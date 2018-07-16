2018-07-16T20:00:34+03:00
Звезды

Оксану Федорову заподозрили в пластике

На свежих фото «Мисс Вселенную» не узнать
Ольга АНТОНОВА
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На свежих фото «Мисс Вселенную» не узнатьНа свежих фото «Мисс Вселенную» не узнатьФото: соцсети
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Не так давно Оксана Федорова отпраздновала 40-летие и накануне юбилея во многих интервью признавалась, что только недавно пришла к полному принятию себя. Мол, она себе нравится и вряд ли хотела бы что-то изменить. Однако, похоже, бывшая ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!» все-таки решила на пластику. По крайней мере, к такому выводу пришли подписчики ее аккаунта, когда увидели свежие фото звезды. На них ее просто не узнать.

Больше всего подозрений у фолловеров вызвал «изменившийся» нос бывшей модели. «Что с внешностью? Пластика?», «Оксана, вы на себя не похожи», «Нос уменьшился», «Что с лицом?», «Это Федорова?», «Не узнала вообще», «Непохожа на себя... В погоне за молодостью и красотой, главное себя не потерять», «Это разве она? Вообще на себя не похожа! Нос обкромсала себе?», «Оксана, зачем вы стали не собой?», «Это не ваше лицо», «Оксану трудно узнать, жаль», — написали они в комментариях к снимку.

Впрочем, нашлись и те, кто вступился за Федорову и посчитал, что выглядит она замечательно. «Ну какая пластика? Откуда вы знаете, что делала Оксана, а что нет. Простите, зачем ей пластика носа нужна была? У нее никогда не было носа с изъяном, просто с годами мы все как-то меняемся, тем более после рождения детей. Оксана не лучше, не хуже, просто взрослее, осмысленнее взгляд и мировоззрение», «Та же красавица Оксана! Просто в кепке, и волосы забрала, тот же носик очаровательный и глаза, напрасно вы пишете неприятные комменты», — отметили преданные фанаты.

fedorovaoksanafedorovaoksana
На отдыхе хорошо читать о чем-то романтичном, про любовь Хочется прочесть книгу нашего, российского автора. Посоветуете? I haven t read books about love for a long time. I d like to read a book by a Russian author. Can you give any advice? #люблючитать #читаюкниги #отдых #лето #книгалучшийдруг
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Надо отметить, что в последнее время «Мисс Вселенная» и заметно похудела. Недавно она отправилась на отдых в Сочи вместе с дочкой, откуда опубликовала фото в полупрозрачном комбинезоне, который не смог скрыть идеальную фигуру красавицы.

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