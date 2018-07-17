2018-07-16T20:38:08+03:00
Экономика

Школьники- бизнесмены: как подростки создают коммерческие проекты

С 16 лет подросток имеет право с согласия родителей зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем. И многие этой возможностью вполне успешно воспользовались
Иветта КРАСНОГОРСКАЯ
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Глеб Ермолаев с миллиардером Оскаром Хартманном в «Сколково». Фото: Личный архив Г. ЕрмолаеваГлеб Ермолаев с миллиардером Оскаром Хартманном в «Сколково». Фото: Личный архив Г. Ермолаева
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Работать, а точнее, «вступать в трудовые отношения» в нашей стране разрешается с 14 лет. А вот с какого возраста позволено заниматься бизнесом? Думаете с 18 лет, когда наступает полная дееспособность? Ошибаетесь. Уже в 16 лет подросток имеет право, с согласия родителей, зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем. Но планку хотят снизить до 14 – согласно внесенному в июне в Госдуму законопроекту.

КОРОЛЬ КОСМЕТИКИ

Глеб Ермолаев, Чебоксары, 14 лет, закончил 7 класс

Продажа косметики под собственным брендом.

Парню едва исполнилось четырнадцать, а у него уже второй бизнес. Начал в тринадцать с организации доставки цветов: продавал через сайт букеты, которые брал в соседнем магазине. Но без call-центра и курьеров, как у других приличных служб доставки, Глеб не выдержал конкуренции. И сам подзавял, как его непроданные букеты. Хотя заработать какие-то деньги все же получилось.

- Купи-продай – вовсе не так интересно,- считает Глеб, - лучше заниматься чем-то творческим.

На известной интернет-площадке «Ярмарка мастеров» он познакомился с производителем косметики из Екатеринбурга. И договорился о производстве партии средств для лица под своим личным брендом.

- Я очень долго не понимала, что со мной переписывается ребенок. Когда речь зашла о заключении контракта, Глеб наконец признался, что он несовершеннолетний, и мы не сможем оформить бумаги. Он всегда грамотно задает вопросы, корректирует и согласовывает со мной составы средств и точно знает, что ему нужно как заказчику. Я была в шоке и долго не могла поверить, что такое бывает! - признается индивидуальный предприниматель Екатерина.

Прежде чем вывести свой продукт на рынок, Глеб долго продумывал дизайн наклеек на упаковку, рекламную кампанию. Сейчас о его косметике рассказывают видеоблогеры, а сами средства реализуются через Инстаграм.

- Пока о прибыли речи не идет, - рассказывает юный предприниматель. – В ближайший год миллионером мне не стать: первое время все работают в минус. Приходится много вкладывать в рекламу, так что пока одни расходы: 40% ушло собственных средств, вырученных с продажи цветов, 60% взял в долг у папы.

Родители Глеба тоже занимаются бизнесом, но, если верить мальчику, влияют на него не они, а взрослые молодые предприниматели из окружения отца. Идею с натуральной косметикой как раз подкинул один из них – объяснил, что

косметика – бизнес маржинальный. Родители Глеба, надо сказать, не в восторге от его предпринимательства - раньше был отличником, теперь – хорошист.

Недавно, узнав про «Московскую школу управления Сколково», Глеб купил билет на самолет и, скрыв это от отца, один полетел на собеседование в Москву. Бизнес-проект (тогда еще с цветами) защитил на «отлично», получив в качестве приза неделю бесплатной учебы в Сколково, которую еще предстоит пройти.

ТАНКИСТ ГРЯЗИ НЕ БОИТСЯ

Владислав Гурский, 17 лет, село Мальково Тюменская обл., закончил 10 класс

Лет в десять Влад увлекся компьютерной игрой World of Tanks. А заодно начал коллекционировать игрушечные танчики - постоянно просил родителей покупать новые модели. Когда же им надоело спонсировать хобби сына, заскучавший на летних каникулах парень решил самостоятельно заработать «на танчики». Придумав собственную офлайн-игру с тем же названием, но своими правилами, стал зазывать на нее знакомых ребят. За вход в игру мальчишкам приходилось платить, зато победитель получал 75% «кассовых сборов», а остальные 25% выручки Влад оставлял себе. В день удавалось проводить от 5 до 20 таких игр, так что денег на игрушки вполне хватало.

