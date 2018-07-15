2018-07-15T00:55:31+03:00
Звезды

Эмин женился на «Мисс Мордовии» Алёне Гавриловой: что известно о новой избраннице певца-бизнесмена

На свадьбе присутствовали Стивен Сигал, Светлана Лобода, Григорий Лепс [видео]
Кира БУЛЫЧЕВА
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Эмин женился во второй раз на модели Алёне ГавриловойЭмин женился во второй раз на модели Алёне ГавриловойФото: Instagram.com
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В эту субботу певец Эмин женился во второй раз. Его избранницей стала 31-летняя Алена Гаврилова. Первой его супругой была дочь президента Азербайджана, Лейла Алиева. В браке у супругов родилось двое мальчишек, потом Лейла удочерила девочку, которую Эмин принял, как родную. В 2015-м году в инстаграме у Агалаларова и Алиевой появились почти одинаковые сообщения: их брак подошёл к концу, они расстаются добрыми друзьями и будут поддерживать друг друга и впредь. Так оно и случилось - Лейла была почетным гостем на фестивале бывшего мужа «Жара» в Баку. Эмин много времени проводит с детьми, и о бывшей жене отзывается только самыми добрыми словами.

Тем временем светские девушки и «холостые» звездочки мечтали поймать Агаларова в свои сети. Завидный жених - бизнес, Crocus -group крепко стоит на ногах, музыкальная карьера потихонечку развивается, все звездные дома для него открыты. Эмин свой выбор делать не торопился. Когда в начале 2016-го года рядом с ним появилась длинноногая красотка, народ поначалу решил, что ничего серьезного не будет. Но, как оказалось, серьезней некуда.

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Модель Алена Гаврилова стала все чаще сопровождать Агаларова на различных мероприятиях, затем сам певец стал «постить» в свои соцсети романтические фотографии. В некоторых интервью даже говорил: «Я нашел в ней счастье. Алена – друг, соратник, надежный партнер по жизни. Она понимает меня. Я уверен, что она не подведет и не предаст. Она стала мне тем тылом, о котором мечтает каждый мужчина, и нам хорошо вместе». Все делали постепенно - когда артист убедился в своём чувстве, то познакомил избранницу со своими детьми, отцом и мамой. И вот пришло время для самого серьёзного шага.

Свадьба стала неожиданной для многих поклонников певца, но вполне понятной для его коллег по цеху. В эти выходные в Agalarov Estate гулял весь бомонд: Татьяна Навка, Александр Серов, Григорий Лепс с женой и дочками, Тимати, Светлана Лобода, Кристина Орбакайте, Стивен Сигал и другие.

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На свадьбе присутствовал Тимати вместе с моделью Анастасией Решетовой
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Церемония вышла очень красивой. Сначала в увитой белыми цветами беседке Андрей Малахов объявил молодых мужем и женой, затем гости закидали счастливую парочку лепестками роз. Потом, конечно же, угощения и танцы.

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Григорий Лепс на сваадьбе исполнил свою нетленку Я уеду жить в Лондон
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Гостей развлекали Александр Серов, Владимир Кузьмин, Любовь Успенская и другие. Тимати спел «Ладу-седан», и «Слышь, ты че такая дерзкая?», Лепс - свою нетленку «Я уеду жить в Лондон». Все (даже Стивен Сигал) от души говорили тосты, признавались паре в любви и желали им сохранить светлое чувство до старости.

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Среди гостей свадьбы была Светлана Лобода
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@eminofficial & @agavrilova777 wedding @pikapypik @meladze.ru
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Так что же известно об Алене? На самом деле не так уж и много. Она родилась в 1987-м году в Саранске. В 2004-м 17-летняя красавица завоевала титул «Мисс Мордовия», до этого получила почетный титул «вице-мисс Саранск». В ее жизни были серьезные отношения - от «водочного короля» Рустама Тарико Гаврилова родила сына, которого решили назвать так же, как и отца, Рустамом. С бизнесменом, как писали СМИ, девушка познакомилась после конкурса «Мисс Россия», где Алена заняла 4-е место, получив титул «Мисс очарование». В 2008-м году мы писали про благотворительный бал Натальи Водяновой, который стал очень ярким событием в основном из-за своих лотов. Тарико сделал там очень крутой подарок своей возлюбленной, выкупив лот - право назвать редкую орхидею, открытую на Мадагаскаре ее именем. За это он отдал 320 000 долларов, чуть-чуть опередив Ксению Собчак, которая сдалась, когда цифра перевалила за 300 000 «зелёных». Та любовь давно завяла, а вот орхидея по имени «Алена Гаврилова» где-то прекрасно цветёт и пахнет.

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Эмин, дорогой, @eminofficial , Алёна, будьте счастливы! Горько!
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Расставшись с Тарико, модель почти сразу познакомилась с Эмином. А вот мордовские красавицы переживают, что Алена их совсем забросила - во времена отношений с Рустамом Гаврилова, являясь членом оргкомитета, как могла поддерживала девушек, которые имели шанс после победы в региональном конкурсе попытать счастья на «Мисс России». Но, как говорят в Саранске, после расставания нынешняя жена Эмина ушла из оргкомитета местного конкурса, и поэтому никто не лоббирует их интересы в Москве. Но, как нам кажется, вряд ли это связано - на престижный конкурс пытаются попасть красавицы со всей России, и приходится отбирать самых-самых. Главное, что счастлив Эмин - певец выглядит как человек, который нашёл своё счастье и уверен в выборе. На свадьбе артист не выпускал свою возлюбленную из рук, постоянно целовал и кружил в танце.

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Второй образ невесты @eminofficial & @agavrilova777 wedding @alexander_serov_official
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