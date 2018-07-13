Археологи рассказали о женщине, которая заживо похоронила себя ради любви

СЕГОДНЯ 21:20 2018-07-13T21:27:34+03:00

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Способны ли были древние люди испытывать такие же чувства, как и мы? Когда появились такие понятия, как любовь и супружеская верность? Кажется, что на этот вопрос нет ответа. Потому что письменных источников не сохранилось, а материальные предметы не способны рассказать о такой тонкой материи, как романтические отношения. Однако ряд археологических находок удивительным образом свидетельствует о том, как много значили для наших далеких предков любовь и преданность. Об этом рассказал украинский археолог Микола Бандривский.

Ярким примером такого рода является парное захоронение, которое было обнаружено в пригороде Тернополя. Оно относится к Высоцкой культуре, получившей название от села Высоцко, где были обнаружены археологические памятники этого народа. Эта культура отличалась уникальными «нежными» захоронениями. Например, мужчина и женщина могли трогательно держаться за руки или их головы были повернуты так, словно они слились в последнем поцелуе. Но захоронение, фигурирующее под номером 27 в полевой документации и на этом фоне являлось уникальным. Вот как археологи описывали находку: «Мужчина и женщина лежали в могиле обняв друг друга. Женщина лежит на правом боку, нежно обхватив партнера правой рукой, а левая рука лежит на его правом плече. Согнутые в коленях ноги женщины лежат на ногах мужчины...» Ученые определили, что возраст влюбленных составлял приблизительно 32-36 лет. Рост мужчины определили в пределах 167-182 сантиметра, его спутница была невысока, около 150 см. Жили они примерно 3000 лет назад. Но главный вопрос: каким образом тела приняли такое положение?

- Согласно заключению патологоанатомов тела такое положение нельзя придать мертвому телу, - утверждает доктор исторических наук Микола Бандривский. - Женщина была живой, когда легла в могилу, чтобы обнять мертвого мужа. Известно, что в некоторых культурах существовали традиции, когда жена предпочитала умереть вместе с мужем. Мы считаем, что женщина приняла такое решение добровольно. Возможно она выпила яд, чтобы примкнуть к любимому легко и безболезненно. Это не было самоубийством или бегством от трудностей. Поступок был обусловлен внутренним духовным импульсом женщины, которая желала сопровождать своего любимого и в загробной жизни.

По мнению ученых такой ритуал был довольно распространенным. Это объясняется тем, что люди позднего бронзового века объясняли себе вопросы жизни и смерти иначе, чем мы сегодня. Они верили в бессмертие человеческой души, для них ее существование не обрывалось со смертью тела. Но качество загробной жизни зависело от поступков человека, совершенных при жизни.

Практика, когда женщина вслед за своим избранником добровольно уходила из жизни, была распространена и в других частях Европы. Можно вспомнить знаменитое захоронение «Влюбленных из Вальдаро». Его в 2007 году раскопали итальянские археологи на неолитической стоянке вблизи Мантуи. Парень и девушка в возрасте не старше 20 лет лежали в положении, которое исследователи охарактеризовали, как «объятия влюбленных». Возраст захоронения составил 6000 тысяч лет. Это говорит о том, что мы по прежнему не уверены, что любовь может быть вечной. Но она, как мы убедились, может пережить несколько тысячелетий.