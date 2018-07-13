66-летняя Ирина Аллегрова покорила «Славянский базар» роскошным бюстом

СЕГОДНЯ 07:12 2018-07-13T07:59:36+03:00

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В Витебске, что в Беларуси, вот уже в 27-й раз открылся международный фестиваль «Славянский базар». Мероприятие это любят и наши звезды, и западные. В этом году за пару дней до открытия в летний амфитеатр, где происходит все действо, приехал россиянин Жерар Депардье с дружественным визитом. Затем выступили со своими проектами бывшие соратники Горан Брегович и Эмир Кустурица, появилась и Наталья Орейро, известная нашим телезрителям по культовому сериалу «Дикий ангел».

Помимо «сборных солянок» тут проходят и сольные концерты разных артистов. За день до открытия свою программу «Моно» показала и Ирина Аллегрова. На следующий день ведущий концерта сравнит Ирину Александровну со знаменитым биатлонистом Уле Бьорндалленом (видимо, по умению преодолевать все препятствия). А нам же показалось, что Аллегрова все больше напоминает Григория Лепса - харизма, мощь и напор. Песни, которые Ирина исполняла в 90-е, будучи трогательной девчушкой, сейчас звучат совсем по-другому. Сексуальная энергетика ушла, ее полностью вытеснил образ «опытной старшей подруги». С которой хоть рюмку водки, хоть на окраину Москвы. Хотя в свои 66 Аллегрова остаётся по-прежнему привлекательной женщиной. Распахнувшийся китель обнажил ее пышную грудь, которая выглядела как всегда весьма пикантно.

В свои 66 Аллегрова остаётся по-прежнему привлекательной женщиной. Фото: Евгений Николаев personastars.com

Под конец, под песню «Дарите женщинам цветы» на сцену выскочил Николай Басков. Тенор принёс героине вечера огромный букет цветов, признавшись, что это он специально купил, а не переподарил «из своих». Не обошлось и без шуток на грани. «Я слушал Ирину Аллегрову, когда она была еще девушкой и только вышла песня «Странник»… Аллегрова как будто удивилась: «Но я тогда уже не была девушкой...». Шутку оценили все, но не все позволили себе засмеяться. Николай отшутился и ушёл за кулисы, а Аллегрова посоветовала своим поклонникам не верить слухам, сообщив, что любит Россию, а за границей жить не собирается.