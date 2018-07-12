2018-07-12T16:34:48+03:00
Звезды

Версия: Майкла Джексона кастрировал собственный отец

Новая теория объясняет многие странности в поведении певца
Николай ГЕРАСИМОВ
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Сам Джексон рассказывал, что отец в детстве издевался над ним.Сам Джексон рассказывал, что отец в детстве издевался над ним.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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27 июня 2018 года в возрасте 89 лет скончался Джо Джексон - отец Майкла Джексона и менеджер группы Jackson 5, с которой началась его невероятная карьера. И вот появилось видео, на котором доктор Конрад Мюррей обвиняет Джо Джексона в том, что он был «одним из худших отцов в истории. Чего стоит один тот факт, что он подверг Майкла химической кастрации, чтобы сохранить его высокий голос - это же слов нет! Надеюсь, Джо Джексон искупит свою вину в аду».

Джо Джексон - отец Майкла Джексона. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джо Джексон - отец Майкла Джексона.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мюррей - тот самый врач, который в 2009 году сделал страдавшему от бессонницы Джексону инъекцию препарата пропофола, после которой певец уже не проснулся. В результате расследования врач был лишен лицензии и провел два года в тюрьме. Репутация у него - ниже плинтуса, но с другой стороны, он долго занимался здоровьем Джексона и наверняка знал о нем побольше всех прочих.

Доктор Конрад Мюррей был лишен лицензии и провел два года в тюрьме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доктор Конрад Мюррей был лишен лицензии и провел два года в тюрьме.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сам Джексон рассказывал, что отец в детстве избивал его, и он чувствовал по отношению к нему «сильную ненависть». Во время записанного в 2003 году интервью, рассказывая об этом, он расплакался прямо перед камерой.

Мюррей два года назад уже утверждал, что отец Джексона делал мальчику инъекции гормонов, которые затормозили половое созревание, причем навсегда. «Это слова Майкла» - настаивал тогда врач. - «Он чувствовал себя как кастрированная собака».

Журналисты тут же вспомнили другую теорию, озвученную в 2011 году марсельским врачом Аленом Браншеро, специалистом по сосудистой хирургии. Он выпустил книгу «Майкл Джексон: тайна голоса», где утверждал, что с 12 лет певец страдал от акне, проще говоря - от подростковых прыщей. Для лечения применялся стероид ципротерон. С прыщами он справлялся замечательно, но заодно блокировал выработку мужских половых гормонов и фактически убивал либидо - то есть, по сути, происходила та самая химическая кастрация. (Именно ципротерон, наряду с другими средствами, используется для химической кастрации по приговору суда в отношении людей, совершивших сексуальные преступления).

В эту теорию семь лет назад поверили немногие, хотя она объясняла большинство странностей в поведении Джексона: от его почти патологической инфантильности (он, как известно, предпочитал проводить время в играх с детьми, в какой-то момент в нем даже заподозрили педофила) до психологической неуравновешенности. И хрупким телосложением, и до странности высоким голосом Майкл очень сильно отличался от родных братьев, с которыми выступал в Jackson 5. Уменьшение волосяного покрова тела (а волосы на теле у Джексона практически не росли) и потеря мышечной массы - это как раз побочные эффекты от применения «кастрирующих» препаратов. Считается, что после прекращения их приема все «замороженные» функции постепенно восстанавливаются, однако речь идет о взрослых мужчинах. А влияние этих средств на мальчиков в период полового созревания никому пока даже не приходило в голову исследовать.

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