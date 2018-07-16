2018-07-16T16:10:58+03:00
Экономика

Госдума: Пенсионную реформу поддержали 60% регионов

Всего документы с положительной позицией пришли из 77 субъектов РФ
Роман ГОЛОВАНОВ
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Думцы уверены, что нынешний пенсионный возраст оставить просто невозможноДумцы уверены, что нынешний пенсионный возраст оставить просто невозможноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России грядет пенсионная реформа. Речь идет о том, чтобы женщины выходили на пенсию в 63 года (сейчас в 55), а мужчины – в 65 лет (сейчас в 60). Но прежде, чем эту идею правительства рассмотрят депутаты Госдумы, ее отправили в регионы – узнать мнение с мест. И вот думцы подвели предварительные итоги.

- Из 77 регионов поступили позции: где-то только губернаторов, где-то только парламентов местных, - рассказал «КП» глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. - Документы поступили, их сбор продолжится до завтрашнего дня. Консолидированную позицию дали только 60 процентов регионов - это когда высказали позицию и законодательная власть, и исполнительная. Только в этом случае решение считается юридически значимым и верным. Только в этом случае можно говорить, что регион высказал свою позицию. Отрицательных отзывов нам не поступало.

Думцы уверены, что нынешний пенсионный возраст оставить просто невозможно.

- Иллюзией и ошибкой является точка зрения о том, что выбор таков – оставить все как есть или провести реформу. Все как есть не останется: если параметры пенсионной системы сохранятся в нынешнем виде, произойдет сокращение пенсий: к 2026 году пенсии сократятся на треть, возможности индексации исчезнут, - рассказал депутат Госдумы Андрей Исаев.

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