Стали известны результаты повторного ДНК-исследования останков предполагаемого Семена Золотарева

СЕГОДНЯ 14:00 2018-07-16T14:50:28+03:00

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Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор неясно, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

Самым старшим участником рокового похода был 37-летний фронтовик Семен Золотарев. О нем, а также о том, почему мы решили провести эксгумацию его могилы, мы писали не раз. Напомним лишь, что при жизни на теле Семена, по воспоминаниям родственников, не было татуировок, которые обнаружил судмедэксперт при вскрытии. К тому же лицо у погибшего на перевале, и обозначенного как Семен Золотарев, было неузнаваемо. Поэтому до сих пор сомнения - того ли похоронили под памятником Семену Золотареву? К тому же захоронение Золотарева вообще не отмечено в реестре кладбищ Екатеринбурга. То есть, по документам, его в этом городе и не хоронили. Это и побудило родственников Семена попросить «КП» провести эксгумацию и установить родство с помощью ДНК-экспертизы.

Семен Золотарев (слева) - самый загадочный участник группы Дятлова

РЕЗУЛЬТАТ ОШЕЛОМИЛ

Первое исследование было проведено еще в мае. Его сенсационные результаты генетик Алексей Гарковенко озвучил в эфире Первого канала: «Близкого родства между человеком, захороненным в могиле и родственниками Семена Золотарева установить не удалось».

Вывод, признаться, нас ошеломил. И мы решили провести повторный анализ. Но на сей раз не в частной лаборатории, а в Российском центре судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ (РЦ СМЭ). Итоги прокомментировал руководитель исследования, профессор, доктор биологических наук, лауреат Государственной премии России, эксперт РАН Павел Иванов. Именно он более 20 лет назад разработал и внедрил в экспертную практику методику ДНК-исследования.

- Павел Леонидович, для исследования по Семену Золотареву мы передали эксперту лучевую кость, которая в момент эксгумации побывала не в одних руках. Могли на нее попасть чужие биологические следы, которые экспертиза могла попутать с ДНК кости?

- Во время работы поверхностная часть кости снимается, а внутрь вряд ли что-то попало. Это нужно сильно постараться. Все отмывается, снимается, и материал берется изнутри. Затем материал измельчается с помощью соответствующих аппаратов. Получается тонкий костный порошок. Это делается для того, чтобы увеличить поверхность объекта исследования, из которого максимально нужно вытащить генетическую составляющую, то есть ДНК. Это примерно то же самое, как кофе. Прежде чем заварить кофе, его размалывают. Если вы целые зерна будете парить в кипятке, вы, конечно, там что-то получите, но мало. Вот и здесь - чем тоньше эта пудра, тем выше выход генетического материала.

Могила Семена Золотарева - предположительноФото: Алексей БУЛАТОВ

Тонкостей много. Например, при дроблении кость не должна нагреваться, иначе генетический материал начнет распадаться. Он и так подвергается воздействию бактерий в земле, всяких солей, растворов.

Кость, полученная «Комсомолкой» при эксгумации, - трудный объект. Поэтому мы приготовили из нее восемь образцов, чтобы смотреть воспроизводимость результата, его закономерность. Сколько раз будет повторяться одна и та же комбинация. Подобные анализы - это высокие технологии, заниматься ими должны квалифицированные люди. А не начетники (те, кто много читал, но усвоил материал поверхностно, - Авт.), которые, примерно представляют, что с чем сравнивать, но не знают законов жанра. Они могут неправильно трактовать тот или иной факт.

- Все ли восемь образцов дали хороший результат или нет?

- Часть не получилась вовсе. Биологический материал был разрушен. Но с двух образцов кости удалось получить одинаковый генотип. И потом его сравнили с генотипом родственников Золотарева. Кстати, я видел результат первого исследования - там очень плохие данные. Тот комплекс признаков, который описал специалист, вообще ничего не отражал.

- Объясните.

- У вас есть цветной четкий фотопортрет. И есть телевизионное изображение этого же лица с сильными помехами, как на старом кинескопе. Так вот слабый специалист говорит: «Я вижу лицо. Оно имеет вертикальный овал, четкий нос». А на картинке с дефектом он видит кривое лицо, кривой нос, а сбоку сдавление. И делает вывод: «Конечно, это же разные люди». Но нужно понимать: ты не можешь проводить сравнение с этими данными, они просто непригодны для работы. Ну, если эксперт этого не понимает, то он скажет: «Да, это два разных человека». То же самое происходит и с генетическими признаками. Они локализуются в хромосомах и при исследовании определенным образом проявляются. Эксперт изучает как бы их виртуальный образ, который задается технологией. Но мало получить этот образ, важно уметь с ним работать.

