2018-07-16T14:44:04+03:00
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АвтоВАЗ прекращает производство Лады Приора

Информацию о снятии с производства модели «Комсомолке» подтвердили в «АвтоВАЗе»
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Ладу Приору начали делать 11 лет назадЛаду Приору начали делать 11 лет назадФото: ТАСС
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В сети появилась новость, что 13 июля на ВАЗе сварили последний кузов Лады Приоры. До 22 июля 2018 года на заводе продолжат собирать эти модели из оставшихся запасов деталей. Но дальнейшего производства не будет.

До недавнего времени, не было понятно, соответствует ли информация действительности. Даже вроде как выходили опровержения.

Но в пресс-службе завода «КП» официально заявили, что изготовление Приоры прекращается. По сведениям производителя, за семь месяцев этого года суммарно будет собрано около 7000 машин.

Рабочих, занятых на «приоровском» конвейере уже стали переводить на другие направления.

Напомним, Ладу Приору начали делать 11 лет назад. Формально в 2007 году завод запустил новую модель, но реально с конвейера начали выходить улучшенные версии «десятки». А ВАЗ 2110 появилась на свет вообще в 1995 году. Многие автожурналисты писали про новую Приору, что машина изначально вышла устаревшей.

Лада Приора до сих пор пользуется популярностью из-за своей цены. Стоимость авто начинается с 425 тысяч рублей. Дешевле только Лада Гранта за 370 тысяч рублей. На рынке мало машин, которые бы стоили меньше.

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