Однажды на местной ярмарке подросток увидел самодельные картонные игрушки в стиле компьютерной игры Minecraft и загорелся идеей – научиться клеить их самому. И продавать. Первые поделки разлетелись мгновенно – по 50-200 руб.

И вскоре Влад стал зарабатывать гораздо больше, чем мог потратить. Как настоящий успешный бизнесмен занялся благотворительностью – давал деньги местному приюту для животных. Количество заказов росло, к сотворчеству привлекались друзья, но те подолгу не задерживались: им просто недоставало терпения. Постепенно надоело этим заниматься и самому Владу – скорее всего, просто перерос.

Владислав Гурский с любимыми опарышами. Фото: Личный архив В. Гурского

Владислав Гурский с любимыми опарышами. Фото: Личный архив В. Гурского

Сегодня Владу семнадцать, он перешел в одиннадцатый класс. И у него новое дело: разводит наживку для рыболовов. В Тюмени, оказывается, с ней весьма туго: червей, опарышей и мотылей возят из Москвы и Архангельской области, а это дорого! Недавно он сам построил и обустроил теплицу для разведения опарыша (личинки мясной мухи – ред.), потратив не меньше 40 тыс. рублей. Парень рассчитывает, что при хорошем раскладе его живности должно хватить на шесть специализированных магазинов. А при плохом… Небольшие перепады температур, любая невнимательность приведут к гибели будущей наживки, и тогда все придется начинать заново.

- Дело не только кропотливое, но и довольно грязное, - признается молодой человек. – Но я терпелив и совсем не брезглив. Чтобы выйти на окупаемость, мне понадобится два-три года. А пока параллельно подрабатываю дворником, уборщиком, грузчиком или крашу односельчанам заборы, когда попросят.

После окончания школы Влад готовится поступать получать высшее образование в сфере управления недвижимостью. Репетиторов будет оплачивать сам, из своих заработков.

ДЕРЕВЯННЫХ ПОДЕЛОК МАСТЕР

Арслан Шаймарданов, 18 лет, Казань, закончил 11 класс

Арслан самый старший из семерых детей в семье. Присмотревшись, как отец торгует пиломатериалами, пятнадцатилетний подросток купил на подаренные и скопленные карманные деньги станок. И начал мастерить декоративные адресные таблички для домов. Продавались они слабо. Тогда Арслан переключился на деревянные игрушки. Порезанные пальцы, испорченные материалы, горы проглоченной литературы, гигабайты просмотренных видеокурсов – и, вот он успех!

У Арслана Шаймарданова все началось со станка на карманные деньги. Фото: Личный архив А. Шаймарданова

У Арслана Шаймарданова все началось со станка на карманные деньги. Фото: Личный архив А. Шаймарданова

Экологически чистые и оригинальные игрушки Арслана полюбили не только его братья и сестры, но и чужие люди, покупавшие их через Инстаграм, даже из-за рубежа. Вскоре Арслан перестал справляться с заказами и подключил к своему игрушечному бизнесу близкого друга. 10-15 тыс. рублей чистой прибыли в месяц – неплохой заработок для школьника, однако через пару лет парень передал дело компаньону. Пришло время заняться чем-нибудь посерьезнее. Сейчас Арслану восемнадцать и он готовится к поступлению в Казанский государственный архитектурно-строительный университет. Такое направление выбрано неспроста: вместе с отцом молодой человек занялся отделкой коттеджей.

С КОЗОЙ ПО ЖИЗНИ

Анастасия Денисова, 23 года (начинала в 17 лет), пос. Новоберезовский Самарской обл., студентка

- Стоит мне уехать из села на пару дней по делам, как я начинаю скучать по моим козочкам. Они даже снятся мне во сне! А еще я привожу им подарки в виде морковки или банановой кожуры, - смеется студентка Анастасия.

