2018-07-12T18:56:41+03:00
Звезды

"Выбрал другую": Басков показал, кто занял место Лопыревой

Поклонники подозревают, что свадьба Николая и Виктории под большим вопросом [видео]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Аглая Шиловская (рядом с Николаем) появилась в этом ролике не случайно. Фото: Продюсерский центр Михаила ГуцериеваАглая Шиловская (рядом с Николаем) появилась в этом ролике не случайно. Фото: Продюсерский центр Михаила Гуцериева
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«Два венца на карете» — так называется новое видео Николая Баскова на одноименную песню. Понятно, что Коля в этой сказке играет принца. А вот в роли принцессы отнюдь не красавица Виктория Лопырева, которая обмолвилась несколько месяцев назад, что выйдет замуж за Баскова, если наши футболисты победят на чемпионате мира (увы, не сбылось), а актриса Аглая Шиловская.

Поклонники Баскова тут же заподозрили, что певец расстался с Лопыревой, мол, не зря в клипе играет другая дама.

Как удалось разузнать «КП», Аглая Шиловская появилась в этом ролике не случайно. А с подачи Николая…

— Мне хотелось, чтобы в главной роли была девушка, похожая на прекрасную Золушку, которая легко превращается в принцессу. И я сразу вспомнил про актрису Аглаю Шиловскую, — рассказал «КП» Николай Басков.

Актриса и вправду похожа на Золушку. Фото: Продюсерский центр Михаила Гуцериева

Актриса и вправду похожа на Золушку. Фото: Продюсерский центр Михаила Гуцериева

Впрочем, роман с Викторией Лопыревой певец комментировать не стал. Хотя окружение Николая утверждает, что у артиста и фотомодели прекрасные отношения, никаких ссор.

Мол, Вика снималась в предыдущем клипе Николая «Твои глаза маренго», поэтому в этот раз героиня в ролике у Баскова другая.

О ЧЕМ КЛИП

Песню «Два венца на карете» для Николая Баскова написали Михаил Гуцериев и Сергей Ревтов. А режиссёр клипа Сергей Ткаченко использовал в качестве вдохновения для съемок сказку про Золушку. Костюмы для Николая и Аглаи шил художник-модельер Владимир Середин.

Николай исполнил роль прекрасного принца. Фото: Продюсерский центр Михаила Гуцериева

Николай исполнил роль прекрасного принца. Фото: Продюсерский центр Михаила Гуцериева

— Во-первых, ещё раз спасибо нашим авторам за такую чудесную песню — и Михаилу Гуцериеву за великолепную историю, и Сергею Ревтову за классную музыку! — благодарит авторов Николай Басков. — Во-вторых, я надеюсь, что благодаря этому клипу многие девушки встретят свою настоящую любовь и на их свадьбах тоже будет звучать «Два венца на карете». Желаем всем сказочной любви и свадьбы!

Николай Басков - Два венца на карете.

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