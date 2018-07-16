Нам врали - в России прекрасно: как западные СМИ оценили прошедший чемпионат мира 2018

16 Июль 15:51 2018-07-17T01:53:10+03:00

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Лучший ЧМ за всю историю футбола. Именно так прозвали нынешний Кубок мира в мировой прессе. С этим согласны и болельщики, и футболисты. А зарубежные СМИ, даже те, которые обычно пишут мало хорошего о России, на протяжении всего турнира искренне восторгались подготовкой чемпионата и безопасностью в российских городах. «Комсомолка» выбрала самые яркие цитаты из иностранных СМИ по итогам главного футбольного события года.

BLOOMBERG: МАКРОН БЫЛ СЧАСТЛИВ

"Лучший, самый зрелищный, самый насыщенный финал ЧМ за долгие годы. На переполненном президентами стадионе больше всех веселился французский лидер Эммануэль Макрон. Затем он присоединился к своей празднующей сборной в раздевалке на стадионе в Лужниках. И даже выступил с речью, в которой много шутил и смеялся".

INDEPENDENT: НАКОНЕЦ-ТО ЧТО-ТО ХОРОШЕЕ

"Чемпионат мира в России смог заставить людей забыть о проблемах и некоторое время просто радоваться», - пишет издание. - "Самый дорогой чемпионат мира в истории оказался также самым организованным. Все прошло идеально: без насилия или неприятных инцидентов, с безупречной транспортной инфраструктурой и стадионами. Русские казались искренне очарованными полчищами иностранцев".

THE NEW YORK TIMES: МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ ОБ ЭТОМ ЧМ ДОЛГИЕ ГОДЫ

"Никто не будет спорить, что этот ЧМ был не просто хорошим. Он был лучшим. Это очень важный чемпионат, последствия которого, возможно, мы будем ощущать еще очень долгое время".

THE GUARDIAN: БЫЛО ЗДОРОВО

"Несмотря на скептицизм перед началом 2018 года, турнир получил широкое признание и успех. Было здорово".

WASHINGTON POST: ПОГОДА НЕ ПОМЕХА

"Даже внезапный ливень, который застал врасплох российского президента Владимира Путина и президентов Франции и Хорватии на церемонии вручения кубка, не смог смыть воспоминания о лучшем чемпионате в мире, который, возможно, войдет в историю как лучший ЧМ за все 88 лет проведения этого турнира".

THE DAILY STAR: ПОЗДРАВЛЯЕМ

"Мы бы хотели от всей души поздравить страну-организатора с блестящей подготовкой и проведением чемпионата мира. России удалось добиться не только того, чтобы весь мир пристально следил за происходящим на ее полях, но и чтобы сюда съехались болельщики со всего мира. Это был вызов, и вы справились с ним на отлично".

BBC: НАМ ВРАЛИ

"Этот чемпионат должен был быть опасным, а русские негостеприимными. Нам говорили, что ехать в Россию - это большой риск. Что каждый англичанин будет расцениваться как враг. Ничего из этого англичане не увидели. Хотя проблемы между нашими странами и остаются нерешенными, Кубок мира прошел успешно. Футбол был блестящим. А те, кто принял приглашение и приехал в Россию, прекрасно провели время.

Они увидели ту России, которую и представить себе не могли. Они встретили людей, с которыми они не столкнулись бы, если бы не футбол".

DEUTSCHE WELLE: ВСЕ ПРОШЛО НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

"Десятки тысяч волонтеров, сотни тысяч гостей со всего мира и миллионы поклонников футбола. Для каждого из них этот ЧМ стал настоящим праздником. Мундиаль в России - это современные стадионы, гостеприимство местных жителей, вкусное пиво и абсолютная безопасность".

СNN: ЭТО БЫЛО ЗРЕЛИЩНО

"Этот чемпионат можно по праву назвать самым широко обозреваемым и одним из самых увлекательных за всю историю. Необыкновенные повороты. Сенсационные голы. Это был турнир, принесший миру множество незабываемых моментов".

HANDELSBLATT: ЛУЧШИЙ ЧЕМПИОНАТ В ИСТОРИИ

"Этот чемпионат мира не только в смысле организации, но и по другим критериям превзошёл все турниры, которые организовывались ранее. Это лучшее, что мы видели когда-либо на чемпионатах мира".