В день взятия Бастилии французский фермер справил новоселье в Подмосковье
Он уже перевез на новую родину свою 87-летнюю маму, а в эти выходные, в День взятия Бастилии, здесь же торжественно открылась основанная им и российским предпринимателем Александром Никитиным ферма «Нормандия — Русса».
О переезде в нашу страну потомственный фермер-животновод Филипп Камю задумался несколько лет назад. И вовсе не из-за романтических побуждений. «Я люблю Францию, но там действительно невозможно работать, - признавался он. - Все, что показывают по вашему телевидению о французских фермерах — правда. И то, что постоянно идут митинги, и что молоко сливают на дороги, и что давят крупные корпорации... Многие на грани разорения, а сотни коллег от такой жизни ежегодно кончают самоубийством... У вас же — огромные перспективы и настоящая свобода!»
И в прошлом году Филипп с двумя друзьями появился в России. С твердым намерением найти землю, перевезти на нее своих 200 буренок молочных пород и начать новую жизнь. Новая родина и хозяйство вскоре нашлись в Лотошинском районе Подмосковья.
«РОССИЙСКИЙ ФЛАГ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫШЕ!»
… Филипп готовится к открытию своей фермы, надевает новую рубашку и насвистывает какую-то французскую песенку. Видно, что он уже освоился на местности и чувствует здесь себя вполне своим парнем. Собственным домом он пока не обзавелся и пока вместе с мамой живет у местной бабы Ани, с которой объясняются с помощью переводчика в мобильном телефоне. На столе — картошечка, укропчик с огорода и соленые огурчики.
Подмосковные партнеры фермера водрузили над коровником два триколора — российский и французский.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
- Натурель! - поднимает большой палец руки Филипп.
- Свои, домашние! - радуется хозяйка и вдвоем они помогают собраться маме.
- Бонжур, мадам! - приветствуем мы ее.
- Мадемуазель, - кокетничая, поправляет нас француженка Кристиан.
И все вместе мы идем на ферму, возле которой рабочие с утра готовятся к празднику. Сколачивают длинные лавки и столы, а за углом варят шурпу и нанизывают шампура. Манящие запахи накрывают деревню и одновременно служат приглашением разделить радость. Желая сделать приятное, подмосковные партнеры фермера водрузили над коровником два триколора — российский и французский. Филипп осматривает флагштоки и делает приятное в ответ:
- Мы в России, поэтому российский флаг должен быть выше французского!
- Равноправие! - не соглашаются местные и флаги остаются на одном уровне.
В стойлах вместе с пол-сотней коз стоят несколько коров — вклад российской стороны. А где же обещанные французские, нормандской породы? Филипп немного грустнеет...
Рабочие с утра готовятся к празднику.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
ЗЕМЛЯКИ ЗАТЯНУЛИ ПЕРЕВОД ДЕНЕГ
Перевезти своих буренок из Нормандии в Подмосковье он хотел еще весной, но что-то пошло не так. Для того, чтобы начать свое дело на русской земле, Филипп намеревался перевести все свои сбережения из французского банка в российский. Но после того, как земляки-банкиры узнали, в какую страну тот выводит свои кровные, начались намеки на экономические санкции, на «чистоту» денег, какие-то бюрократические проверки... В итоге перевод затянулся аж на два месяца.
- Сезон потеряли, - сетует Филипп, глядя на разнотравье. - Деньги пришли поздно и мы не успели заготовить корма... Так что, скорее всего, отложим их переезд в Россию на осень.
Но зря времени он не терял. Предполагая, что с привозом его буренок тоже могут возникнуть сложности, он уже несколько раз скатался на российские племзаводы, где осмотрел телочек.
Настроение французскому фермеру поднимают старинным русским методом — гармошкой и залихватскими песнями-частушками. Содержание последних ему нравится и вот он уже отбивает такт ногой. И еще больше веселеет, когда наступает очередь принимать подарки. Под шашлык, красное вино и здравицы за Францию он принимает несколько коз, «корову на выбор» из одного крупного хозяйства и бюст Василия Шукшина с пожеланием прочитать его книги. Чтобы лучше понимал русскую душу.
Настроение французскому фермеру поднимают старинным русским методом — гармошкой и залихватскими песнями-частушками.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
- Да он и так все понимает, наш же мужик, сразу видно! - говорят местные жители, уже рассевшиеся за столами. И, глядя, на землю, которая простояла брошенной больше двадцати лет, затягивают: «Ой, побегут по полю трактора и комбайны загудят».
- Обязательно побегут и загудят! - нравится такая перспектива Филиппу. - А какие сыры мы здесь варить будем из нашего молока!.. Вот только завезем коров и оборудование! Ну, за новоселье!
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