Трамп в интервью британским СМИ раскритиковал Терезу Мэй и подтвердил встречу с Путиным

СЕГОДНЯ 17:25 2018-07-13T18:35:03+03:00

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В Британии визит Дональда Трампа вызвал массу возмущения. Люди собрались на многотысячные протесты, а в центре Лондона надули воздушный шар в виде злого малыша с лицом американского лидера.

Однако все это не помешало Трампу дать большое интервью, в котором он жестко прошелся по британскому премьеру и мэру Лондона. А также поделился своим мнением насчет того, кто бы мог возглавить Великобританию. «Комсомолка» приводит самые яркие цитаты из интервью Трампа изданию The Sun.

О BREXIT

«План британского правительства самым негативным образом отразится на торговле с США» (в 98-страничном плане говорится, что после Brexit Лондон заключит с ЕС Соглашение об ассоциации, а также создаст новую зону свободной торговли - Ред.).

«Если они будут заключать соглашения таким образом, то мы будем иметь дело с Европейским союзом вместо того, чтобы иметь дело с Великобританией, поэтому вариант “мягкого Brexit”, возможно, убьет сделку».

«Я бы сделал это совсем по-другому. Я на самом деле сказал Терезе Мэй, как она должна была вести переговоры по Brexit. Но она захотела пойти по другому пути».

«Сделки, которые занимают слишком много времени, никогда не бывают хорошими».

«Вообще, я предсказал Brexit. Потому что британцы не хотят сталкиваться с мигрантами, как это вышло в других европейских странах. Барак Обама когда-то уверял нас, что этого не произойдет, и Великобритания вернется в лоно ЕС. Но Brexit случился. Я был прав».

О ВСТРЕЧЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ

«Ладить с Китаем, ладить с Россией — это хорошо», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, может ли он отказаться от участия в саммите с Путиным в связи с инцидентами в Солсбери и Эймсбери.

О ТЕРЕЗЕ МЭЙ

«Я думаю, что она хороший человек. Вы знаете, мы неплохо с ней ладим. Все, что пишет The Washington Post - это абсолютные fake-news».

О БОРИСЕ ДЖОНСОНЕ

«Он очень талантливый политик. Он мне очень нравится, и я его уважаю. А я, в свою очередь, очень нравлюсь Борису. Он много раз говорил обо мне очень хорошие вещи.

Поэтому я был очень опечален, когда пришла новость о его уходе с поста главы британского МИДа. Думаю, что это не конец, и он ещё вернется. Полагаю, он был бы отличным премьер-министром. У него для этого есть все, что нужно».

О МЭРЕ ЛОНДОНА И МИГРАНТАХ

«Глядя на обстановку в европейских городах, я скажу вам прямо. Ваш мэр (столичный градоначальник Садик Хан - Ред.) проделал ужасную работу. Взгляните на уровень террористической угрозы. Посмотрите, что происходит в Лондоне. Сколько преступности и радикальных исламистов. Он совсем не справляется со своими обязанностями».

«Я недавно прочёл информацию о том, что в Лондоне, где действуют невероятно жёсткие законы в отношении оружия, одна некогда престижная больница в центре города похожа на полевой госпиталь из-за количества пациентов с ужасными ножевыми ранениями. То есть у них нет оружия, но у них есть ножи. И все этажи больницы залиты кровью».

«Я думаю то, что произошло в Европе - это позор. Миграционная политика европейских стран позорна и унизительна. Я вам это говорю, как европеец. Все-таки во мне есть немецкие и шотландские корни. Ну как можно было позволить миллионам африканцев и арабов приехать в Европу? Оглянитесь, вы же теряете свою культуру».

О ЛОНДОНЕ И ЕГО ЖИТЕЛЯХ

«У меня нет никаких оснований для того, чтобы остаться в Лондоне. Раньше я любил этот город. Я не был тут в течение долгого времени. Но меня тут не ждут. Меня заставляют чувствовать себя ненужным - названным гостем».

«При этом не все меня не любят. Многие британцы от меня в восторге. Я получаю тысячи писем от них, где они пишут, что любят президента Соединенных Штатов. Они хотят того же, чего хочу и я. Поверьте, я люблю Великобританию».

ПОЧЕМУ ТРАМП ВЫБРАЛ THE SUN?

- Это логично - он понимает что любые респектабельные издательства кому-то принадлежат. То есть Трампа будут править и диктовать ему свои условия, - говорит политолог-американист Сергей Судаков. - А The Sun - это помойка. Можно говорить, что угодно, а потом в любой момент отказаться от своих слов, сказав: «Ну кому вы верите, мне или этой помойке?».

ЕЩЕ МНЕНИЕ

- На самом деле, Трамп просто хочет уйти от основных СМИ. Этим, кстати, объясняется и его активность в Твиттере, - рассказал "КП" политолог Виктор Ананьев. - Кто бы что не говорил о свободной прессе, мы понимаем, что большие издания всегда представляют интересы определенных политических группировок. Многие из них враждебны Трампу. И не секрет, что он ведет открытую войну с целым рядом СМИ.

Поэтому был выбран таблоид The Sun - мягко говоря, не самое презентабельное издание. Чтобы лишний раз плюнуть в своих оппонентов, и показать, что они никто.