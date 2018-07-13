2018-07-12T20:08:14+03:00
Общество

В России вступают в силу новые требования к упаковке молочной продукции

Пальмовое масло в сыре больше не скрыть не получится
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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По новым правилам, продукты надо называть так, чтобы сразу было ясно, есть там растительный жир или нет.По новым правилам, продукты надо называть так, чтобы сразу было ясно, есть там растительный жир или нет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Изменения техрегламента «О безопасности молока и молочной продукции» заработают с 15 июля. Главное новшество: производителям больше нельзя использовать фирменные «молочные» обозначения.

Творог, в котором есть растительный жир, уже через два дня будет запрещено называть даже творожным продуктом. Сыр с растительным жиром — сырным продуктом.

Изготовители такой полунатуральной еды не смогут упоминать молоко в товарных знаках и на этикетках.

По новым правилам, продукты надо называть так, чтобы сразу было ясно, есть там растительный жир или нет. Пример: «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра». Или сметаны. Или творога. Смотря, что лежит на полке. Длинно, коряво, но с натуральным продуктом не перепутаешь.

- Мы не говорим об опасности продукции, произведенной с применением растительных жиров – более того, за рубежом потребление такой еды растет. Но необходимо полное и правдивое информирование потребителя о составе продукта, - рассказала замруководителя «Роскачество» Елена Саратцева. - Если раньше товар мог называться «масло растительно-сливочное», то теперь этикетка не будет трактоваться двояко. Спорные и неоднозначные названия продуктов – это один из примеров так называемого легального фальсификата, когда путем маркетинговых инструментов потребителя вводили в заблуждение.

Возможные изменения на упаковках молочных продуктов. Фото: Роскачество.

Возможные изменения на упаковках молочных продуктов. Фото: Роскачество.

Производителям дается 180 дней, чтобы поменять упаковку и перерегистрировать товар с новым названием. Первые продукты с правильными обозначениями появятся не раньше осени. Эксперты ожидают, что полный переход произойдет к середине 2019 года — тогда магазины продадут все молокосодержащие продукты с большим сроком хранения.

- Как новая маркировка скажется на продажах – вопрос открытый, - считает зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. - Она может снизить объем продаж молокосодержащей продукции. Но покупательная способность населения все еще низкая. Если люди по-прежнему будут ориентироваться на цену при выборе еды, то популярность продукции с растительными жирами как минимум не снизится.

В законе сказано, где и как изготовителям положено указывать состав. Фраза «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира» должна быть написана буквами не меньше 2,5 мм на лицевой стороне контрастным шрифтом. Для отдельной надписи «Содержит растительные масла» те же требования — только размер букв уже 3 мм.

Кроме этого, на упаковке будет указано содержание немолочного жира. Например: массовая доля жира 15%, в том числе растительного жира 6%.

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