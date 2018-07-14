Разговоры в Третьяковке останутся бесплатными

СЕГОДНЯ 00:55 2018-07-14T00:59:46+03:00

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«Преступная Третьяковка запретила публике разговаривать в залах». «Попав в галерею, держи рот на замке, иначе тебя сочтут экскурсоводом и заставят платить». Уже несколько недель эта новость бродит по фейсбукам соотечественников, нагоняя ужас и обрастая новыми страшными подробностями. Лучше молчи, ежели ты чья-нибудь мамаша и решила рассказать своему чаду все, что помнишь про боярыню Морозову. Лучше молчи, если ты пришла с подружкой и хочешь обсудить увиденное. Если ты, упаси боже, учитель и привел с собой учеников – проходи стороной, как проходит косой дождь. (Именно такой вывод сделал для себя искусствовед Дмитрий Гутов: «Когда друзья просят меня погулять с ними по Третьяковке - говорю нет). А все потому, что (согласно фейсбучным страданиям) незаконным гидом автоматически становится каждый (даже сумасшедший, беседующий сам с собой). Согласно правилам галереи, введённым ещё 18 мая, каждый, кто что-то рассказывает слушателям в количестве от одного до двадцати человек - обязан получить бейдж, на котором указано, что он «гид-гость». И оплатить 5310 рублей в кассу.

Конечно, по версии Третьяковки, все это делается для нашего с вами блага и в целях борьбы с незаконными экскурсоводами. Стоя в очередях в Третьяковку, многие из нас встречали специальных дядечек и тётечек, собирающих экскурсионные группы. Нередко эти дяди и тети вещают черт знает что. Правда, как именно 5310 рублей, уплоченные в кассу, улучшат качество лекций «незаконных гидов» - не очень понятно.

Цифры и факты

Почти год мы с группой журналистов ходили по выходным на экскурсии. Их готовила специально для нас необыкновенная женщина-искусствовед. На какой картине Ге можно увидеть следы от газеты, в которую заворачивали полотно... как будут реставрировать работу «Иван Грозный и сын его Иван»... она открывала нам то, что никогда не услышишь на официальных скучных и общих экскурсиях.

Мы платили экскурсоводу 3,5 тысячи рублей за лекцию. С учетом цены за билет, выходило по 1100 с носа. Теперь удовольствие подорожало вдвое и обросло неудобствами.

Во-первых, мы должны заявить о желании провести экскурсию за 2 недели. Во-вторых, мы должны заплатить 5310 рублей в кассу галереи, заплатить за билет, заплатить гонорар экскурсоводу... Кроме того, Третьяковка

оставила за собой право инспектировать экскурсовода и отслеживать его экскурсию. Это значит, нашей замечательной женщине в любой момент могут запросто отказать в праве рассказывать нам интересное, как это уже произошло с компаниями, специализирующимися на квестах.

В прошлом году мы писали о довольно интересном квесте, проходившем в стенах Третьяковки. В этом году все компании получили от Галереи официальный запрет на проведение подобных мероприятий.

- Третьяковка запретила проводить нам квесты. Она запросила наши материалы и отказала, потому что сочла их недостаточно научными и познавательными, - рассказала директор компании квест-Lab Марина Валькова.

С чего начался сезон большого Чмора

«Сезоном большого чмора» назвал происходящее историк искусства Алексей Котельвас. Чтобы попасть под прицел подозрительных сотрудников, Котельвасу даже не понадобилось вести экскурсию.

- Я просто пришел в галерею, и ко мне пристала смотрительница со словами: «Вы слишком часто бываете в галерее и явно разбираетесь в искусстве. У вас есть лицензия гида? - рассказал Котельвас «КП».

Официально «Большой чмор» стартовал 15 июня, когда из галереи были выдворены работающие в МГУ историки Олег Айрапетов, Максим Шевченко и Федор Гайда. Историки вместе с группой студентов пришли на выставку Верещагина на Крытмском валу и там столкнулись с охранником, потребовавшим аккредитацию и ошарашившим заявлением: «в случае прохода на выставку группой от одного до 20 человек необходимо запрашивать разрешение у музея».

Спустя пять дней ситуация повторилась. На сей раз жертвой пал преподаватель ВШЭ Тим Ильясов, с которого подоспевший охранник начал требовать бейдж экскурсовода, Преподаватель утверждал, что не проводил никакой экскурсии, а то, что не понравилось охранникам - было просто беседой. Ильясов комментировал друзьям шляпки и платья на портретах. Но уговоры не подействовали.

Дальше пошло-поехало и наводнило ФБ. На Третьяковку обрушились протуберанцы ненависти, пользователи сети «стекленея от ярости» на полном серьезе отстаивали право разговаривать со своими детьми в стенах галереи.

Эксперимент "Комсомолки"

«Меня поражает, насколько отвратительными, нелепыми и просто оскорбительности мифами обрастает музейная жизнь... обыденное сознание, не зная, чем ещё себя потешить, придумывает, распространяет и сладострастно обсуждает обет молчания наложенный на публику... мы (Третьяковская галерея) НЕ запрещаем разговаривать в залах. Не кладём за разговоры очередями из автомата... Не сажаем в тюрьму», - так в сердцах написала на страничке своего ФБ сотрудник Третьяковки с сорокалетним стажем Татьяна Горячева. После волны критики «за неподобающий тон», Горячева скрыла пост.

