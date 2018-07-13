Каникулы – три месяца безделья

СЕГОДНЯ 18:10 2018-07-13T18:31:56+03:00

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Чего-то мы перемудрили. Знаете ли вы, что учиться летом школьнику запрещено? Вот прямо так – законом «Об образовании». 34 статья, пункт 11: «Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком». Отдыхать нужно!

В итоге – вдумайтесь – что у нас произошло. Девять месяцев ученик вкалывает от зари до зари – школьные уроки, домашние задания. А между ними еще нужно бы успеть в спортивную секцию, кружок технического творчества.

Так и вижу февраль. Девчушка по сугробам в темноте топает на уроки. Потом, уже еле волоча ноги, бредет на дополнительные занятия. А уже в ночи – опять же в жуткую темень – корпит над задачками. Ни сил, ни желание учиться в муторную третью четверть уже нет. Про усвоение материала я уже не говорю.

При этом летом – когда и светло, и комфортно, и фрукты, и нет школьной обязаловки – занять ребенка нечем. Кружки закрыты. В лагерь хорошо если попадешь на одну смену. А это 21 день. Пришкольные лагеря работают только в июне. Потому что с июля учителя уходят в отпуск. Он у них вполне заслуженно 56 дней.

Понимаете, да? В то время, когда у детей полно свободного времени и занятия дали бы максимальный эффект, – у нас никакой системы работы с ребятами не существует. Вот тебе каникулы – сиди себе на диване, уткнувшись в гаджет. Час-два какой-то полезной деятельности принесли бы больше пользы – а нельзя, и закон запрещает, и просто не с кем ею заняться.

Как раз об этом мы говорили в эфире Радио «КП» с первым заместителем директора Федерального института развития образования Максимом Дулиновым. Ситуация сложилась не сегодня. К ней привыкли. И обычно любое покушение на срок летних каникул бабушки с дедушками встречают в штыки – не замай! Хотя в большинстве стран летние каникулы не длятся три месяца, причем с таким раслабоном, что в сентябре две недели уходит у учителя на то, чтобы напомнить пройденное. Два месяца более, чем достаточно. А остальное время можно распределить по другим временам года. Это же издевательство – длиннющая третья четверть!

Таке что вряд ли в ближайшие годы сроки каникул кто-то решиться кардинально изменить. Но можно наполнить полезным и увлекательным содержанием июль и август. Для тех, кто не смог поехать куда-то с родителями, отправиться в лагерь, устроиться на подработку (старшие школьники).

- Недавно на круглом столе, который проводила заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Любовь Духаниной как раз обсуждали этот вопрос, - рассказывает Максим Дулинов. – Выход есть такой – стимулировать бизнес открывать кружки, курсы летом. И открывать такие, чтобы детям было интересно и полезно в них заниматься.

- А деньги где на это взять родителям? - спрашиваю я.

- Должен работать тот же принцип, который сегодня действует в школах и вузах – деньги идут за учеником и студентом. Сколько образовательное учреждение набрало ребят – столько денег и получит. Государство же выделяет деньги на дополнительное образование. Но финансируются дворцы творчества, кружки напрямую – и никто не изучает насколько секции интересны ребятам, насколько современна программа. А если условным заказчиком станут сами ребята и родители, если будут знать, что у них есть некая условная сумма, которую можно потратить на дополнительные занятия – понятно, что выбирать будут то, что по душе.

И в этом случае не будет такой ситуации, когда на лето все закрывается. Работают же летом частные языковые, технические, компьютерные лагеря. Заработают и кружки в городах и поселках. Не думаю, что многих родителей устраивает, что их дети «балду гоняют» летом.