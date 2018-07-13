Патриарх помолился на месте расстрела Романовых

13 Июль 22:40 2018-07-13T22:48:36+03:00

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В эти дни столица Урала становится своего рода столицей исторической памяти - в Екатеринбурге начались "царские дни" в ознаменование 100-летней годовщины расстрела Николая II и его семьи.

- Ночь с 16 на 17 июля 1918 года - это дата, с которой начался отсчет нашей новейшей истории, - заявил Патриарх Кирилл, который возглавит здесь многочисленные траурные мероприятия. - Опыт истории должен нам, современным людям, помогать в том, как избегать конфликтов, способных столкнуть одну значительную часть народа с другой.

С трапа самолета предстоятель Русской православной церкви сошел с ковчегом на руках - из Москвы специально доставили частицу мощей святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы (сестры императрицы Елизаветы Федоровны Романовой, сброшенной заживо в шахту в Алапаевске в 1918 году).

Из аэропорта Святейший направился в Храм-на-Крови, возведенный на месте Ипатьевского дома, где большевики расстреляли царскую семью. Оставив ковчег в верхнем храме, он спустился помолиться в нижний - прежде там находился печально знаменитый подвал.

-Сегодня мы с радостью можем сказать, что абсолютное большинство людей имеют ту интерпретацию события, которая соответствует действительности. А потому и почитание святых царственных страстотерпцев так быстро укоренилось в нашем верующем народе. И сегодня ни у кого не существует сомнений по поводу того, что произошедшее здесь было действительно совершением страстотерпческого подвига всею царскою семьей, - отметил он.

Там же сегодня вспоминали и другую трагедию, совсем недавнюю - пожар в Кемерово. В мае Патриарх приезжал туда на сороковой день, служил панихиду и утешал семьи погибших. Как стало известно "КП", присутствовавшая на той службе местная жительница Светлана Белякова так переживала, что не смогла подойти к архипастырю, что отправила ему в Москву письмо.

Кемеровчанка приехала к Патриарху в Екатеринбург поблагодарить за сострадание. Фото: Олег ВАРОВ/Пресс-служба Патриарха

-По окончании панихиды вы прошли близ меня, но я постеснялась попросить у вас благословение, о чем потом очень сожалела и долго плакала. И до сегодняшнего дня виню себя в своей нерешительности. В народе говорят: "Благословение Патриарха дается раз и на всю жизнь", - прочитав эти строки, Святейший пригласил ее с детьми в Екатеринбург.

-Я приехала сюда выразить вам благодарность от города Кемерово за то, что вы со своим добрым сердцем приехали к нам и поддержали нас. Мы в хороших руках, - говорила ему взволнованная Светлана.

-А я и себя духовно поддержал, когда соприкоснулся с тем, что увидело и почувствовало Кемерово, - признался Патриарх, благословил гостью и все Кемерово и передал в дар от себя икону.

В субботу предстоятель РПЦ проведет в Екатеринбурге заседание Священного Синода, на котором, как ожидается, иерархи в том числе обсудят ход следствия по делу о гибели Романовых и вопрос признания или непризнания "екатеринбургских останков" царскими.