Виктория Лопырева заявила, что забила бы пенальти хорватам вместо Федора Смолова

СЕГОДНЯ 20:50 2018-07-13T21:01:30+03:00

Модель пообщалась с фанатами в Зарядье и сказала за кого будет болеть в финале ЧМ

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Поговорить о футболе накануне финального матча Чемпионата мира 13 июля в парк "Зарядье" пришла телеведущая, модель, топ-блогер и посол FIFA Виктория Лопырева. На встречу с фанатами футбола она позвала друга ивуарийского футболиста Дидье Дрогба.

- Если у вас была бы возможность изменить счет в матче Россия-Хорватия, вы смогли бы забить пенальти? - спросила у Лопыревой москвичка.

- Да, - закричала Виктория. - Если бы у меня была возможность поставить игрока, которого сменили до этого. Он бы забил. Да, Дзюба.

Публика подчеркнула, что в том матче гол не забил именно ее бывший супруг Федор Смолов.

- Больная тема, вообще. Опустим.

Но хвалить игрока сборной России Артема Дзюбу не перестала. На вопрос о лучшем игроке и кому из сборной отдать символический "Золотой мяч", Виктория ответила, что Дзюбе.

- Он мотивировал команду. Это был его чемпионат, - сказала Лопырева.

- А кто вам больше нравится: Роналду или Месси?

- Месси.

- За кого вы будете болеть в финале? - спрашивали из толпы.

- За Францию.

- А сами вы играете в футбол?

- Я предпочитаю смотреть футбол, мужской. Но поддерживаю женский, как дисциплину FIFA.

Спрашивали Лопыреву и о том, как это быть послом FIFA. Виктории снова напомнили отношения с футболистом Федором Смоловым.

- Я вела футбольную программу. После футбол еще и иначе вошел в мою жизнь. Уже и так, и так... Когда объявили о том, что Чемпионат мира будет в России, то стали выбирать известных людей от городов-участников. От Ростова выбрали меня, Басту, Диму Диброва. Потом я подписала контракт и заняла ту должность, которую сейчас и занимаю.

После массы вопросов о детстве Лопыревой, что она ест, как ей удается так хорошо выглядеть, на сцену вышел футболист Дидье Дрогба, который играл в "Челси".

- Мне понравилась Москва, она объединила фанатов со всех стран. Я видел, как в парке исландские болельщики кричали "ху!". Очень крутая огранизация, - сказал Дидье Дрогба.

Также футболисту задали непростой вопрос: "Если бы вы сейчас стали тренером "Челси" и могли взять в свою команду Роналду, Месси или Дзюбу, кого взяли бы?"

- Юрия Жиркова. Да, он сейчас закончил карьеру в сборной России, но он крутой игрок, - сказал Дидье Дрогба.

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