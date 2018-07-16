Почему на ярмарках выходного дня в Москве случаются перебои с товарами

СЕГОДНЯ 14:00 2018-07-16T14:11:47+03:00

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Каждую неделю покупаю свежие продукты на ярмарке выходного дня недалеко от дома. Овощи и фрукты там продают постоянно, а вот молочкой и рыбой почему-то торгуют не всегда. Мне не удается взять то, что нужно. Почему случаются перебои с некоторыми товарами?

Анна Потапова.

Северный округ.

Как рассказали в Департаменте торговли и услуг Москвы, продажу некоторых продуктов могут запретить из-за жаркой погоды. На ярмарках выходного дня нельзя торговать всеми видами скоропортящихся и особо скоропортящихся мясо-молочных и рыбных продуктов при температуре воздуха на улице выше +23 градусов. Такой запрет в зависимости от погоды утверждается специальным постановлением главного государственного санитарного врача по Москве.

По санитарным нормам продукты в холодильниках на ярмарках выходного дня обязаны хранить при температуре +4 градуса (плюс-минус 2 градуса). Для этого морозильная техника должна быть подключена к стационарной системе электроснабжения. Но в сильную жару холодильники в уличных торговых рядах могут не справиться, особенно если работают от дизельных генераторов. Поэтому санэпидслужба вынуждена временно останавливать такую торговлю, чтобы покупатели не отравились испортившейся едой.

ЧЕМ ТОРГОВАТЬ НЕЛЬЗЯ

Есть и постоянный запрет на торговлю на ярмарках выходного дня - нельзя выкладывать товар и предлагать его покупателям с ящиков на земле. Продавцы обязаны работать только в специальных крытых павильонах в виде шатров, защищенных от солнца, ветра и дождя. А для товара разрешают использовать столы и горки со съемными перегородками. На торговых местах весы и другие измерительные приборы должны стоять так, чтобы покупатель мог визуально проверить вес купленных товаров. Вдобавок на ярмарке обязаны выделить специальное место с контрольными весами, на которых все желающие могут проверить свою покупку.

По правилам на ярмарках выходного дня и региональных ярмарках запрещено также продавать:

товары, произведенные за пределами территории государств - членов Таможенного союза, кроме плодоовощной продукции, не произрастающей на территории государств - членов Таможенного союза;

алкоголь;

парфюмерно-косметические товары;

табачные изделия;

аудио-, видеопродукцию, компьютерные информационные носители, бытовую технику;

изделия из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурки зверей;

мясо животных, птицы и продукты их убоя непромышленной выработки;

консервированные продукты, кулинарные изделия из мяса и рыбы, кондитерские изделия, приготовленные в домашних условиях;

мясные и рыбные полуфабрикаты непромышленного производства;

нефасованную гастрономическую продукцию;

детское питание;

товары бытовой химии;

животных;

лекарственные препараты и изделия медицинского назначения;

изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней;

другие товары, продажа которых запрещена или ограничена российскими законами.

ВАЖНО

У продавцов на торговых местах должны быть:

условия для личной гигиены, то есть раковины для мытья рук, биотуалеты с мылом, бумажными полотенцами, а также санитарная одежда.

У каждого коммерсанта:

паспорт, медицинская книжка, а также документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. У фермеров и огородников дополнительно к этому списку - документ, подтверждающий ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством. Если вместо самого фермера за прилавком стоят его близкие родственники, к примеру, братья, сестры или родители, тогда им придется показать еще и бумаги, подтверждающие родство с продавцами. Все перечисленные документы предъявляются по первому требованию сотрудников уполномоченных государственных служб или организаторов ярмарки.

Бункеры для мусора на ярмарках выходного дня должны быть закрыты водонепроницаемым покрытием. Отходы обязаны вывозить по мере заполнения урн и бункера.

НА ЗАМЕТКУ

С вопросами и жалобами покупатели ярмарок выходного дня могут обращаться:

- к ответственному сотруднику или администратору - в течение всего времени работы торговых рядов, то есть с пятницы по воскресенье, с 9.00 до 20.00 каждый день. Он должен постоянно находиться на ярмарке;

- по телефонам «горячих линий» префектуры, управы, служб по защите прав потребителей. Эти номера должны быть вывешены на ярмарке на информационном стенде;

- в электронную приемную на сайте мэра Москвы;

- на интернет-портал правительства Москвы «Наш город» (gorod.mos.ru). Для этого нужно сначала зарегистрироваться на сайте. Потом зайти в раздел «Ярмарки выходного дня». Здесь принимают сообщения по трем темам - «Незаконное размещение», «Продажа запрещенных товаров» и «Нарушение требований к организации и проведению». При желании на портале можете загрузить фото, иллюстрирующее ситуацию. На сайте вывешены также мобильные приложения на базе iPhone и Android, с помощью которых можно оперативно оставить здесь жалобу с сотового телефона. На портале официальный ответ обычно размещается в срок от трех до пяти дней под опубликованным сообщением. Результаты проведенных работ также сообщат в открытом доступе на сайте.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

16 июля - Департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы;

17 июля - Департамент градостроительной политики Москвы;

18 июля - Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы;

19 июля - Департамент информационных технологий Москвы;

20 июля - Департамент торговли и услуг Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Надо ли получать новую соцкарту, если у старой еще не истек срок действия?

Слышала, что вместо зеленой социальной карты москвича теперь начали выдавать новую - с другими названием и цветом. А мне только недавно переоформили эту карту, но она такая же, какой была раньше. Нужно ли теперь менять ее на соцкарту нового образца?

Татьяна Сергеевна,

ул. Юных Ленинцев.

За разъяснениями мы обратились в Департамент информационных технологий Москвы.

- С июля этого года горожанам начали выдавать социальную карту москвича (СКМ) с новым дизайном и названием, - объяснили в ведомстве. - Оформление выбирали участники голосования на «Активном гражданине». На соцкарте изображены виды центра современной Москвы в свете фонарей - набережные, Москва-река, храм Христа Спасителя, сталинские высотки. Кроме того, теперь соцкарты для разных пользователей, например, пенсионеров, студентов, школьников и молодых мам, выпускаются с одинаковым названием «Карта москвича». Их внедрение будет постепенным и может занять до нескольких лет. Но менять действующую карту со старым дизайном на карту с новым оформлением не нужно. Прежними соцкартами зеленого цвета можно по-прежнему пользоваться, пока не истечет срок их действия.

Напомним, сейчас «Карта москвича» (или социальная карта москвича) положена тем, кто получает разные льготы и выплаты - пенсии, детские пособия, бесплатный проезд в общественном транспорте и т. д. Таких москвичей более 5 миллионов - пенсионеры, студенты, школьники, молодые родители, многодетные семьи, инвалиды. Эту карту можно оформить в центре госуслуг «Мои документы» (МФЦ). Сюда нужно прийти с паспортом или свидетельством о рождении. С собой принести также документы, подтверждающие право на социальную помощь, - медицинский полис и страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС). В МФЦ сотрудники помогут заполнить анкету-заявку на оформление соцкарты. Во время приема бесплатно сделают вашу фотографию для карты. В среднем соцкарту делают три недели. Школьники и студенты могут также отправить заявку на социальную карту через портал госуслуг.