ТОП-5 самых долгослужащих автомобилей: почему россияне не будут на них ездить

СЕГОДНЯ 15:08 2018-07-16T16:21:46+03:00

Знаменитый «крузак» успешно сочетает в себе две черты: надежность и престижность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Эксперты Аналитического агентства «Автостат» изучили мировую статистику и выяснили, какие машины владельцы меняют реже всего. Имеется ввиду, не общий срок службы авто, а время нахождения у одного хозяина. Если водитель много лет не обновляет свой автопарк, значит его все устраивает. А это лучшая рекомендация для любого производителя.

Первое место

Toyota Land Cruiser

Средний срок службы одному владельцу: 11 лет.

Ожидаемый заслуженный результат. Знаменитый «крузак» успешно сочетает в себе две черты: надежность и престижность. Владельцу нет смысла рано продавать японский внедорожник – даже старая модель способна ездить годами. Да и бизнес-статус никуда не девается.

Еще одно достоинство Land Cruiser – его размеры. Машина подходит семьям с детьми, любителям загородного отдыха или просторного салона. Мало ситуаций, когда японский джип окажется мал своим хозяевам.

Второе место

Porsche Boxster

Средний срок службы одному владельцу: 10 лет.

Спорткары часто подолгу находятся в одних руках. Для этого есть несколько причин. Ценник у быстрых купе не такой, чтобы много народу могло позволить себе регулярно покупать новый гоночный автомобиль.

Спортивные машины берут больше для души, а не утилитарного использования. Поэтому хозяева часто прикипают к ним сердцем и не торопятся менять.

Кроме этого, Porsche Boxster часто попадает в рейтинги самых надежных спорткаров. Так зачем менять машину, которая быстрая, красивая, дорогая, да еще и не ломается?

Porsche BoxsterФото: GLOBAL LOOK PRESS

Третье место

Ford Explorer

Средний срок службы одному владельцу: 9 лет.

Любовью владельцев пользуются не внедорожники последних поколений, а старые рамные Ford Explorer, сделанные до 2011 года. В России таких машин мало, они больше распространены в США и Канаде.

У нас большие американские джипы любят за третий ряд сидений. Можно усадить в салон большую семью.

Ford ExplorerФото: GLOBAL LOOK PRESS

Четвертое место

Chevrolet Corvette

Средний срок службы одному владельцу: 9 лет

Почему на четвертое место попал Corvette – не очень понятно. Он не самый дешевый, не самый быстрый, тем более не самый надежный. Возможно, автомобилю помогло участие в киносаге «Трансформеры». Один из самых популярных автоботов Бамблби как раз превращается в желтый Chevrolet Corvette.

Chevrolet CorvetteФото: GLOBAL LOOK PRESS

Пятое место

Toyota Avalon

Средний срок службы одному владельцу: 9 лет

Машина российским автомобилистам знакома плохо, так как ее никогда официально не поставляли к нам. Даже на Дальнем Востоке Авалонов мало – в Японии тоже не стала бестселлером.

Зато в США японский седан бизнес-класса продается с 1995 года и пользуется большой популярностью.

Toyota AvalonФото: GLOBAL LOOK PRESS

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Можно только порадоваться за владельцев Porsche Boxster и Chevrolet Corvette за их любовь к своим автомобилям. Увы, большинство россиян все равно нее сможет позволить себе такие машины. Хотя, если всем раздать по Porsche, то компания сможет поставить рекорд по времени владения – большинство вряд ли захочет продавать такую машину.

Статистика говорит, что в большинстве случаев владельцы меняют машины чаще.

Сегмент и средний срок владения

Отечественный автопром 5,25 лет

Иномарки российской сборки 4 года

Премиальные авто 3,8 года

*По данным «Автостата».