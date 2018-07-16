2018-07-16T16:21:46+03:00
Авто

ТОП-5 самых долгослужащих автомобилей: почему россияне не будут на них ездить

Эксперты сравнили среднее время владения разными моделями
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
Поделиться:
Комментарии: comments1
Знаменитый «крузак» успешно сочетает в себе две черты: надежность и престижностьЗнаменитый «крузак» успешно сочетает в себе две черты: надежность и престижностьФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Эксперты Аналитического агентства «Автостат» изучили мировую статистику и выяснили, какие машины владельцы меняют реже всего. Имеется ввиду, не общий срок службы авто, а время нахождения у одного хозяина. Если водитель много лет не обновляет свой автопарк, значит его все устраивает. А это лучшая рекомендация для любого производителя.

Первое место

Toyota Land Cruiser

Средний срок службы одному владельцу: 11 лет.

Ожидаемый заслуженный результат. Знаменитый «крузак» успешно сочетает в себе две черты: надежность и престижность. Владельцу нет смысла рано продавать японский внедорожник – даже старая модель способна ездить годами. Да и бизнес-статус никуда не девается.

Еще одно достоинство Land Cruiser – его размеры. Машина подходит семьям с детьми, любителям загородного отдыха или просторного салона. Мало ситуаций, когда японский джип окажется мал своим хозяевам.

Второе место

Porsche Boxster

Средний срок службы одному владельцу: 10 лет.

Спорткары часто подолгу находятся в одних руках. Для этого есть несколько причин. Ценник у быстрых купе не такой, чтобы много народу могло позволить себе регулярно покупать новый гоночный автомобиль.

Спортивные машины берут больше для души, а не утилитарного использования. Поэтому хозяева часто прикипают к ним сердцем и не торопятся менять.

Кроме этого, Porsche Boxster часто попадает в рейтинги самых надежных спорткаров. Так зачем менять машину, которая быстрая, красивая, дорогая, да еще и не ломается?

Porsche Boxster Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Porsche BoxsterФото: GLOBAL LOOK PRESS

Третье место

Ford Explorer

Средний срок службы одному владельцу: 9 лет.

Любовью владельцев пользуются не внедорожники последних поколений, а старые рамные Ford Explorer, сделанные до 2011 года. В России таких машин мало, они больше распространены в США и Канаде.

У нас большие американские джипы любят за третий ряд сидений. Можно усадить в салон большую семью.

Ford Explorer Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ford ExplorerФото: GLOBAL LOOK PRESS

Четвертое место

Chevrolet Corvette

Средний срок службы одному владельцу: 9 лет

Почему на четвертое место попал Corvette – не очень понятно. Он не самый дешевый, не самый быстрый, тем более не самый надежный. Возможно, автомобилю помогло участие в киносаге «Трансформеры». Один из самых популярных автоботов Бамблби как раз превращается в желтый Chevrolet Corvette.

Chevrolet Corvette Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Chevrolet CorvetteФото: GLOBAL LOOK PRESS

Пятое место

Toyota Avalon

Средний срок службы одному владельцу: 9 лет

Машина российским автомобилистам знакома плохо, так как ее никогда официально не поставляли к нам. Даже на Дальнем Востоке Авалонов мало – в Японии тоже не стала бестселлером.

Зато в США японский седан бизнес-класса продается с 1995 года и пользуется большой популярностью.

Toyota Avalon Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Toyota AvalonФото: GLOBAL LOOK PRESS

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Можно только порадоваться за владельцев Porsche Boxster и Chevrolet Corvette за их любовь к своим автомобилям. Увы, большинство россиян все равно нее сможет позволить себе такие машины. Хотя, если всем раздать по Porsche, то компания сможет поставить рекорд по времени владения – большинство вряд ли захочет продавать такую машину.

Статистика говорит, что в большинстве случаев владельцы меняют машины чаще.

Сегмент и средний срок владения

Отечественный автопром 5,25 лет

Иномарки российской сборки 4 года

Премиальные авто 3,8 года

*По данным «Автостата».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Олег АДАМОВИЧ

 
Читайте также
Яркая юбилейная Гонка Звезд “За рулем”: петербуржец Андрей Петухов отвоевал победу у явного фаворита Николая Карамышева из Курска
7 июля на автодроме Moscow Raceway состоялась юбилейная Гонка Звезд на приз журнала «За рулем», отмечающего в этом году свое 90-летие. Схватка за первое место держала в напряжении до последних секунд финальных заездов гонки
Что делать, если остановил инспектор ГИБДД
Останавливать на дорогах гаишники стали реже - это факт. Если и стоят где-то возле оставшихся КПП или у въездов в города, то ловят чаще грузовики. Но и легковушки с кодами чужих регионов на номерах тоже попадают под раздачу
Новости 24
Кличко намерен переизбраться на пост мэра Киева
Московский суд признал "Бога Кузю" виновным в создании секты
Диетологи назвали топ-5 продуктов, которые безопасно сжигают жиры
Трамп: «Встреча с Путиным — хороший старт для всех»
В Хельсинки закончилась встреча Путина и Трампа
В Британии к 2020 году построят первый национальный космодром
Московские звезды выступили перед калужанами
В МИД РФ удивлены сообщениям о закрытии торгового представительства Франции в Москве
Портрет Путина продали за 400 тысяч евро
США планируют сделать исключения по санкциям за покупку нефти у Ирана
Врио губернатора Тюменской области Александр Моор вручил ключи многодетной семье
«Решаются судьбы мира»: Пушков прокомментировал встречу Путина и Трампа
В Румынии разбился военный тренировочный самолет
Иран подал жалобу на США в Международный суд ООН из-за односторонних санкций
Представитель Мэй исключил новый референдум по Brexit
Трамп: весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США
«Мы согласны»: МИД РФ прокомментировал слова Трампа о «глупости и тупости» США
Трамп поздравил Путина с великолепным проведением ЧМ-2018 по футболу
Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении законопроект о повышении НДС
Евросоюз ввел временные ограничения на поставки из России мяса птицы
Лавров и Помпео проводят в Хельсинки первую личную встречу
Во время ЧМ-2018 международные почтовые отправления из Москвы увеличились почти вдвое
Китай пожаловался в ВТО на США из-за планов ввести новые пошлины