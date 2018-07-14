Лидеры советского кинопроката: как мексиканская мелодрама переплюнула наш боевик

СЕГОДНЯ 00:00 2018-07-13T18:10:42+03:00

14 июля 1980 года - 38 лет назад - на экраны вышел знаменитый фильм «Пираты XX века», который посмотрело рекордное количество зрителей. Вспоминаем, какие еще картины были особенно популярны у завсегдатаев кинотеатров

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Сейчас успех фильма оценивают по кассовым сборам, а в СССР критерий был иной - количество проданных билетов за первый год проката. Так вот «Пиратов» в 1980 году посмотрело 87,6 миллионов человек, а к 1990-му все 120 миллионов! То есть треть населения огромной страны. Давайте-ка попробуем сравнить. Самый кассовый фильм России - голливудский «Аватар», вышедший в 2009 году - заработал в прокате чуть больше 3,6 млрд рублей. Средняя цена билета в кино сейчас - 500 рублей. Получается, такую кассу фантастике Джеймса Кэмерона сделали 7,2 млн. российских зрителей. И это примерно 1\20 часть населения. Сравнение, конечно, очень условное, но даже оно подтверждает: ходить в кино советские граждане не просто любили, а обожали.

ТОП-ТРИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КИНОКАРТИН

1. «Пираты ХХ века» (1979). Режиссер: Борис Дуров. Посмотрели 87,6 млн. зрителей.

Фильм, снятый в Крыму, называют первым советским кинобоевиком. Он - о настоящих русских мужиках, которые способны дать отпор матерым заморским бандитам и защитить своих женщин. Крутые по тем временам спецэффекты вроде горящего в открытом море корабля, взрывы, оружие, драки - такого экшна на наших голубых экранах еще не показывали. А еще зрители увидели карате. Диковинным боевым искусством владели не только пираты с экзотической внешностью, но и красавец Николай Еременко-младший, сыгравший механика по прозвищу «Дед». Еременко надолго стал секс-символом, а карате пошло в массы: после «Пиратов» по всему Союзу стали открываться подпольные клубы.

2. «Москва слезам не верит» (1979). Режиссер: Владимир Меньшов. Посмотрели 84,4 млн.

Оскароносную мелодраму о трех подругах, простых девушках «из рабочего класса», приехавших покорять Москву, критики поначалу недооценили: мол, какая-то унылая бабья тоска по мужикам. Зато зрители сразу полюбили картину как раз за то, что она о простых человеческих вещах: любви, дружбе, одиночестве, семье, детях… Вот прям садись, примеряй к себе и рыдай - то ли от счастья, то ли от сожаления. А скольких женщин вдохновила история главной героини Кати, которую сыграла жена Меньшова Вера Алентова: и карьеру фееричную сделала, и дочку одна вырастила, и квартиру с машиной купила, еще и личное счастье нашла. Причем влюбилась не в образцово-показательного героя-ударника, а в человека невероятно обаятельного, умного, но с «изъянами»: Гоша любит выпить, разведен, живет в коммуналке… И все равно Гоша в исполнении Алексея Баталова для многих зрительниц как стал "принцем" 40 лет назад, таким и остается. Ну, а кто идеальный-то?

Говорят, в 1985-м Рнальд Рейган, собираясь на встречу с Михаилом Горбачевым, пересмотрел «Москву» раз восемь - пытался «постичь загадочную русскую душу». Но так ничего и не понял.

А скольких женщин вдохновила история главной героини Кати, которую сыграла жена Меньшова Вера Алентова

3. «Бриллиантовая рука» (1968). Режиссер: Леонид Гайдай. Посмотрели 76,7 млн.

Миронов кривляется, Мордюкова слишком «жирно» играет, прямо-таки пошло, Светличная чересчур соблазнительна, Никулин мог бы играть острее… Это выдержки из рецензий худсовета после просмотра комедии. Смешно, правда? Для зрителей же кинороман из жизни контрабандистов с прологом и эпилогом - любовь с первого просмотра. Вот уже полвека восхищаются режиссерскими ходами и игрой актеров. Глотают слюнки от эротического променада девушек «Бикини-69» и сцены соблазнения Семенсеменыча в гостинице. Роковая красавица Анна Сергеевна в прозрачном халатике с расстегивающимся под звук выстрела лифчиком невероятно хороша. Сыплют цитатами из фильма («Как говорит наш шеф», «Советские люди на такси в булочную не ездят», «У тебя там не закрытый, а открытый перелом», «Кто заказывал такси на Дубровку?", «Шампанское по утрам пьют только аристократы или дегенераты», «Спокойно, Казладоев! Сядем усе!» и пр.). И поют «Помоги мне», «Песню про зайцев» и «Остров невезения».

