«За 150 я только пальчиками шевелить начинаю». 25-летний тренер-мажор биатлонной сборной России откровенно рассказал о своих принципах

СЕГОДНЯ 20:16 2018-07-16T20:44:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В биатлонной сборной России, кажется, появилась новая звезда. По крайней мере, звезда «Инстаграма». На спортивных форумах бурно обсуждают выложенное кем-то в сеть видео разговора тренера резервной сборной Владислава Тулаева со своим другом. На скандальной записи молодой тренер, не стесняясь в выражениях, выкладывает всю подноготную о своей работе в национальной команде.

В своих публикациях молодой тренер воображал себя героем боевиков. Фото: Соцсети.

К примеру, Тулаев признается, что зарплата пока для него на втором месте, а главное — получить удостоверение, чтобы иметь возможность парковаться «на черном мерине» на территории Олимпийского комитета России, а также «уничтожать и властвовать» на дорогах. Вместе с тем Владислав говорит, что выполнять свои трудовые обязанности он начнет, когда ему повысят зарплату до 150 (тысяч рублей, по всей видимости), а пока «ясное дело, прогуливает».

Полную расшифровку полного афоризмов диалога, который приятели транслировали для своих подписчиков в "Инстаграме", приводим ниже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/660463" frameborder="0"></iframe> Тренер-мажор из сборной России по биатлону.

- Я очень устал. Ты бы видел, сколько вчера я г**нища перелопатил. Все результаты посчитал, потому переписал все на листок. С листка все опять в Excel, по каждому спортсмену вот эту стрельбу долбанную. Сколько выстрелов сделано, сколько промахов, всякие развертки. И то под конец уже болт забил — вчерашний день не стал писать. Потому что: ну сколько можно эксплуатировать Винчестера (по всей видимости, «Винчестер» это прозвище Тулаева — ред.)?

А так, товарищу Драчёву (Владимир Драчёв — президент Союза биатлонистов России с мая 2018 года - ред.) звонили, и он сказал, что мои документы в ЦСП и IBU уже есть. Поэтому я трудоустроен, и в двадцатых числах, после того, как я возвращаюсь из Ульяновска, уже по ходу и ЗП-ха будет, и все дела.

- А сколько: сказали-не сказали?

- Сколько сказали? Серег, я не знаю. Дай Бог, полтос.

- В смысле?

- Ты пойми, это уже второй момент. Мне самое главное удостоверение получить. Мы будем с тобой парковаться на черном мерине прямо возле Олимпийского комитета. Не возле, а прямо на территории олимпийского комитета РФ. И уходить в закат. Понял?

- А чё это даст тебе?

- Как чё даст? Ксива, мужик. Безграничные возможности на дорогах Российской Федерации. Уничтожать и властвовать. Человек-государство, ты чё забыл? Это как ФСБ, только в спорте. Какой-то полковник или еще что-то.

- Ну они не **** (офигели), да? Как мы договаривались, какую ЗП ты будешь получать?

- Я договаривался, от 150 я начинаю только пальчиками шевелить.

- Да.

- Сейчас смотри, сейчас будет летний чемпионат мира. Я надеюсь, что кто-нибудь из ребяток моих там стрельнет хорошо. И от этого будет зависеть моя дальнейшая жизнь. А так, сейчас я получаю вот эту ксиву свою. Пишу письмо на имя тренера сборной России Хованцева по поводу того что: посещение занятий, повышение мастерства, на это требуются патроны, неявка карается расстрелом. Понял? И каждого обяжу ходить. По 4 человека в день, прямо туда, в самое пекло, в преисподнюю ко мне. А то они мне там, слышь, говорят: «Владос, че-то результата нет». А я говорю: «Слышь, сколько занятий отзанимались? - «Нууу, всего три занятия, некоторые — два». - «Я говорю: какие могут быть вопросы, мне даже бабла не платят за вас. Ясен хрен, я тут буду прогуливать. Мне не интересно. То у них патронов нету. Прикинь, у сборной страны патронов нету».

Небо, самолет, девушки, тачки - картина отражает многие увлечения Владислава. Фото: соцсети.

Как следует из разговора, Владислав Тулаев в сборной был приглашен в команду нового главного тренера национальной команды Анатолия Хованцева в качестве специалиста по стрельбе. Его фамилия значится в утвержденном списке тренеров для подготовки к сезону 2018-2019.

Тулаеву 25 лет, не так давно он окончил училище гражданской авиации под Саратовом. Сам он выходец из биатлонной семьи, еще в юношеском возрасте выполнил разряд мастера спорта, в армии, судя по всему, получил специальность снайпера.

До недавнего времени он был очень активен в социальных сетях, подробно знакомя читателей с обстоятельствами своего времяпрепровождения. Но сейчас «Инстаграм» Тулаева удален, страничка «ВКонтакте» не обновляется.

Отметим, что в медальном зачете Кубка мира последнего сезона сборная России по биатлону заняла только девятое место.

А еще он - военный снайпер. Что не удивительно, учитывая любовь к биатлону. Фото: соцсети.

Кто ж его посадит? Он же памятник! Фото: соцсети.