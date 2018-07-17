Принтеры для пересадки костей и способы лечения рака: Как российские атомщики удивили «Иннопром-2018»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-16T18:52:12+03:00

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КОМПЬЮТЕР БУДЕТ КОМАНДОВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Автомобиль, которым можно управлять силой мысли, промышленные роботы и дроны - изобилие технологических новинок на прошедшей в Екатеринбурге выставке «Иннопром-2018» поражает воображение. Главные из них те, что позволяют превратить обычный завод в управляемое искусственным интеллектом высокоэффективное предприятие. Локомотивом нынешней цифровизации без сомнения можно назвать «Росатом», на стендах которого неожиданно рассказывали не столько об атомной энергии, сколько об инновационных продуктах из самых разных сфер деятельности.

- В этом году на «Иннопроме» основная тема - это «Цифровое производство». Поэтому «Росатом» представил свои цифровые продукты и продукты новых направлений бизнеса, - рассказала Екатерина Солнцева, директор по цифровизации госкорпорации «Росатом». - «Росатом» давно разрабатывает цифровые продукты, чтобы повысить эффективность работы своих предприятий. И сейчас мы уже готовы предложить их отечественному и зарубежному рынку.

Под стать теме и оформление стенда. Не макеты атомных электростанций, а гигантский экран, по которому идет дождь из цифр. По соседству с ним расположились компьютеры с электронным каталогом продукции «Росатома». Если заказать через них что-нибудь, то сообщение об этом появится на гигантском экране. А затем специалисты госкорпорации свяжутся с клиентом и расскажут подробнее о продукции.

- В интерактивном каталоге представлено более 30 наших продуктов, - пояснила Екатерина Солнцева. - Например, система математического моделирования физических процессов «ЛОГОС», которая позволяет качественно улучшить характеристики расчетов, проводимых различными конструкторскими бюро и НИИ для нужд промышленности и производства. Интересный продукт - система управления жизненным циклом предприятия «Цифровое предприятие». Это единственная защищенная, информационно безопасная, импортонезависимая отечественная система, сертифицированная для работы с продукцией и документами, имеющими ограничения доступа по типу информации. Система Multi-D - это комплексная цифровая платформа поддержки объектов капитального строительства на полном жизненном цикле, начиная от проектирования и заканчивая сдачей в эксплуатацию.

3D-ПРИНТЕР НАПЕЧАТАЕТ КОСТЬ ДЛЯ ПЕРЕСАДКИ

Одной из самых востребованных тем на выставке стали медицинские технологии. Так, на одном из стендов посетители могли увидеть портативные дефибрилляторы, с помощью которых даже далекий от медицины человек сможет оказать помощь пострадавшему - устройство само подскажет, куда приложить электроды. Показали и медицинский вертолет, на котором пострадавшего человека можно мигом доставить в больницу. Но особенный интерес у посетителей вызвали аддитивные технологии, которые уже используются медиками. Проще говоря, это 3D-принтеры, на которых из медицинского титана можно вырастить замену, например, для раздробленной челюсти.

- На выставку мы привезли младший из линейки промышленных принтеров, которые может серийно изготавливать «Росатом», - рассказал Алексей Дуб, генеральный директор ООО «РусАТ». - На этом принтере можно очень быстро сделать глазную пазуху для трансплантации. При пересадке она заполняется костной либо органической тканью и приживается. Отторжения нет, так как она делается из медицинского титана.

Один из главных плюсов такой технологии - не человеческое тело подтачивают, чтобы подошел имплант, а имплант сразу печатают таким, чтобы он органично был вписан в поврежденный участок, снизив сроки приживаемости.

- Однажды пациенту срочно требовалась замена костного участка. Врачи выслали нам результаты компьютерной томографии, и мы по этим данным напечатали имплант. Уже на третий день «кость» из титана была у врачей, - рассказал Алексей Дуб. - До конца года «атомные» 3D-принтеры будут запущены в серийное производство.

Не менее ярко на выставке были представлены и достижения в области ядерной медицины, которая применяется для лечения кардиологических и онкологических заболеваний. Лучше всего эта отрасль развита в Японии и США. Однако Россия уже наступает им на пятки.

«Росатом» крупнейший в мире производитель медицинских изотопов, на базе которых делаются радиофармпрепараты как для диагностики, так и для лечения онкологических заболеваний. По целому ряду таких изотопов российские атомщики занимают долю в 40 - 50% от мирового производства.

ГОРОДСКИЕ АВТОБУСЫ БУДУТ РАБОТАТЬ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ

Постепенный отказ автотранспорта от бензина и переход на электричество - также один из главных трендов последнего времени. Делегация Южной Кореи, которая на «Иннопроме-2018» выступила в роли страны-партнера, привезла гибридный электрокар. Он может ездить на бензине, аккумуляторах и подзаряжаться от сети. Россия в этом плане тоже не отстает. Так, в Новоуральске на росатомовском предприятии «Центротех» скоро начнут выпускать системы накопления электроэнергии для электробусов. Их уже испытывают. В будущем появятся аналогичные системы накопления для небольших уборочных машин.

- Мы приняли серьезное решение развивать неядерный бизнес. В обозримой перспективе по выручке он должен стать сопоставимым с нашим ядерным бизнесом, - пояснил Илья Галкин, вице-президент по стратегическому развитию и маркетингу топливного дивизиона госкорпорации «Росатом» АО «ТВЭЛ». - Всего мы развиваем шесть неядерных направлений. Литий-ионные накопители электроэнергии - одно из них. У нас единственный завод в стране, который работает с литием. В перспективе будем готовы выпускать водородные, кинетические и другие накопители.

Такими накопителями энергии в будущем может быть оборудован весь общественный транспорт. Правда, для этого придется создать в городах сети зарядных станций с «розетками». Если эти планы осуществятся, дышать в мегаполисах станет легче.

ТИТАН НА ЭКСПОРТ

Другие направления неядерного бизнеса «Росатома» связаны с нефтесервисом, производством сверхпроводников, аддитивными технологиями, химической промышленностью и металлургией. Последнее, например, было представлено на стенде Удмуртской Республики, в которой работает Чепецкий механический завод, входящий в контур госкорпорации.

- На этой площадке мы производим титан, цирконий, кальций. У них большой экспортный потенциал, - рассказал Юрий Кудрявцев, старший вице-президент по развитию новых бизнесов АО «ТВЭЛ». - Уже заключены контракты с зарубежными производителями. Более 80% кальциевых продуктов поставляется на экспорт. Подписаны контракты по титановой продукции. Мы выпускаем всю линейку титанового проката и поставляем его не только российским предприятиям, но и на западный рынок через дистрибьютора.

Выставка «Иннопром» работала четыре дня - с 9 по 12 июля. За это время ее посетили десятки тысяч представителей власти и бизнеса. Выставка создана, чтобы помочь промышленникам из разных стран обменяться опытом и новыми технологиями. Но одинаково хорошо ей удается и другое - показать, что крупнейшие корпорации страны уже давно вышли за рамки традиционных бизнесов и на пути к глобальному технологическому доминированию.