Смена власти в лондонском "Челси" - итальянец Маурицио Сарри сменил своего соотечественника Конте

СЕГОДНЯ 15:38 2018-07-14T15:45:41+03:00

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Смена власти в лондонском "Челси". На смену итальянцу Антонио Конте в качестве главного тренера пришел его соотечественник. Спустя сутки после увольнения именитого специалиста на должность наставника лондонцев был назначен 59-летний Маурицио Сарри. Он в последние годы стал широко известен по своей работе в чемпионате Италии с клубом "Наполи". И вот, с 14 июля 2018 года Сарри - тренер "Челси".

- Жду начала работы и встречи с игрокам в понедельник, где я смогу познакомиться с командой. Надеюсь, мы сможем показать интересный нашим болельщикам футбол. Мы будем бороться за трофеи, поскольку клуб этого заслуживает, - заявил Сарри в интервью клубной пресс-службе "Челси".

Прошлый наставник лондонцев Антонио Конте проработал в клубе два года. В первый сезон он с блеском выиграл национальный чемпионат. Однако же через год команда стала пятой в Премьер-Лиге и не попала в Лигу Чемпионов. Что и стало главной причиной для недовольства работой Конте на этом посту. И в пятницу, 13 июля, "Челси" официально объявил об увольнении итальянца.

Маурицио Сарри работал в "Наполи" с 2015 года. И дважды под его началом неаполитанский клуб занимал второе место в чемпионате Италии. А в прошедшем сезоне под руководством этого специалиста был установлен рекорд клуба - 91 очко за один чемпионат! Место Сарри пустым не осталось - еще в мае его сменил именитый итальянец Карло Анчелотти.

И буквально сразу же после подписания контракта с Сарри было объявлено о громком трансфере. 26-летний полузащитник Жоржиньо, игравший за "Наполи", переезжает в Лондон вслед за тренером. С "Челси" бразильский футболист подписал пятилетний контракт и стал первым официальным трансфером лондонце в этом межсезонье.