На Никольской становится тише

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-13T21:41:57+03:00

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Фанаты шли сюда праздновать победы своих сборных, москвичи - ощутить настроение чемпионата, пообщаться с людьми из других стран. Чемпионат принес много положительных эмоций, мы и повеселились, и заработали. Но без потерь тоже не обошлось.

- Нам теперь придется посуду закупать, - говорит официантка Анна в «Кофе Хауз» на Никольской.

Оказывается, болельщики просили «водички попить» и просто уносили стаканы.

Вообще, Никольской досталось больше всего: поломали лавочки, некоторые клумбы с цветами придется пересадить и вставить в фонари новые лампочки.

- С начала чемпионата в Москве около 600 лавочек пострадало, но мы тут же поставили новые, - прокомментировал зам мэра Москвы Петр Бирюков в эфире «Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). - Некоторые гости столицы даже снимают уличные украшения. Чаще всего это светодиодные лампочки с рисунками в виде журавлика, гуся, утки, волчонка или зайчика. Мы не против. Потом новые лампочки вывесим. А у болельщиков останется сувенир из Москвы.

Кстати, фестиваль живых цветов перенесли из-за мундиаля. И правильно сделали. А то петуньи и герань с клумб возле ГУМа тоже разнесли бы на сувениры.

А сегодня одинокий болельщик досматривает на лавочке сны про волшебный чемпионат.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«РАЗОБРАЛИ НЕ ПРЕЗЕРВАТИВЫ, А ПЛАСТЫРИ И ТАБЛЕТКИ ОТ ГОЛОВЫ»

- Очень шумно было от барабанов, дудок, криков, - рассказали в аптеке «Ригла» на Никольской. - Говорили, что разберут все презервативы, но у нас намного чаще покупали лейкопластыри, таблетки от головной боли. Мексиканцы брали средства от диареи - может, из-за того, что у нас совсем разные кухни.

Досталось и фасадам - некоторые здания точно надо красить. В отделении «Почты России» придется заменить дверь.

- Текущий ремонт в отделении точно будет, - прокомментировали в пресс-службе «Почты России». - Двери постоянно открывались, но зато за две недели мы продали в 10 раз больше открыток, чем обычно: у нас было 8000 почтовых отправлений по всему миру. Иностранцам очень понравились наши марки, покупали по 150 штук! Говорили, что красивые, как мини-картины.

Подсчитывают прибыль и кафешки в Камергерском переулке, несмотря на разбитую посуду.

- Мы не успевали и сразу говорили, что пиццу или пасту придется ждать около 40 минут, - рассказали в итальянском ресторане «Марчеллис».

- Сейчас уже работы намного меньше, - говорят в Вареничной № 1. - А в предыдущие три недели некогда было присесть. Иностранцы брали сразу все: и вареники, и пельмени.

Только цифрыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК

В магазинах и кафе в один голос признают: после матча Россия - Хорватия стало намного спокойней и тише. Мало того что иностранные фанаты разъехались, так и российские болельщики перестали приходить в центр города.

- Возле нашего кафе 11 июля днем столпились фанаты Англии и Хорватии. Пили пиво, пели песни, но потом, видимо, ушли на футбол и была тишина. Непривычно как-то, - говорят в «Кофе Хауз».

- Мы продлили время работы на час - до 23.00, потому что за футболками приходили допоздна, - рассказала продавец в магазине Flo&Jo. - Но теперь возвращаемся к старому режиму - до 22.00, и скидок, скорее всего, больше не будет.

Матчи 14 и 15 июля будут показывать на большом экране в автомобильном салоне «Ауди» на Никольской. Правда, попасть в сам салон и занять место удастся не каждому.

- Это закрытые показы - по пригласительным билетам, - сказал администратор салона. - Но остальные собираются смотреть через витрину.

«Бразильский карнавал» фанатов в центре уже закончился. Последний рывок - и Москва вернется к привычной жизни. Главное - сохранить то хорошее, что подарил нам чемпионат: мир, дружбу и веселое настроение.

НА ПОСОШОК

Самый вежливый чемпионат

Самым лучшим ЧМ-2018 назвали уже все: от президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино до каждого болельщика, приехавшего в Россию. И для нас он, конечно, самый лучший - столько эмоций, радости, гордости принесли эти фантастические четыре недели. Гордость не только футбольная - за команду, но и за страну, за то, как здорово все прошло. Ведь иностранцев пугали «дикой» Россией, а мы, в свою очередь, побаивались безудержных фанатов, которые приедут - и все тут разнесут к чертям. Да и наши болельщики способны творить страшные вещи. Помним же 2002 год, когда толпа фанатов разгромила Манежку, где смотрели игру Россия - Япония на большом экране. Россия проиграла со счетом 1:0 и не вышла из группы. Обезумевшие болельщики, подогретые алкоголем (рядом с фан-зоной свободно продавалось спиртное в бутылках), громили витрины, жгли автомобили, в поножовщине погиб 17-летний парень. Сейчас все это представить невозможно. Ну а лавочки да лампочки - бог с ними, это такая малость. Пройдитесь сегодня по той же Никольской - ни следа безобразий. Коммунальщики, как невидимые домовые, уже все привели в идеальный порядок.

Это был самый лучший, самый вежливый, самый неагрессивный чемпионат. Как любят писать в соцсетях, пусть по всему миру увозят болельщики лучи нашего добра, и лампочки - тоже.