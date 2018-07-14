Мария Евтушенко, Муза Великого Поэта - в эфире Радио "Комсомольская правда": Я приехала в Москву, чтобы к юбилею мужа подарить библиотекам столицы 400 его книг

СЕГОДНЯ 16:13 2018-07-14T17:08:35+03:00

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- Маша, здравствуйте! Вас - с приездом в Москву, в Переделкино, где многое связано с Евгением Александровичем Евтушенко. Тем более, - вы прилетели накануне его 85-летия, которое мы отмечаем 18 июля...

- В этот день в Москве, в Центральной городской деловой библиотеке (это район ВДНХ), в 15.00 начнется вечер Евгения Евтушенко. Будут выступать актеры Ленкома и Табакерки, прозвучат стихи Евгения Александровича.

Там, кстати, будет свободный микрофон, со стихами поэта могут выступить также и те, кто придет на этот вечер.

Пройдет и "круглый стол" с участием представителей департамента культуры префектуры Северо-Восточного округа Москвы и издателей, которые выпускали книги Евгения Александровича.

И еще... Мой муж давно хотел сделать подарок всем библиотекам Москвы - передать каждой библиотеке по экземпляру своей книги «Весь Евтушенко», которая была выпущена при поддержке Газпрома.

- Очень хорошая книга. Она у меня есть. С автографом. Толстенная. Но там все равно не весь Евтушенко.

- Да, не весь... Там все самое лучшее, как он говорил. Евгений Александрович сам собирался подарить эти книги. Это все планировалось. Потом что-то не сошлось, не срослось. И вот 18 июля книги «Весь Евтушенко» будут подарены всем 400 библиотекам - именно столько их в Москве.

- Замечательно.

- Я очень рада, что проект, который был задуман еще Евгением Александровичем, он все-таки воплотится в жизнь.

И второй его проект, который также воплощается, я тоже очень счастлива по этому поводу... В 2015 году Евгений Александрович был в Ульяновске. И там познакомился с художником Владимиром Зунузиным, который ему очень понравился. Женя приобрел три его работы. И когда вернулся в Москву, он собирался организовать здесь выставку картин этого художника.

Потому что в столице мы, к сожалению, мало знаем вообще о художниках из других российских городов. И вот сейчас Государственный центральный музей современной истории России проводит выставку Владимира Зунузина. Называется она «Возвращение домой». И посвящается Евгению Евтушенко. Экспозиция эта уже открыта - еще 12 июля и будет работать до 4 августа. Адрес музея - Тверская, 21.

Там 50 работ Владимира Зунузина, три из которых - собственность музея-галереи Евтушенко. Одна работа - это портрет, который был подарен художником Евгению Александровичу.

Так что - приходите, пожалуйста. Я очень бы хотела, чтобы вам всем понравились работы Владимира Зунузина - так, как они понравились Евгению Александровичу.

Я хочу еще добавить, что 19-го июля будет вечер в доме культуры ЗИЛ.

- Да. Традиционный - евтушенковский, поэт любил там бывать.

- Начало в 19 часов. Как обычно, будет выступать друзья Евгения Александровича. Вход свободный, единственное, там надо зарегистрироваться на сайте.ч

Кстати, и музей-галерея Евгения Евтушенко в Переделкине тоже будет работать бесплатно - 18-го июля с 11 до 18 часов. Приходите. И картины, и фотографии... Детище Евгения Александровича, то, что он оставил всем нам.

- Многие поклонники таланта Евгения Евтушенко спрашивают, как продвигаются дела с памятником великому поэту? Евгений Александрович скончался 1 апреля 2017 года.

- Год прошел.

- Год уже прошел. Вы говорили, что уже есть какие-то наметки, наброски.

- Да. Есть наметки, есть наброски. Мы памятник будем открывать в следующем году, летом. Было несколько идей. Но пока мы все пришли к согласию, что памятник должен быть очень простой, потому что это, все-таки, Переделкинское кладбище. Это кладбище не пафосное, как мы знаем.

- И я напомню нашим читателям, что Евгений Александрович похоронен рядом с великим поэтом Пастернаком.

- Да. У которого очень скромный памятник. И рядом так же могилы старых большевиков, где тоже очень скромные надгробья.

Поэтому, я думаю, что мы просто будем ставить камень, на котором будет написано «Евгений Евтушенко. 1933-2017». И последние четыре строки из стихотворения «Идут белые снеги». Сохранился автограф, написанный его рукой, четыре строки и подпись: Евг Евтушенко. И чтобы это было выгравировано на памятнике.

- Вы можете напомнить строки эти.

- Саша, мне трудно.

- Хорошо. Мы это сами помним...

Быть бессмертным не в силе,

но надежда моя:

если будет Россия,

значит, буду и я.

- Вы все знаете строки. Как раз вот эти вот... Думаю, в этих четырех строках - вся суть творчества Евгения Евтушенко.

- И, насколько мне известно, в целом по стране - в библиотеках, в домах культуры, в клубах проходят поэтические вечера, посвященные дню рождения Евтушенко.

- Да. А на станции Зима 18-го июля будет открыт памятник Евгению Александровичу. Это - фигура в полный рост. Памятник воздвигнут на центральной площади, около дома культуры, где Евгений Александрович выступал. И там же рядом - школа, которой присвоено имя Евгения Евтушенко.

- Маша, спасибо вам... Это все нам очень дорого. Потому что Евгений Евтушенко - это наш поэт. И он считал «Комсомолку» своей газетой.

- Это правда.

- Нам приятно, что жена и муза великого поэта накануне его дня рождения дает интервью «Комсомольской правде».

И до встречи, конечно!

- Спасибо, Саша. До встречи! Всего доброго!