Экс-любовница избитого депутата попала в больницу с сотрясением мозга

СЕГОДНЯ 22:18 2018-07-16T22:30:31+03:00

Любовницу избитого депутата взяли под стражу, но отпустили под подписку о невыезде Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Не утихают бразильские страсти вокруг депутата Госдумы от ЛДПР и главы комитета по экономической политике Сергея Жигарева. Воскресным вечером, 8 июля, политик встречался со своей бывшей любовницей-фотомоделью Ольгой Синтюрёвой. Жигарев хотел вернуть романтические подарки, сделанные своей пассии за время отношений: дорогущий «Мерседес», шубу и сумку. Девушка сидела за рулем иномарки, политик – на пассажирском кресле. Но тут к авто подбежал кавказец-здоровяк Тимур, открыл дверь, кинул Жигарева на землю и отметелил так, что мама не горюй: бил руками, добивал ногами. После крепыш скрылся, а избитый Жигарев запрыгнул в «мерин» к Синтюревой…

На второй день после побоища депутат написал заявление в полицию. А еще заявление написал его товарищ-бизнесмен, который сдавал апартаменты в отеле «Марриот» политику и его любовнице. Кто-то вскрыл его сейф и украл 22 миллиона рублей. Камеры в коридоре засняли девушку и парня, очень похожих на Ольгу и кавказца-драчуна Тимура.

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей ЖигаревФото: GLOBAL LOOK PRESS

После Ольгу взяли под стражу, но отпустили под подписку о невыезде. «Комсомолке» стало известно, что Синтюрева находится в больнице с сотрясением мозга.

- Не могу этого подтвердить, - сказал "КП" адвокат Синюревой Александр Гофштейн. - После освобождения из изолятора временного содержания ей избрали меру пресечение в виде подписки о невыезде. Это произошло 13 июля в 17.10. А примерно в 21 час следователь решил, что нужно изменить эту меру пресечения на заключение под стражу. Составил ходатайство перед судом, насильно доставил Синтюреву в суд. Она свободный человек, находится под подпиской о невыезде и вправе передвигаться сама. Но суд отложил заседание. К моменту доставления Синтюревой в суд уже наступило 22 часа, началось ночное время, в которое заседания не проводятся.

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Сейчас бывшая любовница избитого депутата Госдумы от ЛДПР и главы комитета по экономической политике Сергея Жигарева, наверно, самая разыскиваемая девушка Москвы. Напомним, что 24-летняя фотомодель Ольга Синтюрёва влипла в скандальную историю. Воскресным вечером 8 июля на депутата напал неизвестный кавказец. Здоровяк выкинул Жигарева из «Мерседеса», за рулем которого сидела его бывшая любовница, и разбил политику голову. У депутата с моделью был роман, они даже полгода жили вместе. (подробности)

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При этом политик поначалу отказался писать заявление на обидчика, но потом все же пошел в полицию (подробности)