Живность Анастасии Денисовой ближе живописи. Фото: Личный архив А. Денисовой

Живность Анастасии Денисовой ближе живописи. Фото: Личный архив А. Денисовой

Когда Насте было четырнадцать, ее родители решили изменить жизнь переехали из города в село. Ради свежего молока купили пару коз, потом еще нескольких – и понеслось. Живность активно размножалась, и спустя время поголовье увеличилось до восьмидесяти с лишним. Молока стало неприлично много, и отец Насти решил заняться домашним сыроварением. Однако твердые и не в меру соленые папины сыры Настя не одобрила: пришлось заняться самой. Тогда девушке было семнадцать лет.

Идея собственной сыроварни так поглотила Анастасию, что она заявила ее на конкурс молодежных бизнес-проектов Приволжского федерального округа «iВолга». И выиграла грант в 300 тыс. рублей – на эти деньги купила 60-литровую сыроварню, камеру для вызревания сыра, необходимые формы и закваски. Долой неповоротливые двадцатилитровые кастрюли: производство упростилось и ускорилось, а излишки сыра девушка продавала через Интернет и некоторые самарские магазины. Сейчас в ее ассортименте – уже более двадцати видов сыров.

Настя не раз побеждала в интеллектуальной игре «Начинающий фермер» (организаторы – Минсельхоз и Российский союз сельской молодежи – ред.), что дало ей преимущество на получение крупного гранта от государства – 2,8 млн руб. пару месяцев назад. На эти деньги собирается купить трактор, сыроварню большего объема и десять лучших коров, к тем двум, что уже были в ее хозяйстве. Если на все хватит, конечно.

Удивительно, что до некоторых пор Анастасии Денисовой прочили карьеру художницы. Она и сейчас, когда есть возможность, пишет картины и участвует в выставках, но только в качестве хобби. А пока перешла на четвертый курс Самарской государственной сельхозакадемии. Поступила не сразу после школы – долго не могла определиться с профессией. Да и козы опять же не давали отвлечься.

УРОК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ КАЗАНСКИХ ШКОЛЬНИЦ

Гимназия № 125 в Казани – на первый взгляд, обычная школа, если бы не одно но. В ее структуре есть своя бизнес-компания Soul&Paper («Душа и бумага» - ред.). Открылась два года назад по инициативе местных депутатов, которые всячески поддерживают международное движение «Достижения молодых», направленное на развитие в подростках предпринимательских навыков. Руководит компанией учитель обществознания Шагова Юлия Александровна, но управляют ею сами школьники. Каждый учебный год из числа наиболее активных и продвинутых учеников избирается президент и пять вице-президентов – с четко определенными должностными полномочиями и пакетом необходимых документов.

Идея, которую в Soul&Paper взяли за основу, не совсем нова: в некоторых зарубежных странах книжные магазины иногда устраивают акции «Свидание вслепую», когда читатель приобретает упакованную книгу, не видя на обложке ни автора, ни названия, а лишь краткую аннотацию. Однако подростки из Татарстана пошли своим путем, продумывая индивидуальный дизайн упаковки для каждой книги и вкладывая внутрь какой-нибудь приятный сюрприз: чайные пакетики с шоколадкой для взрослых книг или фломастеры для детских.

Согласно правилам, в начале учебного года команде школьников выдается небольшой стартовый капитал – 5 тысяч рублей на закупку книг, крафтовой бумаги и других расходных материалов. Весной они обязаны вернуть эти деньги в бюджет компании, а полученную с продаж прибыль поделить между собой, пропорционально вложенному труду.

Книги Soul&Paper продаются хорошо, и не только через соцсети, но и на многочисленных выставках-ярмарках. Ребята постоянно принимают участие в конкурсах для начинающих бизнесменов и занимают призовые места. Так, в марте этого года они уже побывали со своим проектом в Вене.

Юлия Александровна уверена, что такая бизнес-игра, где все по-взрослому, неплохо отрабатывает в детях «экономические навыки». Многие уже сейчас признаются, что им не страшно стать в будущем предпринимателями.

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