2018-07-16T18:52:12+03:00
Экономика

«Добросуп» с ламинарией и сардиной иваси влюбил в себя россиян

Новый вкус от «Доброфлота» с дальневосточным колоритом пришелся по вкусу всем слоям населения
Семен ГОРСКИЙ
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Александр Ефремов лично приготовил для владивостокцев фирменный «Добросуп». Фото: пресс-служба "Доброфлота"Александр Ефремов лично приготовил для владивостокцев фирменный «Добросуп». Фото: пресс-служба "Доброфлота"
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В День рыбака - профессиональный праздник всех жителей России, которые связали свою жизнь с морем и профессиональной рыбалкой, жители Приморского края смогли попробовать инновационное рыбное блюдо - «Добросуп». Оценить необычную уху смогли несколько тысяч человек по всему краю. Масштабные празднования прошли в поселках Ливадия и Южно-Морской, а также на набережной Спортивной гавани Владивостока.

Рецептура новой ухи отличается от обычных рыбных супов секретными ингредиентами - вместо сайры или лосося в него идет сардина иваси и морская капуста. Технологи, разработавшие рецепт, сделали его поистине полезным. В состав морской капусты, или, как ее называют морские биологи, ламинарии, входит почти вся таблица Менделеева. Именно по этой причине ее в виде различных биодобавок рекомендуют врачи в качестве дополнительного источника йода. А консервированная сардина иваси, которая с 2016 года снова появилась на отечественных прилавках, по мнению ученых ТИНРО-Центра, на голову превосходит все рыбные консервы, которые присутствовали на полках российских магазинов. В отличие от сайры, горбуши, сельди рыба в банке залита внутренним жиром, который вытопился из сардины в процессе варки. А это и есть самое полезное - омега-3 жирные кислоты.

В итоге суп получился действительно добрым - с интересным вкусом и большой пользой для здоровья потребителей. Так рыбопромышленная компания впервые в России забрендировала рецептуру и понесла ее, что называется, в массы.

- Идея создания нового рецепта ухи родилась на Сахалине, где мы в разных заведениях попробовали рыбный суп из разных консервов. Тут же решили создать свой неповторимый вкус, и название пришло в голову - «Добросуп». Ведь основа этого блюда - качественные рыбные консервы «Иваси в собственном соку» и «Морская капуста», которые производятся прямо в море на нашей плавбазе «Всеволод Сибирцев». Получилось очень вкусное и - главное - полезное блюдо, - рассказал генеральный директор группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов.

Впервые «Добросуп» дебютировал на кулинарной сцене в Москве в 2015 году на Рыбной неделе. Тогда инновационную уху варили звездные гости Марк Тишман, Алиса Мон и Александр Шевченко. В том же году новым супом накормили тысячи людей, которые приехали на панк-рок-фестиваль в Ярославскую область. В 2017 году его оценили высокопоставленные гости Восточного экономического форума. В этом году «Добросуп» стал просто хитом очередной Рыбной недели, которая прошла в Москве. Теперь «Доброфлот» готовит новую рецептуру ухи - в ход пойдет тихоокеанская скумбрия, промысел которой ведут суда компании и консервы из которой также производит плавбаза «Всеволод Сибирцев» прямо в море. В этом году жители и гости столицы смогут попробовать знаменитый супчик на выставке «Дни Дальнего Востока», которая традиционно пройдет в Экспоцентре во второй декаде декабря.

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