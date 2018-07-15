Эмин женился на «Мисс Мордовии» Алёне Гавриловой: что известно о новой избраннице певца-бизнесмена

СЕГОДНЯ 00:52 2018-07-15T00:55:31+03:00

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В эту субботу певец Эмин женился во второй раз. Его избранницей стала 31-летняя Алена Гаврилова. Первой его супругой была дочь президента Азербайджана, Лейла Алиева. В браке у супругов родилось двое мальчишек, потом Лейла удочерила девочку, которую Эмин принял, как родную. В 2015-м году в инстаграме у Агалаларова и Алиевой появились почти одинаковые сообщения: их брак подошёл к концу, они расстаются добрыми друзьями и будут поддерживать друг друга и впредь. Так оно и случилось - Лейла была почетным гостем на фестивале бывшего мужа «Жара» в Баку. Эмин много времени проводит с детьми, и о бывшей жене отзывается только самыми добрыми словами.

Тем временем светские девушки и «холостые» звездочки мечтали поймать Агаларова в свои сети. Завидный жених - бизнес, Crocus -group крепко стоит на ногах, музыкальная карьера потихонечку развивается, все звездные дома для него открыты. Эмин свой выбор делать не торопился. Когда в начале 2016-го года рядом с ним появилась длинноногая красотка, народ поначалу решил, что ничего серьезного не будет. Но, как оказалось, серьезней некуда.

Модель Алена Гаврилова стала все чаще сопровождать Агаларова на различных мероприятиях, затем сам певец стал «постить» в свои соцсети романтические фотографии. В некоторых интервью даже говорил: «Я нашел в ней счастье. Алена – друг, соратник, надежный партнер по жизни. Она понимает меня. Я уверен, что она не подведет и не предаст. Она стала мне тем тылом, о котором мечтает каждый мужчина, и нам хорошо вместе». Все делали постепенно - когда артист убедился в своём чувстве, то познакомил избранницу со своими детьми, отцом и мамой. И вот пришло время для самого серьёзного шага.

Свадьба стала неожиданной для многих поклонников певца, но вполне понятной для его коллег по цеху. В эти выходные в Agalarov Estate гулял весь бомонд: Татьяна Навка, Александр Серов, Григорий Лепс с женой и дочками, Тимати, Светлана Лобода, Кристина Орбакайте, Стивен Сигал и другие.

trnlbeauty На свадьбе присутствовал Тимати вместе с моделью Анастасией Решетовой

Церемония вышла очень красивой. Сначала в увитой белыми цветами беседке Андрей Малахов объявил молодых мужем и женой, затем гости закидали счастливую парочку лепестками роз. Потом, конечно же, угощения и танцы.

_lepsanna Григорий Лепс на сваадьбе исполнил свою нетленку Я уеду жить в Лондон

Гостей развлекали Александр Серов, Владимир Кузьмин, Любовь Успенская и другие. Тимати спел «Ладу-седан», и «Слышь, ты че такая дерзкая?», Лепс - свою нетленку «Я уеду жить в Лондон». Все (даже Стивен Сигал) от души говорили тосты, признавались паре в любви и желали им сохранить светлое чувство до старости.

agalusya Среди гостей свадьбы была Светлана Лобода

trnlbeauty @eminofficial & @agavrilova777 wedding @pikapypik @meladze.ru

Так что же известно об Алене? На самом деле не так уж и много. Она родилась в 1987-м году в Саранске. В 2004-м 17-летняя красавица завоевала титул «Мисс Мордовия», до этого получила почетный титул «вице-мисс Саранск». В ее жизни были серьезные отношения - от «водочного короля» Рустама Тарико Гаврилова родила сына, которого решили назвать так же, как и отца, Рустамом. С бизнесменом, как писали СМИ, девушка познакомилась после конкурса «Мисс Россия», где Алена заняла 4-е место, получив титул «Мисс очарование». В 2008-м году мы писали про благотворительный бал Натальи Водяновой, который стал очень ярким событием в основном из-за своих лотов. Тарико сделал там очень крутой подарок своей возлюбленной, выкупив лот - право назвать редкую орхидею, открытую на Мадагаскаре ее именем. За это он отдал 320 000 долларов, чуть-чуть опередив Ксению Собчак, которая сдалась, когда цифра перевалила за 300 000 «зелёных». Та любовь давно завяла, а вот орхидея по имени «Алена Гаврилова» где-то прекрасно цветёт и пахнет.

drmasliev Эмин, дорогой, @eminofficial , Алёна, будьте счастливы! Горько!

Расставшись с Тарико, модель почти сразу познакомилась с Эмином. А вот мордовские красавицы переживают, что Алена их совсем забросила - во времена отношений с Рустамом Гаврилова, являясь членом оргкомитета, как могла поддерживала девушек, которые имели шанс после победы в региональном конкурсе попытать счастья на «Мисс России». Но, как говорят в Саранске, после расставания нынешняя жена Эмина ушла из оргкомитета местного конкурса, и поэтому никто не лоббирует их интересы в Москве. Но, как нам кажется, вряд ли это связано - на престижный конкурс пытаются попасть красавицы со всей России, и приходится отбирать самых-самых. Главное, что счастлив Эмин - певец выглядит как человек, который нашёл своё счастье и уверен в выборе. На свадьбе артист не выпускал свою возлюбленную из рук, постоянно целовал и кружил в танце.