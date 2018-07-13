2018-07-13T14:16:12+03:00
Экономика

У россиян завелись свободные деньги

Страна приблизилась к десятке крупнейших экономик мира
Александра КОЗЛОВА
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Средний чек в магазине снижается третий месяц в подрядСредний чек в магазине снижается третий месяц в подрядФото: Алексей БУЛАТОВ
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Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка и заняла 11-ю строчку в рейтинге крупнейших экономик мира. В прошлом году мы были на одну ступеньку ниже. Но сумели обогнать по объему ВВП (стоимость всех произведенных в стране товаров и услуг) Южную Корею. Первое место заняли Соединенные Штаты. Второе – Китай, а третье – Япония.

В том, что Россия стала производить много товаров и услуг – сомнений нет. Страна все-таки большая. Да и в производства в последние годы было вложено много денег. Вопрос в том, отражается ли это на благополучии обычных гражданах? Для этого есть другой рейтинг – по объему ВВП на душу населения. По данным Международного валютного фонда, Россия в 2017 году заняла в нем 60-е место.

Статистика продолжает уговаривать нас, что мы живем все лучше и лучше. Последнее исследование холдинга «Ромир» показывает, что в кошельках россиян остается много лишних денег. В июне у среднестатистической семьи осталось 29 тысяч рублей после оплаты первоочередных расходов. Мы стали больше зарабатывать? Или меньше тратить? Увы, последнее. Предыдущие исследования «Ромира» нам это докажут.

В июне эксперты подсчитали, что 23% россиян в этом году решили не ездить в отпуск и остаться дома. И это не считая тех, кто в принципе никогда не выезжают в туристические поездки. Таких еще 30%, по данным опросов. Таким образом, количество «свободных» денег могло увеличится из-за неиспользованных отпускных.

Кроме того, россияне продолжают экономить. Средний чек в магазине снижается третий месяц в подряд.

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