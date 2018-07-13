А под окном чуть дыша бедный художник стоит

СЕГОДНЯ 02:11 2018-07-13T02:09:55+03:00

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Современный мужчина должен хорошо зарабатывать, обеспечивать семью, иметь собственное жилье и транспорт, быть добрым, щедрым и умным. Кажется, в мире не осталось ничего, что мужчина - при этом еще и смелый, ловкий и красивый - не должен нам, женщинам.

Возможно, бедные художники были в моде лет сорок назад, когда о них пела Алла Пугачева и снимали кино вроде «Служебного романа». Сегодня же бедность считается заразной болезнью, а успешные молодые дамы всеми силами сторонятся «прокаженных» с зарплатой ниже 100 тысяч в месяц.

Неслужебный Роман

Мой знакомый Роман - графический дизайнер, получает около 60 тысяч рублей в месяц. Для Москвы, может, деньги смешные, а для Курска, где он живет, вполне себе приличные. С женой Роман развелся пять лет назад. Та вечно хотела красивой жизни, как в кино, но при этом сидела дома и учителем физкультуры по специальности работать не хотела, слишком мало платят. В итоге встретила какого-то бизнесмена, устроилась тренером в фитнес-клуб, но алименты с Романа при этом получала исправно.

Когда пришло время выбирать вуз для дочки, женщина, не раздумывая, отдала ее в дорогущий мединститут - выучится на стоматолога, откроет собственную клинику и вырвется наконец из нищеты. И ничего, что жить нужно было в другом городе - папа поможет. Роман был категорически против, ведь девочка по баллам прошла на бюджет и могла учиться бесплатно в родном Курске. Но бывшая жена с тещей решили иначе. А Роману посоветовали найти более достойную работу, потому что, по их расчетам, платить за учебу ребенка ему предстояло почти 40 тысяч в месяц.

Год спустя запросы дочери заметно выросли, ведь все ее однокурсники были из богатых семей, и соответствовать их уровню ей ой как хотелось. Периодически она звонила папе в слезах с просьбой не рушить ее жизнь и раздобыть еще немного денег на покупку профессиональных инструментов, оплату дополнительных лекций, да и просто походов в кафе с друзьями.

Роман взял два кредита, напрочь забыл о личной жизни, ведь денег хватало разве что на еду, а бывшая жена на это философски замечала: «Подожди, выучим дочь, тогда и о себе подумаешь!»

Страна советов

Недавно деньги понадобились снова, и теперь Роману еще раз идти в банк. С одной стороны, он хороший отец и, конечно же, желает дочке самого лучшего, но с другой, если так дальше пойдет, ему придется продавать свою почку на черном рынке. Работа дизайнером Роману нравится и менять ее он не хочет, да и подругой обзавестись он в общем-то не прочь. Но как сохранить баланс между своей жизнью и счастьем единственного ребенка?

Бывшая жена об ограниченных финансовых возможностях Романа и слышать не хочет, на все возражения у нее один ответ: «Ты когда ребенка заделывал, о чем думал? А теперь хочешь уйти от ответственности? Счастливым хочешь быть в ущерб нам? Не выйдет!»

Друзья и родственники поделились на два лагеря: одни уверены, что нужно потерпеть, поднапрячься и дочку доучить. Ведь стоматолог - действительно хорошая профессия. Другие считают, что нельзя жертвовать своей личной жизнью в угоду прихотям бывшей жены, ведь не ровен час, она ребенка в Гарвард отправит учиться. И советуют дочке взять академотпуск и подзаработать деньжат, чтобы помочь родителям. Но девочка о подобном и слышать не хочет. А отказы от папы она воспринимает как личное оскорбление: «Ты меня родил, ты и обязан дать мне путевку в жизнь!»

Плюс еще мама и бабушка уже сейчас внушают ей мысль, что выходить замуж нужно лишь за богатого, а не за такого неудачника, как папа.

И как с этим жить?

Ну давайте теперь попробуем разобраться. С одной стороны, нам всем долго внушали стандартный набор стереотипов: главное не деньги, главное - любовь. Или вот еще: с милым и в шалаше рай. И это, конечно, прекрасно.

С другой стороны, никто не отменял понятия «добытчик». Да и вообще: хорошая зарплата - как минимум показатель гибкого ума, предприимчивости, твердого характера. Тоже ведь не последние качества для мужчины.

А как тогда быть бедным художникам из песни Аллы Борисовны? Можно поискать другую работу. Кто-то так и делает. Но вот незадача: многие такие художники оказываются бессребрениками по убеждению. Ну вот любит человек свою низкооплачиваемую работу и вполне от этого счастлив. А намеки жены на то, что неплохо бы побольше денег в семью приносить, воспринимает как мелочность и алчность, как нежелание увидеть в нем личность, а не только добытчика. При этом и жену любит, и детей, но о деньгах при нем лучше не заикаться.

Ну и как с такими быть? Обходить стороной? Так они ведь тоже бывают красивыми и обаятельными, не успеешь оглянуться - уже идешь с ним в загс. Перевоспитывать? А они не поддаются. В общем, есть тема для разговора, не находите? Вы напишите в откликах на этот материал на нашем сайте kp.ru, что думаете по этому поводу, а потом будем вместе решать.