пластиковым кабельным хомутом и ремнем от джинсов, а на голову надели мешок.

— Ты нас не видел. Проболтаешься ментам, и ты покойник!

Из заложников в автомобиле остался только бизнесмен. Немолодого, но крепкого мужчину в мгновение ока переместили из «Лексуса» в машину попроще. Очевидцы потом расскажут, как баклажановые «Жигули» рванули с места и пропали. Госномер никто не запомнил.

ТРЕБОВАНИЙ ВЫКУПА НЕТ

Дерзкое похищение среди бела дня «хлебного короля» Сергея Будагова уже несколько суток — тема № 1 в Орловской области.

— Лихие девяностые вернулись, беспредел! — возмущаются в соцсетях. — Все как в кино показывают.

Родственники пропавшего без вести предпринимателя тем временем срочно начали собирать деньги. А вдруг попросят выкуп? Но от похитителей пока никаких вестей и требований. Кому же было на руку исчезновение руководителя преуспевающего агрохолдинга «Орловская нива», который занимается выращиванием зерна и производством хлеба?

"ВОЙНА" С ГУБЕРНАТОРОМ

Сергей Будагов уже попадал в криминальные сводки. В 2014-м на него завели первое уголовное дело. Поводом стала приватизация агрохолдинга «Орловская Нива», некогда принадлежавшего региональным властям. Сделку провели, когда губернатором Орловщины был Александр Козлов, а при следующем главе региона — оспорили. Пришедший губернатор-коммунист Вадим Потомский открыто обвинил Будагова в махинациях. По версии следствия, аграрий нанес региону ущерб ни много ни мало в 425 миллионов рублей. Но до приговора дело так и не дошло. Суд приостановил производство за отсутствием доказательств.

Война Будагова с Потомским в тот год достигла апогея. Бизнесмен заявил, что глава региона пытается отжать у него прибыльное дело. А неприятности семьи Будаговых продолжились уголовным делом против двух сыновей Сергея Аристеевича. Братьев обвинили в избиении человека возле ночного клуба. Оба получили реальные сроки: 4 и 5 лет колонии.

В 2016-м Будагова ждал еще один удар. Он сам стал фигурантом уголовного дела. На этот раз его обвинили в даче взятки. Руководитель одного из департаментов орловского правительства уверял, что владелец агрохолдинга пытался подкупить его, чтобы сохранить принадлежавшую ему сеть магазинов «Родное село». Сергея Будагова взяли под стражу. Но в феврале 2017-го суд полностью оправдал агрария.

ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬ БИЗНЕС В ОРЁЛ

И вот еще один интересный нюанс. В разгар своей войны с орловскими властями Сергей Будагов перерегистрировал свои фирмы в соседней Тульской области. Из-за этого бюджет Орловской области не досчитался серьезных налоговых поступлений. Накануне похищения Будагов публично заявил, что готов вернуть свой бизнес в Орёл. Буквально за день до пропажи он даже встретился с новым орловским губернатором Андреем Клычковым и вроде обо всем с ним договорился. Но выполнить задуманное не успел.

На помощь орловским следователям прибыли их коллеги из других регионов страны. Расследование находится на особом контроле в администрации президента. И его подробности пока находятся в строжайшем секрете. Отрабатываются десятки версий. Не исключается, как всегда в таких случаях, и инсценировка похищения. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.