Рабочие вскрывают могилуФото: Алексей БУЛАТОВ

Я не говорю, что такие эксперты намеренно пытаются кого-то обмануть. Это, на мой взгляд, свидетельствует, что человек в целом понимает процесс, но в деталях не разбирается.

В криминалистике таких примеров очень много. И из-за такой неграмотной работы следствие рушится. Преступники остаются на свободе или, наоборот, невинные попадают в тюрьму. Подобных специалистов, я считаю, надо просто гнать поганой метлой. Но это трудно.

ВЕРОЯТНОСТЬ РОДСТВА ПОЧТИ 100 ПРОЦЕНТОВ

- Исследование на родство проводятся (см. «Справку «КП») по хромосомной (Y) ДНК или по митохондриальной ДНК. В нашем случае что было сделано?

- По митохондриальной ДНК. Сам объект настолько плохой, что установить в нем хромосомные признак гораздо сложнее, чем митохондриальные, которых в клетке в тысячу раз больше.

- Есть мнение, что сравнение по митохондриальному признаку не совсем достоверное.

- Не совсем так. Митохондриальная ДНК, в отличие от хромосомной, не характеризует индивидуума, а характеризует его генетическую линию, потому что она сохраняется неизменной в ряду поколений. То есть у ребенка будет точно такая же митохондриальная ДНК, как и у его матери. У его матери точно такая же митохондриальная ДНК, как у ее матери. Но точно такая же ДНК может встретиться и у постороннего человека. Например, один на 10 тысяч людей.

- Это означает, что они родственники?

- Нет. Допустим, у вас группа крови II. И у незнакомца с улицы такая же. Он ваш родственник? Нет. Он другой человек с таким же признаком.

- А в нашем случае какова вероятность совпадений?

- В заключении написано: «Вероятность родства составляет 99,66-99,84 процента». Примерно один человек на десять тысяч.

- Именно поэтому ставят под сомнение исследования по методу митохондриальной ДНК?

- Смысл в этом. Но эти исследования все равно считаются достоверными, так как сложно предположить, что в могилу с табличкой Семен Золотарев попал человек с такой же ДНК. К тому же в вашем случае анализ по материнской линии - единственный возможный способ. Ведь устанавливалось родство: дядя - племянники. А исследование по хромосомной (ядерной) ДНК позволяет установить родство только на очень близкой генетической дистанции: родители и дети, родные братья, сестры.

Судмедэксперт проводит экспертизуФото: Алексей БУЛАТОВ

- Есть версия, что родной брат Семена Золотарева - Николай мог выдавать себя за брата.

- Проведенное генетическое исследование не даст ответа. Они родные братья с одинаковой структурой митохондриальной ДНК.

- А если бы мы предоставили образец сына Семена, то можно было бы точно сказать, что это Семен Золотарев?

- Да. Но если бы получилось найти участок не разрушенной хромосомной ДНК Семена.

НЕПРИГОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Почему данные повторной экспертизы целиком расходятся с первыми результатами?

- Они не смогли получить приемлемые для анализа результаты, но выдали за приемлемые то, что было непригодно. И получили неправильный вывод. Иными словами, они обработали один участок, не нашли в нем совпадений и заявили, что «родство не установлено». Но надо было просто сказать: «К сожалению, нет данных по этому человеку, которые мы могли бы сравнивать». А ДНК живого человека (племянницы) они правильно определили. И во время повторного исследования мы сравнили полученные результаты из кости с уже готовыми результатами племянницы. И сделали противоположный вывод.

ОТ АВТОРОВ

Итак, повторная экспертиза, проведенная на сей раз столь авторитетным ученым как Павел Иванов, показала, что ДНК человека, похороненного под табличкой «Семен Золотарев», совпадает с ДНК родного дяди Семена Золотарева. Но этот факт не отвергает версию иных исследователей, подозревающих, что под именем Семена мог скрываться его родной брат Николай, который, согласно архивным документам, работал у немцев и пропал бесследно в годы войны. Поэтому мы пока не можем поставить жирную точку на этом расследовании.

Как и прежде взываем к нашим читателям: если у вас есть что сообщить нам по данной теме, пишете по адресу: konata@kp.ru, vars@kp.ru.

СПРАВКА «КП»

Что такое хромосомная (Y) ДНК и митохондриальная ДНК?

Хромосомная (Y) ДНК – это сугубо мужская линия. Сравнение по ней возможно только среди мужчин. У женщин этой ДНК нет.

Митохондриальная ДНК есть и у мужчин, и у женщин. Принцип такой: все дети одной матери имеют от нее одинаковые митохондриальные гены. И мальчики, и девочки. Но в следующем поколении эти гены своему потомству передадут только девочки. У мальчиков тоже будет потомство, но у их детей будут гены их матери, то есть совершенно посторонней женщины.