Билеты на финал ЧМ-2018 в России продают по 6,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:50 2018-07-12T18:09:58+03:00

А можно ли попасть на матч? Официально — только если вы купили билет на финал заранее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже совсем скоро состоится главное футбольное событие года — и заветные квитки еще циркулируют в продаже

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Хорватия, которую могла пройти Россия, вышла в финал. Кто бы мог подумать? «Шахматисты» поборются за Кубок мира с мощнейшей за последние годы сборной Франции. Для первых — это уникальный шанс, который в ближайшие годы может и не выпасть. Для вторых — предсказуемый успех и повод оправдаться перед болельщиками за проигранный финал Евро-2016.

А можно ли попасть на матч? Официально — только если вы купили билет на финал заранее. Во время одной из трех волн продаж. На сайте ФИФА дополнительных билетов на финал пока нет (ни одной категории, даже специальной — инвалиды, люди с избыточным весом и колясочники).

Зато билеты припасли спекулянты. Куда ж без них?

Цены на билеты у спекулянтов ошеломляют.

Барыга барыге рознь — и если в телеграме перекупщики (или те, кто не сможет пойти на матч) предлагают билеты по 70 (3 категория), 100 и 120 тысяч рублей (2 категория), то специально созданные к ЧМ-2018 сайты разбушевались.

Один из ресурсов предлагает пойти на матч 95 000 рублей (3 категория) и 120 тысяч рублей (2 категория).

Другой сайт предлагает посмотреть игру Франция-Хорватия за 98 — 150 тысяч (1 и 2 категории) или за 6,5 миллионов (элитная категория Club).

Футбол - дорогое развлечение.

Посидеть в так называемой Царской ложе можно за 2,5 миллиона рублей. В пакет входит питание в ресторанах, «богатый выбор элитных напитков», парковка и «уникальный подарок».

Стоимость указана в рублях.

Правда, встречаются и не очень гуманные продавцы в мессенджерах. Некто Виктор Васильев продает билеты худшей категории OVER (места с ограниченной видимостью, где может быть загорожено до 50% поля) в секторе B257 за 70 тысяч рублей. Номинальная стоимость таких билетов была порядка 5 тысяч рублей.