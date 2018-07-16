Елена Этуш: "Все в порядке. Выздоравливаем"

СЕГОДНЯ 14:40 2018-07-16T14:45:56+03:00

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Сообщение о том, что народный артист СССР прервал свой отпуск и вернулся из Италии в Москву, сильно напугало его поклонников. Жаркий климат, знойное солнце сказались на самочувствии пожилого актера. Супруга актера Елена решила, что лечиться надежней дома и вернулась с Владимиром Абрамовичем в Москву. В столице они обратились в клинический центр на Большой Пироговской улице.

- Мы никогда не бываем на солнце. Причина не в подскочившем давлении. Только Бог знает, что спровоцировало ухудшение самочувствия. Владимиру Абрамовичу просто было плохо, - объяснила нам Елена.

1 июля Владимир Этуш с женой прилетели в Италию, где каждое лето проводят около месяца. Это многолетняя традиция. Отдых, который всегда шел на пользу. Пляж, чемпионат мира по футболу, бокал итальянского сухого вина - что может быть полезней для восстановления сил? К сожалению, в этот раз с самого начала отпуск не заладился. Буквально на второй день Елена сильно ушибла ногу о стойку для зонта на пляже. А потом и Владимиру Абрамовичу стало плохо.

К счастью, в московскую больницу он попал вовремя. Врачи стабилизировали его состояние. Чтобы успокоить поклонников артиста Елена оперативно разместила на своей страничке в Facebook фотографию, на которой Владимир Абрамович сидит за столом, машет рукой и как будто бы говорит: «Спокуха!».

Конечно, сообщения о госпитализации народных любимцев всегда воспринимаются публикой с тревогой. Владимиру Абрамовичу в мае исполнилось 96 лет (хотя по паспорту он на год моложе). В этом почтенном возрасте он ведет активный образ жизни. Играет в театре им.Вахтангова в трех спектаклях. Не упускает возможности попутешествовать.

15 сентября начинается новый сезон. Директор театра Кирилл Крок надеется, что к этому времени Владимир Абрамович восстановится и все спектакли с его участием пройдут по расписанию.