«Барьер есть только в голове и его нужно переступить»: Истории волонтеров, которые помогают в Психоневрологическом интернате для взрослых

СЕГОДНЯ 09:21 2018-07-14T09:33:22+03:00

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Каждый человек по разному проводит свои выходные. Но есть неравнодушные волонтёры, которые каждую субботу приезжают в Психоневрологический интернат №20 в Москве, чтобы помочь людям, которые нуждаются в общении и поддержке. Ребятам в интернате важно знать, что они не забыты и представляют ценность, как и любые другие люди.

Многие жители интерната раньше находились в детских домах коррекционного типа. Кто-то получил дееспособность и может ходить на работу, но это очень маленькая доля всех обитателей.

Мы поговорили с несколькими добровольцами из "Клуба волонтеров", чтобы узнать - почему каждые выходные они приезжают к своим подопечным.

"Им нужно наше внимание и общение"

Сергей, волонтер

6 лет назад моя бабушка попала в интернат из-за инсульта, и когда ее навещал, я общался с другими ребятами, потому что приезжал достаточно часто. Когда ее не стало, очень хотел навестить этих людей, но не мог к ним попасть, ведь я не являюсь их родственником. Спустя 6 лет я нашел группу ВКонтакте ,,Клуб волонтеров’’, и у меня появилась возможность попасть в интернат в качестве волонтера. Я общаюсь и помогаю ребятами с ДЦП, очень заметно, что им нужно наше внимание и общение.

Обитателям ПНИ очень не хватает теплого общения Фото: Клуб волонтеров

"Мне очень хочется, чтобы люди стали смотреть под правильном углом на ребят с особенностями"

Анастасия, помогает в интернате с октября

Не так много волонтеров, которые оказывает помощь в детских домах или в ПНИ - так мы обычно называем психоневрологический интернат для взрослых. Мне хочется привлечь внимание людей к теме социального волонтерства, потому что это не самое простое направление. Оно тяжелое с моральной стороны. Для меня все началось с проекта ,,Ты можешь!’’.

Я стараюсь развивать эту тему в социальных сетях. Это очень тяжелый контент, на это не легко смотреть людям. Например, когда у меня появляются посты в Инстаграме, люди достаточно часто реагируют негативно, потому что на это тяжело смотреть. Мне очень хочется, чтобы люди стали смотреть под правильном углом на ребят с особенностями и понимали, ради чего мы это делаем. За всем этим стоит большая работа. Недавно мы получили грамоту от интерната за постановку спектакля. Также проводили большой фестиваль, где старались показать ребятам разные части света.

Самое основное - это общение. Я также помогаю в детских домах и могу сказать, что там ребята более закрытые, а в ПНИ более открыты, но им не хватает теплого общения. Мне тоже его не хватает, и когда я еду в метро со своей смены, я начинаю думать: "Скорее бы суббота, чтобы пообщаться с ребятами". Потому что взамен они дают большое количество тепла и эмоций. Когда я пришла первый раз в интернат, мы делали флажки из бумаги и надевали их на трубочки. Ко мне подошел мальчик и попросил вырезать звездочку из бумаги. Он не может улыбаться, но он с такой благодарностью на меня посмотрел, что я поняла, что это гораздо дороже каких-то материальных вещей. Я надеюсь, что мы делаем хорошее дело и к нам присоединится больше людей.

Присоединиться к поездкам в интернат может каждый Фото: Клуб волонтеров

"Это возможность получить новые знакомства, новых друзей"

Антон, приехал волонтером в ПНИ впервые

Сегодня я был в первый раз, и меня переполняют эмоции, я даже не могу их описать. Я рад, что делаю доброе дело и имею возможность хотя бы чем-то помочь и просто побыть там, поддержать ребят. Пускай это будет мой маленький вклад в общее дело. Сначала я боялся, но потом понял, что это не так тяжело, как я себе представлял. Барьер есть только в голове и его нужно переступить. Я думаю продолжать туда ходить каждую субботу и помогать чем получается. У нас хорошая команда, все ребята открытые, и это возможность получить новые знакомства, новых друзей.

"Ребята ждут у входа, узнают волонтеров, бегут, обнимаются с ними"

Марина, второй раз в интернате

В апреле на работе мне предложили провести субботник в детском доме. Потом был день защиты детей и мы организовали мероприятие для детей с ограниченными возможностями. Я задумалась об этой теме и нашла группу вконтакте "Клуб Волонтеров’’, пришла на день открытых дверей и узнала про ПНИ.

Второй раз было легче приходить, потому что, когда я пришла в первый раз, у меня слезы на глазах наворачивались: ребята ждут у входа, узнают волонтеров, бегут, обнимаются с ними. Спасибо нашей команде , что поддерживают и помогают. Для меня это только начало, буду стараться уделять как можно больше времени. Ведь не всегда получается помогать ребятам материально.

Добровольцы часто устраивают праздники - вместе с обитателями интерната Фото: Клуб волонтеров

"Невозможно представить, как расцветает человек, если ему есть кого угостить конфеткой и кому вежливо пододвинуть стул"

Сергей, профессиональный фотограф, приезжает в ПНИ уже полгода и не пропускал ни одного раза

Изначально я был фотографом и однажды пришел фотографировать детей в детский дом. С течением времени я стал открывать в них маленьких актеров, стал делать постановочные фотографии, потому что раньше я работал в театре и занимался исключительно постановочной фотографией. И когда я стал с ними работать, я стал замечать, как в них что-то меняется, особенно в восприятии. Я понял, что это взаимопомощь, они отдают энергию. Ребята, конечно, стесняются фотографироваться, каких-то своих моментов. Например, мальчик Саша стеснялся спастики руки и не хотел ее показывать, но потом он понял,что не надо себя стесняться и стал принимать себя таким каким он есть.

Каждая наша встреча и наше совместное мероприятие делает ребят и каждого из волонтеров счастливее. Для кого-то счастье во внезапно возникнувшей мысли, для кого-то в свободе движения, и для многих – в наличии друга. Пока не увидишь, невозможно представить, как расцветает человек, если ему есть кого угостить конфеткой и кому вежливо пододвинуть стул. Помочь ребятам очень просто . Часто бывает , когда волонтер приходит со своими проблемами в ПНИ и ребята его обступают, спрашивают что случилось , согревают своим вниманием и заботой. Это взаимная помощь. Для ребят в интернате очень важно понимать, что и они не забыты, что они представляют ценность, или что у них есть свои таланты и возможность кому то помочь.

Как можно присоединиться к волонтерам:

Любой желающий может прийти на день открытых дверей. Информация о них появляется в группе вконтакте или на сайте