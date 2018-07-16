Грядет географический диктант

СЕГОДНЯ 19:14 2018-07-16T19:15:34+03:00

Все желающие смогут не только принять участие в проверке географических знаний, но и организовать площадку диктанта в своем регионе. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

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Осенью в четвертый раз пройдет уникальная акция Русского географического общества — Географический диктант. Он назначен на 11 ноября и писать его смогут как по всей России, так и за рубежом. Причем в этом году задания будут разбиты на две части по 15 вопросов. Вторая часть будет похожа не на экзамен, а на увлекательную викторину, в которой понадобятся логика и сообразительность.

Кстати, все желающие смогут не только принять участие в проверке географических знаний, но и организовать площадку диктанта в своем регионе. Как это сделать детально описано на сайте проекта: dictant.rgo.ru.

Напомним, что первый Географический диктант прошел в 2015-м. А в прошлом году он стал международным: 260 тысяч человек проверили свои знания не только в России, но и в 25 других государствах. Кроме того, 110 тысяч человек проверили свои знания онлайн на сайте dictant.rgo.ru.