Жена на час: Пол помоет, пожарит котлеты - и со скалкой не встретит при этом

СЕГОДНЯ 12:31 2018-07-16T13:24:23+03:00

Если нет времени убираться и готовить - прибегните к услугам специалистов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Корреспондент «КП» пустил в свою берлогу домработницу и пришел в восторг от этой услуги [инфографика]

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- Ты как Никита Михалков! - провозгласил мой друг из славного города Железногорска. - У него тоже дома прислуга. Няни, кухарки, гувернантки. Во дворе челядь.

- Да мне только на один раз, - оправдывался я. - Чтобы материал написать.

Клининговых фирм в Москве, по-моему, больше, чем самих жителей. Я искал помощницу лет девятнадцати. Говорят, они лучше моют. Усерднее, так сказать. Однако молоденьких с утра разобрали. И остались только матерые. Я повздыхал немного. И начал штудировать предложения. Имена хозяюшек впечатляют. Шахида. Нилуфар. Сайера. Нигора. Сабохат. Для полного комплекта не хватало только Изауры. Я доверился фортуне и ткнул пальцем наобум в общий список. И попал в Лолу.

ПЕКИ, ЛОЛА, ПЕКИ

- Доброе утро, - говорю. - Вы москвичка?

- Конечно, - отвечает женщина. - А вы на какой ветке живете?

- На оранжевой.

- А разве такая есть?

Я замешкался. И пообещал проверить.

- Ну да, - говорю. - Калужско-Рижская линия. Станция «Ясенево».

- Ну тогда я как приеду, вас наберу...

Короткие гудки.

Цена вопросаФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Перед приходом Лолы я решил дома немного убраться. А то неудобно перед женщиной. С тех пор как я стал холостяком, в моем скромном жилище восторжествовала анархия. Вещи хаотично разбросаны по периметру, как на картинах абстракционистов. Чашки, тарелки и вилки хранятся не только на кухне, но и под кроватью, на телевизоре и даже в ванной. В общем, творческий беспорядок. Генеральную уборку я затеваю только в тех случаях, когда дальше терпеть уже невозможно. Когда квартирой овладевает хаос. Когда в темных углах коридора заводятся муравейники, а по бокам раковины вырастают сталагмиты.

- Это Лола, - услышал я знакомый голос на том конце провода. - Куда мне дальше идти?

Ориентироваться по точному адресу помощница не захотела, а потому мне пришлось, как в передаче «Форт Боярд», диктовать ей каждый шаг. Увидев мое логово, женщина не удивилась и очень резво начала собирать вещи и складывать их в шкаф. Во мне засвербило пролетарское эго, и я начал ей помогать. Бесплатно.

- Да я сама все сделаю, - смеялась Лола, видимо, впервые встретив такого болвана.

За какой-то час от пыли в квартире не осталось даже воспоминаний. Ковер был аккуратно пропылесошен, ванна и сантехника вычищены, пол вымыт. Лола бесстрашно отодвигала мебель и терла тряпкой в самых укромных местах. Так я нашел дорогой сердцу брелок и блокнот с важными контактами.

- Что вам приготовить на обед? - спросила женщина, открывая холодильник. - Может, испечь что-то?

- Жареная картошка, котлеты и салат, - развалившись в кресле, вконец осмелел я.

Минут через десять квартиру объял давно забытый фантастический аромат. Фарш победно скворчал в чистенькой сковородке. Как заправский повар, Лола резала помидоры, огурцы, зелень. Перемыла гору посуды. Оттерла клеенку. В общем, вернула меня к нормальным человеческим условиям существования. Я даже втайне мечтал, чтобы она ко мне переехала. Но, увы, Лоле уже за пятьдесят. У нее четверо детей.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

УБОРЩИЦ ВЫЗЫВАЮТ ДАЖЕ АЛКАШИ

- Если вы будете звонить мне напрямую, а не через компанию, сделаю скидку, - сообщила домработница. - Всегда можно договориться. Еще дешевле будет, если станете постоянным клиентом. Я в некоторые квартиры прихожу уже без звонка. По графику.

- Наверное, богатенькие Буратино вызывают? Не то что я...

- Да нет, всякие, - ответила Лола. - Недавно ездила на Арбат. А там в квартире алкаши живут. Пока меня ждали, наквасились. Мне было страшно поначалу. А потом ничего. Даже за бутылкой для них сбегала. Среди постоянных клиентов есть спортсмен, который каждый раз просит приготовить ему что-нибудь диетическое. Я уже голову сломала.

Советы хозяевамФото: Дмитрий ПОЛУХИН

В домработницы приходят из разных профессий. Лола, например, воспитатель дошкольного образования. Но, приехав в Москву из Твери, устроиться по специальности не смогла. Детские сады укомплектованы кадрами под завязку. Вот и пошла мыть полы и пылесосить. Если брать в день всего один заказ, то в месяц зарплата набирается в три раза больше, чем у кассира супермаркета.

- Да и опыт работы есть, - говорит хозяюшка. - Горничной в гостинице работала. Сиделкой в пансионате.

Я заплатил ей три тысячи рублей. И хожу по квартире теперь почти на носочках. Боюсь намусорить.