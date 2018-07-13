Президент ФИФА Джанни Инфантино: Россия провела невероятный, изумительный чемпионат мира. Лучший в истории!

СЕГОДНЯ 14:09 2018-07-13T15:26:07+03:00

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Праздник на излете, на чемпионате мира осталось провести всего пару матчей, и гости расходятся, не забывая говорить хозяевам заслуженные комплименты. Президент ФИФА Джанни Инфантино устроил прощальную на ЧМ-2018 встречу с журналистами, где очень хвалил Россию. Было приятно.

Разговоры в правительственной ложе

Те, кто работает вместе с Джанни Инфантино, порой не не знают, говорит ли он серьезно или опять шутит. На этот раз глава ФИФА был предельно собран. На свою последнюю пресс-конференцию в России он пришел не в строгом костюме, а в красной кофте волонтеров - надо же было подчеркнуть, кто действительно достоин похвалы. И нашел много теплых слов для организаторов.

- Невероятный, изумительный чемпионат мира! - президент ФИФА редко скрывает эмоции, но на этот раз для России Инфантино нашел новые слова. - Два года я твердил, что ЧМ-2018 будет лучшим за все время. Сейчас я могу повторить с убежденностью, что это лучший чемпионат мира в истории.

Для самого Инфантино этот месяц тоже получился изматывающим. И, честно говоря, по нему это было видно. Возможно, сказалось напряжение последних дней - 8 июля в Санкт-Петербурге прооперировали семилетнюю дочь президента ФИФА. А Инфантино все равно все эти дни вынужден был ходить на футбол, чтобы, сидя между главами государств играющих команд, не давать эмоциям заходить слишком далеко.

- О чем вы с ними говорили? - допытывались журналисты у главного президента футбола.

- О футболе, об эмоциях. По ходу матча мне иногда приходится кого-то успокаивать. Но если я скажу одному, что ваша команда обязательно забьет, второй на меня обидится. Я как судья в этот момент! Это живые люди, как и мы с вами, и они время от времени тоже хотят расслабиться, посмеяться и посмотреть футбол.

Следующий ЧМ будет зимой

Чемпионат мира, проведенный Россией, имеет шансы остаться лучшим и на многие следующие годы. Это становилось понятно после того, как Инфантино стали задавать те вопросы, на которые он будет отвечать все следующие годы. Если перевести их с дипломатического языка на обычный, то они звучали примерно так: «В Катаре следующий чемпионат мира пройдет зимой. Это вообще как, нормально?» и «Какого черта к 2026 году число участников ЧМ увеличили с 32 команд до 48?».

- Мне кажется, это правильное решение, потому что в июле в Катаре уже никто не захочет играть. Зато футболисты будут в хорошей форме, потому что это будет начало сезона, - говорил он насчет Катара.

А потом пожимал плечами на следующий вопрос:

- 48 команд – это меньше 25% стран-членов ФИФА. Это вполне разумное число команд.

Получалось убедительно. У Джанни Инфантино вообще такая работа - пожимать плечами.

ДНК футбола

Но про Россию, кажется, он все-таки говорил искренне. И подбирал нестандартные слова.

- В России футбол стал частью ДНК, вошел в кровь страны, - улыбался президент ФИФА. - И еще этот чемпионат мира повлиял на восприятие России всеми странами. Все, кто приезжал сюда, раскрыли для себя прекрасную, гостеприимную страну.

Для этого, Джанни, мы это и делали.

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