В России вступают в силу новые требования к упаковке молочной продукции

СЕГОДНЯ 08:00 2018-07-12T20:08:14+03:00

По новым правилам, продукты надо называть так, чтобы сразу было ясно, есть там растительный жир или нет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пальмовое масло в сыре больше не скрыть не получится

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Изменения техрегламента «О безопасности молока и молочной продукции» заработают с 15 июля. Главное новшество: производителям больше нельзя использовать фирменные «молочные» обозначения.

Творог, в котором есть растительный жир, уже через два дня будет запрещено называть даже творожным продуктом. Сыр с растительным жиром — сырным продуктом.

Изготовители такой полунатуральной еды не смогут упоминать молоко в товарных знаках и на этикетках.

По новым правилам, продукты надо называть так, чтобы сразу было ясно, есть там растительный жир или нет. Пример: «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра». Или сметаны. Или творога. Смотря, что лежит на полке. Длинно, коряво, но с натуральным продуктом не перепутаешь.

- Мы не говорим об опасности продукции, произведенной с применением растительных жиров – более того, за рубежом потребление такой еды растет. Но необходимо полное и правдивое информирование потребителя о составе продукта, - рассказала замруководителя «Роскачество» Елена Саратцева. - Если раньше товар мог называться «масло растительно-сливочное», то теперь этикетка не будет трактоваться двояко. Спорные и неоднозначные названия продуктов – это один из примеров так называемого легального фальсификата, когда путем маркетинговых инструментов потребителя вводили в заблуждение.

Возможные изменения на упаковках молочных продуктов. Фото: Роскачество.

Производителям дается 180 дней, чтобы поменять упаковку и перерегистрировать товар с новым названием. Первые продукты с правильными обозначениями появятся не раньше осени. Эксперты ожидают, что полный переход произойдет к середине 2019 года — тогда магазины продадут все молокосодержащие продукты с большим сроком хранения.

- Как новая маркировка скажется на продажах – вопрос открытый, - считает зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. - Она может снизить объем продаж молокосодержащей продукции. Но покупательная способность населения все еще низкая. Если люди по-прежнему будут ориентироваться на цену при выборе еды, то популярность продукции с растительными жирами как минимум не снизится.

В законе сказано, где и как изготовителям положено указывать состав. Фраза «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира» должна быть написана буквами не меньше 2,5 мм на лицевой стороне контрастным шрифтом. Для отдельной надписи «Содержит растительные масла» те же требования — только размер букв уже 3 мм.

Кроме этого, на упаковке будет указано содержание немолочного жира. Например: массовая доля жира 15%, в том числе растительного жира 6%.