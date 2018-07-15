В день взятия Бастилии французский фермер справил новоселье в Подмосковье

СЕГОДНЯ 11:40 2018-07-15T12:03:05+03:00

О переезде в нашу страну потомственный фермер-животновод Филипп Камю задумался несколько лет назад. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

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Он уже перевез на новую родину свою 87-летнюю маму, а в эти выходные, в День взятия Бастилии, здесь же торжественно открылась основанная им и российским предпринимателем Александром Никитиным ферма «Нормандия — Русса».

О переезде в нашу страну потомственный фермер-животновод Филипп Камю задумался несколько лет назад. И вовсе не из-за романтических побуждений. «Я люблю Францию, но там действительно невозможно работать, - признавался он. - Все, что показывают по вашему телевидению о французских фермерах — правда. И то, что постоянно идут митинги, и что молоко сливают на дороги, и что давят крупные корпорации... Многие на грани разорения, а сотни коллег от такой жизни ежегодно кончают самоубийством... У вас же — огромные перспективы и настоящая свобода!»

И в прошлом году Филипп с двумя друзьями появился в России. С твердым намерением найти землю, перевезти на нее своих 200 буренок молочных пород и начать новую жизнь. Новая родина и хозяйство вскоре нашлись в Лотошинском районе Подмосковья.

«РОССИЙСКИЙ ФЛАГ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫШЕ!»

… Филипп готовится к открытию своей фермы, надевает новую рубашку и насвистывает какую-то французскую песенку. Видно, что он уже освоился на местности и чувствует здесь себя вполне своим парнем. Собственным домом он пока не обзавелся и пока вместе с мамой живет у местной бабы Ани, с которой объясняются с помощью переводчика в мобильном телефоне. На столе — картошечка, укропчик с огорода и соленые огурчики.

Подмосковные партнеры фермера водрузили над коровником два триколора — российский и французский.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Натурель! - поднимает большой палец руки Филипп.

- Свои, домашние! - радуется хозяйка и вдвоем они помогают собраться маме.

- Бонжур, мадам! - приветствуем мы ее.

- Мадемуазель, - кокетничая, поправляет нас француженка Кристиан.

И все вместе мы идем на ферму, возле которой рабочие с утра готовятся к празднику. Сколачивают длинные лавки и столы, а за углом варят шурпу и нанизывают шампура. Манящие запахи накрывают деревню и одновременно служат приглашением разделить радость. Желая сделать приятное, подмосковные партнеры фермера водрузили над коровником два триколора — российский и французский. Филипп осматривает флагштоки и делает приятное в ответ:

- Мы в России, поэтому российский флаг должен быть выше французского!

- Равноправие! - не соглашаются местные и флаги остаются на одном уровне.

В стойлах вместе с пол-сотней коз стоят несколько коров — вклад российской стороны. А где же обещанные французские, нормандской породы? Филипп немного грустнеет...

Рабочие с утра готовятся к празднику.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ЗЕМЛЯКИ ЗАТЯНУЛИ ПЕРЕВОД ДЕНЕГ

Перевезти своих буренок из Нормандии в Подмосковье он хотел еще весной, но что-то пошло не так. Для того, чтобы начать свое дело на русской земле, Филипп намеревался перевести все свои сбережения из французского банка в российский. Но после того, как земляки-банкиры узнали, в какую страну тот выводит свои кровные, начались намеки на экономические санкции, на «чистоту» денег, какие-то бюрократические проверки... В итоге перевод затянулся аж на два месяца.

- Сезон потеряли, - сетует Филипп, глядя на разнотравье. - Деньги пришли поздно и мы не успели заготовить корма... Так что, скорее всего, отложим их переезд в Россию на осень.

Но зря времени он не терял. Предполагая, что с привозом его буренок тоже могут возникнуть сложности, он уже несколько раз скатался на российские племзаводы, где осмотрел телочек.

Настроение французскому фермеру поднимают старинным русским методом — гармошкой и залихватскими песнями-частушками. Содержание последних ему нравится и вот он уже отбивает такт ногой. И еще больше веселеет, когда наступает очередь принимать подарки. Под шашлык, красное вино и здравицы за Францию он принимает несколько коз, «корову на выбор» из одного крупного хозяйства и бюст Василия Шукшина с пожеланием прочитать его книги. Чтобы лучше понимал русскую душу.

Настроение французскому фермеру поднимают старинным русским методом — гармошкой и залихватскими песнями-частушками.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Да он и так все понимает, наш же мужик, сразу видно! - говорят местные жители, уже рассевшиеся за столами. И, глядя, на землю, которая простояла брошенной больше двадцати лет, затягивают: «Ой, побегут по полю трактора и комбайны загудят».

- Обязательно побегут и загудят! - нравится такая перспектива Филиппу. - А какие сыры мы здесь варить будем из нашего молока!.. Вот только завезем коров и оборудование! Ну, за новоселье!

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