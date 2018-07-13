Чем грозит России вступление Грузии в НАТО

СЕГОДНЯ 14:26 2018-07-13T15:42:04+03:00

В стратегически важном для Москвы кавказско-черноморском регионе появится еще один вероятный военный противник. Фото ТАСС/ Владимир Астапкович

Изменить размер текста: A A

ОБЕЩАНИЯ ГЕНСЕКА

Слышали про конфуз на саммите НАТО? В Брюсселе перед началом закрытого заседания президент США изучал списки участников. Вдруг нахмурился и, повернувшись к генсеку блока Йенсу Столтенбергу, рыкнул:

- А эти почему здесь? Убрать!

Сконфуженный Столтенберг с натянутой улыбкой указал представителям Грузии и Украины на выход: формат заседания предполагает участие в нем лишь членов блока.

Когда рассвирепевший грузин метался по коридорам штаб-квартры НАТО и грозил покинуть саммит, генсек альянса успокаивал горячего кавказского парня. А позже поливал посланца Тбилиси елеем комплиментов:

«Отношения НАТО с Грузией уникальны. Вы — один из наиболее важных партнеров альянса. И надежный друг. Мы поддерживаем евроатлантические устремления Грузии». А потом и вовсе бросил самого жирного леща: «Грузия в ближайшие годы станет полноценным членом блока».

Но глава этого блока «забыл» упомянуть важнейшее условие членства в нем: у страны, вступающей в НАТО, территориальных проблем быть не должно. А они у Грузии есть - Южная Осетия и Абхазия. Не потому ли Столтенберг проговорился: не пора ли «модернизировать» устав альянса? Причина понятна - хочется втянуть Грузию на законных основаниях. Премьер страны Георгий Квирикашвили явно что-то знал об этом - он еще в мае завил, что Тбилиси вступит в НАТО к 2021 году.

Президента Грузии выставили с заседанияФото: REUTERS

ЮЖНЫЙ КРЕСТ

Чем это грозит России? В стратегически важном для Москвы кавказско-черноморском регионе появится еще один вероятный военный противник (кроме членов НАТО Турции, Болгарии, Румынии). Противник с сухопутной границей с нами. Территория которого - площадка для расширения «южного пояса» НАТО - и на море, и, главное, на суше (блок с юга напрямую выходит к нашим рубежам). В закавказской республике появятся военные базы и объекты альянса (подготовка идет). Инструкторы-янки лет 20 уже «качают» грузинскую армию. Грузинских офицеров натаскивали в учебных центрах за океаном. У США и Турции Тбилиси закупал бронетехнику. Правда, не помогло: в августе 2008-го при нападении на Южную Осетию обученная по американским стандартам грузинская армия, получив в лоб от российской мотопехоты с танкистами и спецназа, драпала чуть не до столицы.

Но грузинская мечта прикрыться американским щитом не угасла. Пару лет назад тогдашний глава парламента Давид Усупашвили заявлял так:

- До того, как членство в НАТО станет реальностью, Грузия должна позаботиться о размещении военной базы США у нас. Для Грузии это жизненно важная задача.

Но после Брюсселя депутат парламента Георгий Канделаки рвет на себе волосы:

- В истории отношений Грузии и НАТО это был самый нерезультативный для нас саммит, так как реальных шагов к членству мы не сделали.

Почему же? Шаги слышны.

В августе 2008-го при нападении на Южную Осетию обученная по американским стандартам грузинская армия, получила урок от российской армииФото: Анатолий ЖДАНОВ

ВРАГ У ВОРОТ?

Американцы провели инветаризацию грузинских аэродромов и причалов. А корпус инженеров армии США заказал бизнес-план: привлечь частные компании для постройки в Грузии сооружений в интересах Минобороны Соединённых Штатов. В заказе отмечено: на указанной территории нужны административные здания, тренинговые центры, ангары для самолётов, пожарные станции, офисы, лаборатории, столовые и сооружения для ремонта и хранения техники. И даже... ночной клуб!

Нельзя исключать, что под американским патронажем натовская Грузия попытается силой вернуть Южную Осетию и Абхазию.

Предвидя такой сюжет, российский Геншатаб после войны 08.08.08. решил разметить в этих республиках (с согласия их правительств) наши военные базы. А в случае вступления Тбилиси в НАТО Москва может распахнуть двери для Южной Осетии и Абхазии... В соответствии с международными нормами.

Если наша южная соседка вольется в альянс - российскому Генштабу придется вносить коррективы не только в сухопутные планы противодействия угрозе, но и в морские. Ведь НАТО использует «грузинский фланг» Черного моря для усиления своих позиций. Черноморский флот мускулы превентивно наращивает.

Когда бы Грузия не вступила в НАТО, она станет для Москвы не просто потенциальной военной угрозой в страгически важном регионе. Врагом станет! Которого, в случае покушения на Россию, жалеть не будут (многовековую дружбу придется забыть). И русские танки, как в августе 2008-го, уже не станут глушить двигатели в десятках километрах от Тбилиси... Когда пожалели не власть - пожалели людей.

Неужели, генацвале, вы стремитесь к такому?

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Мы видим Армению в ОДКБ, в этой системе безопасности. Мы останемся близким союзником России, надеемся развивать наши отношения с Россией, как и с НАТО, западными странами, Евросоюзом и США».

Премьер Армении Никол Пашинян - в интервью телеканалу Euronews на саммите альянса в Брюсселе.