Вот уже полвека зрители восхищаются режиссерскими ходами и игрой актеров

Первая десятка фильмов (4-10 место): «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Свадьба в Малиновке», «Экипаж», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Щит и меч», «Новые приключения неуловимых», «А зори здесь тихие».

Вторая десятка (11-20 место): «Человек-амфибия», «Джентльмены удачи», «Табор уходит в небо», «Афоня», «Калина красная», «Корона Российской империи, или Снова неуловимые», «Иван Васильевич меняет профессию», «Мачеха», «Служебный роман», «Война и мир».

ТОП-ТРИ ЗАРУБЕЖНЫХ КИНОКАРТИН

1. «Есения» (Мексика, 1971 год). Лидер проката 1975 года, посмотрело 91,4 млн.

Мелодраму Альфреда Б. Кревенны о судьбе и страстной любви красавицы-цыганки, внебрачного ребенка знатной дамы, называют латиноамериканским прообразом «мыльных опер». А еще современной историей Золушки по-мексикански. Так что баснословные 91,4 миллиона в прокате (это больше, чем у "Пиратов ХХ века"!) фильму, похоже, «сделали» советские девушки всех возрастов, посмотревшие «Есению» во всех кинотеатрах страны по несколько раз. А особо впечатлительные даже называли дочек Есениями. К слову, Жаклин Андере, сыгравшая Есению, в августе отметит 80-летие.

«Есения» - лидер проката 1975 года

2. «Великолепная семерка» (США, 1960). Лидер проката 1961 года, посмотрело 67 млн.

Вестерн режиссера Джона Стерджеса о том, как крестьяне, измученные набегами банды, наконец, решаются дать отпор. Зрителям фильм сразу страшно понравился: лихой сюжет, семеро красавцев актеров в главных ролях, особенно обожали Юла Бриннера и Чарльза Бронсона. В кассы выстраивались очереди, в которых даже до драк доходило, почти, как в вестерне. А вот тогдашний генсек ЦК КПСС Никита Хрущев свою оценку выразил так: «Двойка за семерку». Американским журналистам пояснил: «У вас много фильмов, где бьют друг друга в лицо, истязают, убивают, в них много извращенного. У вас это считается интересным. У нас же проповедование подобных явлений считается вредным».

Зрителям фильм сразу страшно понравился

3. «Бродяга» (Индия, 1951). В 1954 году фильм посмотрело 63,7 млн.

Драму о бедном индусе снял известный актер и режиссер Радж Капур. Он же сыграл и главную роль. Фильм одно время был самым кассовым в Болливуде. Да и у нас собирал полные кинотеатры и приносил хороший доход, поэтому его четырежды перезапускали в прокат. Впрочем, ко многим индийским мелодрамам в СССР благоволили и зрители, и прокатчики. Если, скажем, на французского «Фантомаса» или польских «Новых амазонок» было не достать билеты, так как «крутили» их всего по неделе, то индийские «Месть и закон», «Танцор диско», «Зиту и Гиту» можно было спокойно посмотреть по несколько раз.

Драму о бедном индусе снял известный актер и режиссер Радж Капур. Он же сыграл и главную роль

Первая десятка фильмов (4-10 места): «Золото Маккены» (США), «Спартак» (США), «Бобби» (Индия), «Белое плате» (Египет), «Танцор диско» (Индия), «Мститель» (Индия), «Четыре мушкетера Шарло» (Франция).

Вторая десятка фильмов (11-20 места): «Укрощение строптивого» (Италия), «Виннету -— сын Инчу-Чуна (ГДР-СФРЮ-Италия), «Зита и Гита» (Индия), «Кинг-Конг жив» (США), «Зорро» (Италия-Франция), «Синьор Робинзон» (Италия), «Материнская любовь» (Индия), «Новобранцы идут на войну» (Франция-Италия-ФРГ), «Легенда о динозавре» (Япония), «Черный тюльпан» (Франция-Испания-Италия).