Но попытку проверить, можно или нельзя разговаривать в музее, предприняли корреспонденты «КП». В прошлую субботу мы пришли в здание на Лаврушинском переулке и устроили обсуждение картины Иванова «Явление Христа народу». Эксперимент увенчался неуспехом. Либо смотрители что-то подозревали, либо страхи оказались сильно преувеличенными. Ни одна скотина к нам не подошла, никто нас не вывел и не погрозил пальцем, сказав «но, но, но» строгим голосом. Пришлось самим подходить к смотрителям и самим же спрашивать, почему нас не ругают и не выводят.

- Да говорите, ради бога, только другим не мешайте, - махнула рукой смотрительница зала Врубеля. По словам женщины, карательные меры направлены исключительно на граждан, промышляющих незаконными экскурсиями.

- А что если мы проводим незаконную экскурсию? - поинтересовались мы ревниво.

Женщина презрительно скривилась. Мол, рожей не вышли. Уж за годы-то работы всех гидов, зарабатывающих на экскурсиях, они знают в лицо. «Беседуйте на здоровье», - отпустила нас с богом смотрительница, предупредив на прощанье, чтобы мы не трогали скульптуры за носы. Подобное развлечение появилось в последнее время у посетителей галереи и привело к облуплению и сверканию носов галерейных скульптур.

Из экшна, который поджидал нас в тот день был только таракан в кафе Братья Третьяковы и невозмутимое уверение официанта: «У нас тараканов нет». «А это что?» «Не знаю, у нас тараканов нет».

В остальном все даже не изменилось. Однако публика негодовать не перестала.

В комментариях на страничке Третьяковки в ФБ, пользователи просили уточнить. По каким признакам экскурсия отличается от беседы. Как Третьяковка думает отличать экскурсовода от не-экскурсовода, Почему учителя не могут проводить экскурсии для своих учеников? Не противоречит ли запрет на ведение экскурсий конституции, сулившей свободу слова да и вообще, если расценивать галерею как общественное благо, вроде парка или леса, совершенно негуманно трясти с народа деньги за обсуждение увиденного в пределах этого общественного блага.

Сформированные в ФБ советы экспертов бросились обсуждать экономические выгоды галереи и не находить их.

Третьяковская галерея не получит экономических выгод от ужесточившихся правил, - отметил Алексей Котелтвас. Основная атака идёт на группы из двух-трёх человек, для которых предъявляемые финансовые условия неприемлемы. В долгосрочной перспективе это оттолкнёт многих посетителей не только от галереи, но и в целом от изучения искусства. И вот это является настоящей потерей для страны, которая останется на совести менеджеров, утративших связь с базовыми ценностями культурного сообщества.

Пятница, 13

Чтобы развеять все домыслы, галерея приняла единственно правильное и логичное решение. В пятницу, 13 июля галерейщики встретились с недовольными посетителями на публичной дискуссии в зале Врубеля.

Открывая мероприятие, замдиректора Третьяковки Марина Эльзессер пожаловалась на травлю в соцсетях.

Злые посетители наседали. И ретьяковцы оправдывались. В частности, нововведения объясняли вовсе не вопросами наживы, а соображениями удобной навигации. В последнее время галерея испытывает наплыв посетителей. Так, что лавировать между экскурсионными группами становится совсем не удобным.

В ходе долгих дебатов и обсуждений, сотрудники Третьяковки согласились. Указ о борьбе с незаконными экскурсиями был написан корявым и неграмотным языком, потому и породил множество кривотолков и недопониманий.

Важным моментом стало то, что мнение общества было услышано и корявые правила будут изменены.

Во-первых, нововведение будет переписано нормальным языком, так, чтобы читающие четко понимали, за что они должны, а за что не должны платить. Плата за экскурсии для друзей будет отменена. Уведомлять за две недели о планируемой экскурсии не придётся.

На сайте появятся окна, в которых мы сможем выбирать, когда и в какой зал мы сможем прийти на экскурсию со своими друзьями, - отметил искусствовед Дмитрий Гутов.

В ходе дискуссии от сотрудников галереи звучали парадоксальные заявления. В частности сотрудница галереи госпожа Головина выразила сомнения относительно целесообразности проведения экскурсий учителями.

Что могут рассказать учителя о шедеврах Третьяковки? Я, может, тоже хотела бы вести уроки геометрии в школе, однако не делаю этого, - отметила сотрудница галереи.

Однако замдиректора Третьяковки Марина Эльзессер коллегу не поддержала. Как рассказала Эльзессер, плата за экскурсии учителей взиматься не будет.

Занятия учителей и учеников в стенах галереи будут бесплатными с 1 сентября. Это касается как школ, так и вузов. И если раньше правило касалось только профильных учреждений, то теперь оно будет актуально для всех вузов.

Правда, как отметила Эльзессер, это не значит, что прийти можно будет в любое время. Отныне группы должны будут бронировать время и зал заранее. «Это делается с целью формирования сетки посещения и заполнения наших экспозиционных залов».

Эльзессер назвала необоснованными страдания «яжематерей», жалующихся на якобы их угнетение в стенах Третьяковки. Семейные визиты в галерею приветствуются и не ограничиваются. А вот с квестами придётся подождать. Их действительно отменили.