Алексей Герман: Трудно не считать Богом

СЕГОДНЯ 01:13 2018-07-18T20:24:13+03:00

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Титаническая фигура этого автора, снявшего всего пять с половиной фильмов (на первом, «Седьмой спутник», он был сорежиссером), значима для нашего кино ничуть не меньше, чем фигура Тарковского, а для мирового - фигура Феллини. И тот, и другой, и третий - знаковые величины эпохи авторского кино, на наших глазах ушедшей в прошлое вместе с главными своими героями. Еще несколько десятилетий назад режиссер и вправду считался Богом, и в самом названии последней картины Германа, «Трудно быть Богом», была обозначена невыносимая тяжесть этой ноши. Фильм Германа по роману Стругацких стал одновременно и триумфом этой традиции, и ее памятником.

Бескомпромиссный акт художнического волюнтаризма, как известно, побил все рекорды: кажется, никто еще не работал над фильмом так долго — даже во времена расцвета авторского кино, не говоря уже про сегодняшние времена, когда единственной богиней и музой кинематографистов является Касса. Кропотливо, миллиметр за миллиметром созданное изображение (о компьютерной графике не могло быть и речи!) задолго до окончания фильма справедливо сравнивали с полотнами Босха и Брейгеля. При этом уже тогда было ясно, что продолжение этой традиции невозможно просто физически - такого размаха и художественного качества фрески, как фресок Леонардо или Джотто, никогда больше не будет.

Но до этого уникального и не обычного для себя фильма, в котором он предсказал наступление «нового средневековья», Герман создал череду абсолютных шедевров, в которых в мельчайших деталях описал ту жизнь, о которой слышал и знал. Его фильмы сложились в единый эпос жизни нашей страны в первой половине ХХ века. «Проверка на дорогах» и «20 дней без войны» были посвящены военным годам, «Мой друг Иван Лапшин» - предвоенной эпохе, «Хрусталев, машину!» - послевоенным годам. Каждый из них в момент премьеры называли непонятным и заумным, но проходило несколько лет - и тот же самый фильм обнаруживал какую-то обезоруживающую ясность. Это черта несомненного шедевра, выполненного рукой подлинного гения. Какая радость, что мы можем еще и еще раз пересматривать эти кристальные, честные, простые и сложные черно-белые фильмы!