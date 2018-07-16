2018-07-16T19:09:23+03:00
Доброволец

Мэр Москвы поблагодарил волонтеров ФИФА: Вы стали душой нашего города

В зале "Известия Hall" состоялся большой концерт
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В зал "Известия Hall" приишел мэр Москвы Сергей Собянин, чтобы поблагодарить волонтеров ФИФАВ зал "Известия Hall" приишел мэр Москвы Сергей Собянин, чтобы поблагодарить волонтеров ФИФАФото: Алиса ТИТКО
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Чемпионат мира по футболу в России отгремел, было много запоминающихся матчей, радости и слезы фанатов, знакомство иностранцев с городами и людьми. Создавать позитивную и гостеприимную атмосферу помогали 17 040 волонтеров ФИФА, из них 9000 в Москве. Сразу же после финального матча Хорватия-Франция для волонтеров устроили большой концерт. В зал "Известия Hall" 16 июля пришел и мэр Москвы Сергей Собянин, чтобы поблагодарить волонтеров ФИФА.

- Москва стала другой в глазах всего мира. Целый месяц Москва была столицей мирового футбола. Для миллиардов людей мы предстали другим городом, который они не знали. Благодаря кому? - спросил Сергей Собянин во время Церемонии признания вклада городских волонтеров Чемпионата мира по футболу 2018 года.

В зале "Известия Hall" состоялся большой концерт Фото: Алиса ТИТКО

В зале "Известия Hall" состоялся большой концертФото: Алиса ТИТКО

- Волонтерам, - ответила публика.

- Для того, чтобы принять Чемпионат мира по футболу Москва проделала огромный путь. Мы построили новые дороги, станции метро, в Москве появились первоклассные улицы и парки. Москва стала другой. Мы были готовы, но что вызывало вопрос? Как Москва встретит болельщиков? И тогда мы обратились к вам. Вы стали душой нашего города. Благодаря вам Москва стала лучшим городом для проведения Чемпионата мира по футболу.

Москва действительно стала хозяйкой Мундиаля и приняла тысячи туристов из разных стран мира. Волонтеры подарили тысячи объятий, управляли большими потоками людей. Они были первыми, кто встречал туристов на вокзалах, кто подсказывал маршруты к стадиону, где купить воду и как взять напрокат велосипед. Это они отвечали за настроение и радушие, за позитивную фанатскую атмосферу. За это волонтерам говорили "спасибо" на десятках языках мира.

Стать волонтерами смогли только самые-самые, которые прошли три этапа отбора: знание английского языка, умение провести интервью, тестирование на аналитические способности и личностные качества.

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