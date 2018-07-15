Златко Далич: "Сейчас не думаю ни о чем, кроме возвращения в Хорватию и отдыха"

СЕГОДНЯ 21:30 2018-07-15T21:57:48+03:00

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- Как вмешалась в вашу игру система VAR?

- Я должен поздравить Францию с победой в ЧМ. В первые 20 минут мы контролировали игру. Затем после штрафного был автогол. Мы вернулись к жизни, а потом - был пенальти. Скажу одну вещь. В финале ЧМ по футболу такие пенальти не назначается. Но это не занижает ценность победы Франции, нам просто не повезло. Первые 6 матчей нам улыбалась удача, а сегодня - нет. Сегодня был лучший матч из всех, что сыграли. Мы контролировали игру, но пропустили, а с Францией нельзя такие ошибки допускать. Но мы все равно горды нашим успехом на ЧМ.

- А вы продолжите работу в сборной Хорватии? Готовы ли к этому?

- Большое спасибо за теплые слова. Сейчас я готов немного отдохнуть - мы работали напряженно последние несколько месяцев. Очень счастлив тем, что мы работали вместе. Никогда не принимаю решения на скорую руку. Сейчас не думаю ни о чем кроме как о том, чтобы вернуться в Хорватию и отдохнуть.

- Что не хватило для победы и когда поняли, что вы проиграли матч?

- То, что нам в течение всего турнира улыбалась удача, сегодня этого не хватило. Сегодня первый мяч Франции - автогол. И внезапный штрафной. А потом же - пенальти. Мы пропустили дважды. После 3-4 гола я подумал, что будет сложно отыграться. Игроки не сдавались, мы забили второй гол благодаря настойчивости Манджукича. Но было сложно ожидать, что против Франции можно будет отыграться. Мы пропустили 4 гола и хорошего результата невозможно добиться, пропустив столько в одной игре.

- Когда вы стояли в кругу у ворот, что сказали команде после матча?

- Я им сказал: "Вы можете идти с высоко поднятой головой, вы отдали себя полностью. Выше голову, ребята!". Думал ли кто-то, что мы займем второе место на турнире? Да никогда! Но есть немного грусти после этого турнира. Иногда в турнире проигрываешь, а это неизбежно. Мы достойно должны встречать поражения и к счету нужно относиться с уважением.

- А приз Модрича - победа для вас?

- Мы рады за него. Считаю, что награда у него заслуженна. Он прекрасно отыграл турнир и это - заслуга команды, которая помогла команде. Лука сыграл большую роль в наших победах.

- Но все-таки VAR - это хорошо?

- Пожалуйста, не нужно воспринимать мою ремарку как будто я что-то говорю плохое об арбитре. Он сделал то, что посчитал честным и справедливым. Я не хотел негативно отзываться о его работе. Но все же, когда VAR работает хорошо для вас - все отлично.

- Что вы можете сказать малым государствам после такого успеха, как ваш?

- На нашем автобусе написано: "Маленькая страна - большие мечты". И это неплохое послание для всех. Вы должны верить, что это возможно. Тут должно многое совпасть, конечно же. Но это хороший сигнал для всех маленьких стран. Нужно иметь мечту, амбиции. И идти за мечтой, может быть все получится. Никогда нельзя сдаваться и прекращать верить.