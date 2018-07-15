Чемпионат мира по футболу 2018 закрыли под Уилла Смита, DJ Smash и "Калинку"

СЕГОДНЯ 17:53 2018-07-15T18:07:53+03:00

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В воскресене, 15 июля, в Москве на стадионе "Лужники" - финальный матч чемпионата мира 2018. Однако же его предваряла официальная церемония закрытия турнира. В ней приняли участие немало звезд мировой величины. Режиссером церемонии стал Феликс Михайлов и в 15-минутном событии приняли участие около 800 человек.

Все началось с выступления DJ Smash и Аиды Гарифуллиной. Под сводами "Лужников" прозвучал микс на знаменитую песню "Moscow never sleeps". В центре поля появились сферы со всеми 11 городами, которые принимали чемпионат мира 2018. А волонтеры же вынесли флаги всех 32 стран, чьи команды играли в этом турнире. После них на сцене появился первый из трио исполнителей официального гимна ЧМ-2018 - американец Ники Джем. Он исполнил свой хит "Х". На поле появился большой диско-шар с огромными наушниками, яркая деталь всего шоу.

Ну а потом настало время главной песни чемпионата мира. В "Лужниках" появились Ники Джем, Эра Эстрефи и Уилл Смит, затянувшие официальный гимн ЧМ-2018 - "Live it up". И пока они пели, у края поля появился талисман турнира, волк Забивака. Позднее он сыграл свою эпизодическую роль с чемпионом мира 2002 года в составе сборной Бразилии - Роналдиньо. Звездный бразилец отбивал очень душевно на барабанах ритм "Калинки". А Забивака и Гарифуллина лихо отплясывали до финала под русскую народную песню.

Финальным штрихом церемонии закрытия ЧМ-2018 стал выход на газон супермодель Натальи Водяновой и капитана сборной Германии на чемпионате мира 2014 Филиппа Лама. Они вынесли в дорогой сумке от "Louis Vuitton" главный трофей - Кубок мира по футболу. И после этого на поле пригласили финалистов турнира - сборные Франции и Хорватии.

Супермодель Наталья Водянова и капитан сборной Германии на чемпионате мира 2014 Филипп Лама.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новый чемпион мира будет назван в Москве на стадионе "Лужники", Финальная игра стартует в 18:00 по московскому времени. Прошлый чемпион мира, команда Германии, напомним, на этом турнире не смогла пробиться даже в плей-офф турнира, завершив выступления на групповом турнире после поражения 0:2 в последней игре от команды Южной Кореи. Чемпионом мира станет сборная Франции во второй раз в своей истории или же сенсационно сборная Хорватии.