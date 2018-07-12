Мария Порошина привезла на фестиваль в «Орленок» своих дочерей

СЕГОДНЯ 18:20 2018-07-12T19:02:31+03:00

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Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» продолжается XXII Всероссийский фестиваль визуальных искусств.В этом году по инициативе генерального продюсера Ларисы Преториус он посвящен творчеству Владимира Высоцкого.

Была открыта большая выставка, в программе был и специальный концерт, на котором звезды исполняли его песни. К примеру, «папа Ералаша» Борис Грачевский с юмором исполнил песню «Утренняя гимнастика», Мария Порошина - не менее знаменитую песню о «жирафе и антилопе», а директор «Орленка» Александр Джеус «Я не люблю».

Все гости и участники отмечают, что фестиваль в «Орленке» особый - он добрый и семейный.

Так, по традиции многие звезды приехали сюда со своими детьми. Валерий Яременко, к примеру, привез с собой двоих сыновей - Кузьму и Степана.К слову, 10-летний Кузьма везде ходил с микрофоном, брал интервью для местного телевидения.

Валерий Яременко с семьей.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Бывшая солистка группы «Тутси» Леся Ярославская приехала в «Орленок» с дочерью Лизой:

Леся Ярославская с дочкой Лизой.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Мы тут впервые и нам тут очень нравится - рассказала Леся, - Я участвовала в мастер-классах для орлят, выступала на концертах.

Актеры Татьяна Абрамова и Юрий Беляев воспитывают двоих сыновей - 14-летнего Ивана и 10-летнего Сашу.На фестиваль в «Орленок» они вот уже который год предпочитают ездить всей своей дружной семьей.

Татьяна Абрамова и Юрий Беляев с сыном Сашей.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Здесь очень творческая атмосфера - признаются актеры, - Настолько, что сыновья, едва закончится один фестиваль, уже мечтают о следующем!

Мария Порошина в «Орленок» тоже приехала не одна.Ее сопровождали две дочери - 12-летняя Серафима и 8-летняя Аграфена.Как известно, актриса является многодетной мамой - у нее четверо детей! Дочь Полина, которую она родила от актера Гоши Куценко, уже совсем взрослая, ей 22 года и она тоже, как и ее звездные родители, выбрала профессию актрисы.А самой маленькой - Глашеньке всего 2 годика и ее оставили в Москве на попечении нянь.