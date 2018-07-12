2018-07-12T19:05:34+03:00
Общество

Российские школьники вошли в тройку лучших на Международной математической олимпиаде

В копилке нашей сборной оказалось пять золотых медалей
Ксения КОНЮХОВА
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Россйская сборная заняла третье место на 59-ой Международной математической олимпиаде. Фото: Пресс-служба Министерства просвещенияРоссйская сборная заняла третье место на 59-ой Международной математической олимпиаде. Фото: Пресс-служба Министерства просвещения
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Наши школьники — в числе лучших по математике в мире! Россйская сборная заняла третье место на 59-ой Международной математической олимпиаде, получив 5 золотых и 1 серебряную медаль. В прошлом году результаты нашей команды были куда скромнее — 11 место.

С победой школьников поздравила и министр просвещения Ольга Васильева:

- Успех нашей команды на олимпиаде в Румынии заслуженный. Талант и труд в совокупности с волевыми качествами ребят обеспечили России попадание в тройку сильнейших стран-участников олимпиады. И это, конечно, подчёркивает статус России как великой математической державы. Я искренне поздравляю ребят и их наставников! И хочу отметить, что наряду с высокими личными достижениями членов нашей команды в их победе есть немаловажная общественная составляющая. Уверена, популяризирующий эффект от выступления нашей сборной в Румынии позволит обратить внимание молодого поколения страны к математике.

Всего в сборную России вошли шестеро школьников: Марат Абдурахманов из Челябинска, Артур Герасименко и Егор Рябов из Москвы, Станислав Крымский и Владимир Петров из Санкт-Петербурга, а также Сергей Лучинин из Кирова.

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