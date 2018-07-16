2018-07-16T14:07:45+03:00
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Елена Сафонова: В старости ты становишься свободным человеком!

В новом многосерийном фильме «Старушки в бегах» героини Елены Сафоновой, Татьяны Орловой и Марины Яковлевой пытаются порвать с рутиной
Надежда ШУЛЬГА
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Героини Татьяны Орловой, Елены Сафоновой и Марины Яковлевой (слева направо) дадут фору бойкой молодежи.Героини Татьяны Орловой, Елены Сафоновой и Марины Яковлевой (слева направо) дадут фору бойкой молодежи.Фото: Первый канал
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Если вам немного за 60, дети выросли, но живут с вами под одной крышей, к тому же ни капли не ценят вашей заботы, то лучший способ изменить ситуацию - отправиться в путешествие. Хотя бы в гости к подруге в деревню. Пусть и на старенькой «Волге» 1961 года выпуска, но зато в отличной компании близких подруг. Именно в такую ситуацию попали бодрые пенсионеры Лида (Елена Сафонова), Зина (Татьяна Орлова) и Катя (Марина Яковлева). В один прекрасный день героини комедийного сериала «Старушки в бегах» (Первый канал) сбежали от вечных бытовых проблем к четвертой подруге Полине (Галина Беляева). Не оценив решения «бабушек-старушек», их дети отправляются за беглянками в автомобильную погоню.

- Мы играли историю трех подружек, которые не хотят, чтобы их жизнь закончилась, - рассказывает о сериале легенда фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова. Выросшие дети не нуждаются больше в родителях. Но жизнь продолжается. Так что наши героини собираются и едут к своей четвертой подруге. По дороге им постоянно приходится преодолевать препятствия. Они ведь люди другого поколения, поэтому не могут пройти мимо тех, кто нуждается в помощи. В итоге начинают строить чью-то личную жизнь, кого-то искать, кого-то лечить...

- То есть история отцов и детей - не главная в этом кино?

- Нет, конечно. Это история хороших людей, у которых есть дети. А когда птенец выпархивает из гнезда, появляется ощущение пустоты, возникает вопрос: а что дальше? Старость - да, но не пустота, потому что, после того как дети выросли, ты становишься свободным человеком и можешь позволить себе жить так, как хочется.

- Какими запомнились съемки?

- Очень веселыми! Я иногда смеялась так, что приходилось даже останавливать процесс. Особенно веселым был финальный аккорд, когда мы сняли последнюю сцену и вдруг режиссер говорит, что надо снять еще одну. А в сценарии ее нет. Хорошо. Мы - я, Таня и Марина - выходим из палатки, вокруг темнота, тишина и... никого. Думаем: «Нас все бросили ночью посреди луга». И тут из кустов выскакивает съемочная группа с камерами, начинает обнимать, поздравлять с окончанием проекта. Получился волшебный прощальный кадр.

Сериал снимали в Коломне и дальнем Подмосковье, так что в кадр попали не только живописные луга, берега реки и подвесной мост, но и уютные коломенские дворики, церквушки, центр города, а в съемках участвовали актеры коломенского театра и местные жители. Правда, местного фермера сыграл не кто иной, как Сергей Баталов, известный больше как комедийный актер, но здесь он смог дать истории драматическое развитие.

- Название сериала - ироничное, - объясняет продюсер Наталья Серова. - Наши Зина, Лида и Катя, конечно же, никакие не старушки, они молодым фору дадут.

Первый канал. «Старушки в бегах». С 16 июля, 21.35.

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