Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев: Пенсионный возраст хотели повысить еще при Черномырдине

СЕГОДНЯ 01:06 2018-07-15T23:10:16+03:00

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В этот четверг Госдума рассмотрит в первом чтении изменения в пенсионном законодательстве. Большинство депутатов согласны, что принимать сложное решение необходимо. Против математики и демографии не попрешь. Но многие считают, что предлагаемый законопроект можно улучшить. Особенно в той части, где идет речь о трудоустройстве пожилых. Об этом в интервью Радио «Комсомольская правда» (97.2 FM) рассказал секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев.

«Первое постановление было в 90-х»

- Чиновники утверждают, что повышение пенсионного возраста неизбежно. Вы какого мнения?

- Мало кто помнит, но первое постановление правительства о необходимости повышения пенсионного возраста было еще при Черномырдине в 90-х годах. Хотя тогда демографическая ситуация была гораздо лучше, чем сейчас. После кризиса 2008 года разговоры об этом возобновились.

- В 2009 году мы в журнале «Эксперт» провели большую аналитическую работу и поняли, что пенсионный возраст рано или поздно придется повышать.

- Почему?

- Простой расчет. Во-первых, у нас примерно 80 млн. трудоспособного населения и примерно 40 млн. пенсионеров. Из этих 80 млн. платят в полной мере социальные взносы лишь 50 млн. И эти 50 млн. не могут платить столько взносов, чтобы хватило на достойную пенсию 40 млн. Такого соотношения нет ни в одной стране мира. Как правило, там на одного пенсионера приходится двое работающих или даже больше. Во-вторых, демографическая картина: молодежи мало, а людей среднего и пожилого возраста все больше. И, в-третьих, продолжительность жизни растет.

- По продолжительности. Можно ли доверять этим данным Росстата? Уж слишком они оптимистичные…

- Можно. Есть точные данные - сколько лет в среднем живут женщины и мужчины после выхода на пенсию. И этот показатель у нас очень большой - больше, чем почти во всех странах. Другое дело, что возникает масса дополнительных вопросов. Нельзя к повышению пенсионного возраста подходить как к бухгалтерской или арифметической операции.

Средний срок на заслуженном отдыхеФото: Алексей СТЕФАНОВ

«НУЖНЫ ЛЬГОТЫ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ»

- Мне кажется, в финансовом блоке правительства именно такое математическое мышление и преобладает. Мол, повысим налоги - увеличим доходы бюджета. С пенсионным возрастом то же самое.

- Речь идет о десятках миллионов людей. Поэтому, прежде чем принимать решение, нужно учесть массу факторов.

- Каких, например?

- Во-первых, майский указ президента. Там поставлены серьезные цели - по благосостоянию, по здоровью, по демографии, по экономическому росту, по экологии. У моих коллег вопрос: как эта пенсионная реформа вписывается в цели, поставленные президентом?

- Почему это важно?

- Возьмем демографическую политику. Почему бы не связать, например, пенсионный возраст с количеством детей в семье? Родил, воспитал двоих, троих, пятерых - получаешь льготу. Таким людям можно скостить год-два или больше. Возьмем миграцию населения, еще один важнейший проект президента - развитие Дальнего Востока. Отток людей оттуда почти остановился, но нужно обеспечить приток.

- Как?

- Снизить пенсионный возраст. Поехал на Дальний Восток - у тебя не 65, а 60 лет, например. Вот вам, пожалуйста, связь пенсионной реформы с миграционной политикой. Все эти предложения надо аккумулировать, принять во внимание и устроить конструктивную дискуссию. Нельзя взять и арифметически шарахнуть людей по голове этой реформой. Надо обсуждать все аспекты нашей с вами жизни, на которые действует повышение пенсионного возраста.

Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев и корреспондент Евгений Беляков.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ЖЕНЩИНАМ НАДО ПОДНЯТЬ НЕ ДО 63, А ДО 60 ЛЕТ»

- Какие-то плюсы от повышения пенсионного возраста мы получим?

- Как предполагается, пенсии будут расти быстрее. Не на несколько сотен, а на тысячу рублей в год. Не скажу, что это шикарное повышение, но все-таки больше, чем сейчас.

- Если сейчас средняя пенсия - 14 тысяч, то в 2024 году она будет 20 тысяч?

- Это предварительные расчеты. И пока в законе все это не прописано. Плюс не прописано, как размер пенсий будет зависеть от экономического роста. Если в экономике наступит бум, все равно не больше тысячи будут добавлять? А если наоборот - в экономике спад наступит, правительство свои обещания выполнит? Этих ответов пока нет.

- Что еще можно было бы смягчить?

- Во-первых, важно, чтобы повышение было плавным. Наш вариант довольно форсированный. В европейских странах обычно по два-три месяца каждый год прибавляют (в странах СНГ - шаг прибавки по шесть месяцев, в России планируют с такой же скоростью. - Ред.). Во-вторых, я бы скостил пенсионный возраст для женщин. Поднял им не до 63, а до 60 лет. Все-таки в нашей стране есть определенные традиции. Здесь копировать западный опыт не стоит.

Два способа борьбы с дискриминацией на рынке трудаФото: Дмитрий ПОЛУХИН

«РАБОТАЮТ СТИМУЛЫ, А НЕ КВОТЫ»

- Наверное, главный вопрос - какие гарантии дадут пожилым людям при устройстве на работу. Дискриминация по возрасту - это, к сожалению, реальность. А все, что пока придумали чиновники, это усилить надзор со стороны Роструда…

- Сложнейшая тема, а никаких конкретных предложений мы от властей пока не слышали. Надзор у нас часто известно чем заканчивается. Чем больше надзора, тем больше разорения предпринимателям. Нужно проанализировать дефицит или избыток рабочей силы на разных рынках труда и в разных регионах. Нам важно знать, какие меры здесь будут приняты, как планируют стимулировать работодателей, чтобы они принимали на работу людей старшего возраста, не увольняли.

- И как эту проблему решить? Может, квоты ввести?

- Есть очень разумное предложение - сделать льготы по выплатам в Пенсионный фонд. Чтобы работодатели видели, что это выгодно. К примеру, если работнику за 50 или 60, то работодатель может за него меньше платить в социальные фонды. Правда, тогда возникнет другая проблема. Если рабочие места будут занимать люди старшего возраста и будут такие стимулы, чтобы они оставались на своих рабочих местах, молодежь-то куда денется? Это оборотная сторона трудовой политики.

- Стоит ли пересмотреть критерии досрочников - тех, кто выходит на пенсию раньше остальных? Списки, которые сейчас действуют, были приняты очень много лет назад.

- Сложный вопрос. Скажем, обсуждается возраст выхода на пенсию правоохранителей или военных. Внутри этих групп есть разные люди. Один бандитов ловит с опасностью для жизни, а другой сидит в конторе, водительские права выдает. Один военнослужащий где-нибудь в Сирии воевал или еще где-то в горячей точке, а другой в военкомате всю жизнь, призывников собирал. Это тоже нужно обсуждать. Пенсионная система очень сложная.

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