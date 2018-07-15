Антуан Гризманн: "Мы старались на этом турнире показать Францию с лучшей стороны"

СЕГОДНЯ 21:50 2018-07-15T21:57:48+03:00

Антуан Гризманн - автор одного из голов команды Франции в финале чемпионата мира по футболу 2018. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

- Что вы ощущаете после того, как вы завоевали этот кубок и стали чемпионом мира?

- Я не до конца понял, что произошло. Я очень горжусь этой командой - техническим штабом и всеми остальными. Это уникальная команда. Быть сегодня одной семьей и праздновать, а завтра - со всеми французами

Антуану Гризманну тут же внезапно дарят флаг Уругвая. Он с радостью принимает подарок, а вопрос в итоге ему не задают никакой.

- Как били пенальти?

- Я просто пробил пенальти, и все - сработало. Очень рад, что нашей команде удалось одержать победу.

- 2 года назад вы проиграли финал Евро-2016. Оно, может быть, стало для вас полезным?

- Да, я думаю, что мы работали усердно. Много игроков мы заменили с того турнира - Павар, Люка Эрнандес, они показали себя хорошо. Как я уже сказал, мы одна команда. Мы хорошо с самого начала провели чемпионат вместе. Никто не нервничал, мы работали вместе. Я думаю, что в этом была наша сила. А затем - тренер. Он прекрасно читал все матчи, я горжусь быть частью этой команды.

- Много ли шансов выиграть звание лучшего игрока мира?

- Ну, люди будут голосовать за меня. Предстоит сыграть еще и Суперкубок Европы. Это будет важный матч для клуба, а сейчас необходимо наслаждаться вместе со всеми французами, нашими семьями. Но, как я сказал, это звание - не у меня в руках сейчас.

- Без этого поколения ваших родителей, которые приехали во Францию, невозможно представить вас победителями чемпионата мира?

- Да, это так. Мы все едины и преисполнены духом. Мы готовы были выложиться целиком.

- Каждый раз ты ставишь на первое место команду. Но было поколение Платини, Зидана. Сейчас - поколение Гризмана?

- Я всегда ставлю команду на первое место, потому что мы провели этот чемпионат мира как команда и, честно сказать, команда была прекрасна. Она вписала новую страницу в историю французского футбола. Сейчас необходимо наслаждаться этим результатом. Мы старались показывать Францию с лучшей стороны.