2018-07-16T14:45:56+03:00
Звезды

Елена Этуш: "Все в порядке. Выздоравливаем"

Владимир Этуш пока еще находится в больнице
Татьяна ЗИМНЯЯ
Поделиться:
Елена решила, что лечиться надежней дома и вернулась с Владимиром Абрамовичем в МосквуЕлена решила, что лечиться надежней дома и вернулась с Владимиром Абрамовичем в МосквуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Сообщение о том, что народный артист СССР прервал свой отпуск и вернулся из Италии в Москву, сильно напугало его поклонников. Жаркий климат, знойное солнце сказались на самочувствии пожилого актера. Супруга актера Елена решила, что лечиться надежней дома и вернулась с Владимиром Абрамовичем в Москву. В столице они обратились в клинический центр на Большой Пироговской улице.

- Мы никогда не бываем на солнце. Причина не в подскочившем давлении. Только Бог знает, что спровоцировало ухудшение самочувствия. Владимиру Абрамовичу просто было плохо, - объяснила нам Елена.

1 июля Владимир Этуш с женой прилетели в Италию, где каждое лето проводят около месяца. Это многолетняя традиция. Отдых, который всегда шел на пользу. Пляж, чемпионат мира по футболу, бокал итальянского сухого вина - что может быть полезней для восстановления сил? К сожалению, в этот раз с самого начала отпуск не заладился. Буквально на второй день Елена сильно ушибла ногу о стойку для зонта на пляже. А потом и Владимиру Абрамовичу стало плохо.

К счастью, в московскую больницу он попал вовремя. Врачи стабилизировали его состояние. Чтобы успокоить поклонников артиста Елена оперативно разместила на своей страничке в Facebook фотографию, на которой Владимир Абрамович сидит за столом, машет рукой и как будто бы говорит: «Спокуха!».

Конечно, сообщения о госпитализации народных любимцев всегда воспринимаются публикой с тревогой. Владимиру Абрамовичу в мае исполнилось 96 лет (хотя по паспорту он на год моложе). В этом почтенном возрасте он ведет активный образ жизни. Играет в театре им.Вахтангова в трех спектаклях. Не упускает возможности попутешествовать.

15 сентября начинается новый сезон. Директор театра Кирилл Крок надеется, что к этому времени Владимир Абрамович восстановится и все спектакли с его участием пройдут по расписанию.

Еще больше материалов по теме: «Владимир Этуш: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Лидеры советского кинопроката: как мексиканская мелодрама переплюнула наш боевик
14 июля 1980 года - 38 лет назад - на экраны вышел знаменитый фильм «Пираты XX века», который посмотрело рекордное количество зрителей. Вспоминаем, какие еще картины были особенно популярны у завсегдатаев кинотеатров [видео]
Сергей Рогожин: С Киркоровым по Витебску гоняли на «хаммере»
Перед самым началом фестиваля петербургский музыкант, экс-солист групп «АукцЫон» и «Форум», рассказал, как начинающим артистам поверить в себя, можно ли попасть в правительственную ложу и почему на конкурсе в Беларуси никто не проигрывает
Новости 24
Трамп: весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США
«Мы согласны»: МИД РФ прокомментировал слова Трампа о «глупости и тупости» США
Трамп поздравил Путина с великолепным проведением ЧМ-2018 по футболу
Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении законопроект о повышении НДС
Евросоюз ввел временные ограничения на поставки из России мяса птицы
Лавров и Помпео проводят в Хельсинки первую личную встречу
Во время ЧМ-2018 международные почтовые отправления из Москвы увеличились почти вдвое
Китай пожаловался в ВТО на США из-за планов ввести новые пошлины
"Металлика" и "Катюша": стало известно, что слушали иностранные болельщики во время ЧМ-2018
Глава Финляндии встретил российского лидера в Президентском дворце в Хельсиники
В Москве продлят "желтый" уровень погодной опасности
Италия пообещала до конца года поднять вопрос об отмене санкций ЕС против России
Путин прилетел в Хельсинки на встречу с Трампом
«Обсудили много тем»: президент Финляндии назвал встречу с Трампом разносторонней
В кафе Хельсинки появилось блюдо "Трамп-Путин"
Полиция перекрывает центр Хельсинки перед встречей Путина и Трампа
В Париже шесть станций метро переименовали в честь победы сборной Франции на ЧМ-2018
Украинский омбудсмен предложила Порошенко обменять экипаж «Норда» на задержанных в Крыму моряков
Топилин пообещал тратить около 5 млрд рублей в год на переобучение предпенсионеров
Могерини обратилась к Трампу в преддверии его встречи с Путиным в Хельсинки
Во время проведения ЧМ-2018 имена Игорь, Артем и Александр стали самыми популярными у новорожденных в Москве
Первая леди Финляндии показала Меланье Трамп работы финских мастеров
Питомцы смогут ездить в поездах без сопровождения хозяев с 16 июля
Во Франции два болельщика погибли, празднуя победу сборной на ЧМ-2018
Глава Госдепа США: К встрече с Лавровым - готов
В Госдуме прокомментировали заявление президента Хорватии о диалоге с Россией
Эрдоган объявил о завершении эпохи переворотов в Турции
Президент Финляндии провел встречу с Трампом