Семь мифов, в которые верит «научная общественность»

СЕГОДНЯ 16:15 2018-07-17T16:50:11+03:00

Некоторые люди убеждены, что астронавты не были на Луне Фото: EAST NEWS

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Увы, школьные знания проиграли мифам из телеящика. Даже на том поле, на котором они, вроде бы, должны быть положены на обе лопатки. И это очень печально.

В этом году «Открытая лабораторная» – очень симпатичный проект, который проверяет научную грамотность добровольцев (вроде «Тотального диктанта», но про знания о мире и природе) – проанализировал заблуждения участников. А участников было больше 40 тысяч. И это – заметьте – не просто люди с улицы, а те, кто считает себя знатоком науки и сам пришел протестировать эти знания.

1. Верят, что рентген опаснее полета на самолете

Больше 60% продвинутой публики считает, что при рентгене грудной клетки облучение гораздо больше, чем при длительном авиаперелете.

На самом же деле рентгеновский снимок грудной клетки несет дозу облучения 30-50 мкЗв. Это примерно столько, сколько человек получает за неделю просто живя в мегаполисе.

Примерно такую же долю облучения получает авиапассажир во время полета, продолжительностью 6-7 часов. Дело в том, что на высоте около 10 км, где летит самолет, атмосфера хуже защищает от космического излучения.

Кстати, в недавнем исследовании Левады-центра 40% опрошенных заявили, что «вся радиация была создана человеком». Они верят, что до открытия в 19 веке радиации никаких опасных излучений не было.

Рентгеновский снимок грудной клетки несет дозу облучения 30-50 мкЗвФото: Александр ГЛУЗ

2. Считают, что термоядерный реактор уже работает

75% тех, кто пришли проверить свои научные знания, были убеждены, что термоядерный реактор уже работает. На самом же деле во Франции только строится экспериментальная установка (Россия в проекте участвует). Испытания начнутся в следующем десятилетии. А уж до практического применения – как до Луны.

3. Уверены, что органы уже печатают в клиниках

65% участников уверены, что 3D-печать органов для пересадки человеку уже дело обычное и применяется в клиниках. Что тоже не так. Пока проходят эксперименты по использованию некоторых органов, напечатанных на биопринтере.

4. Не верят в родство человека и обезьяны

50% не в курсе, что обнаружены виды человекоподобных существ, являющихся переходными от обезьяны к человеку. Они убеждены, что обезьяны и человек – две разные ветви развития и эволюция тут ни при чем.

Некоторые не верят в родство человека и обезьяныФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

5. Уверены, что пробиотики надо принимать вместе с антибиотиками

60% знатоков убеждены, что одновременно с курсом антибиотиков для восстановления микрофлоры кишечника нужно принимать пробиотики. Тут, конечно, поработала реклама фармацевтических компаний. Хотя нужно лишь пораскинуть мозгами, чтобы сообразить – антибиотики убивают бактерии. И болезнетворные, и полезные. Они не умеют различать их. То есть «убивают» и принимаемые в этот период бактерии, которые должны бы «восстановить микрофлору». А, значит, прием пробиотиков одновременно с антибиотиком бесполезен.

Кстати, треть умников уверены еще и в том, что «органические продукты» содержат «больше витаминов и микроэлементов, чем неорганические». А это, конечно, тоже совсем не так. Кстати, к неорганическим продуктам относится соль.

6. Согласны, что биополе существует

Больше половины участников акции допускают существование биополя и даже уверены, что его можно измерить.

7. Убеждены, что астронавты не были на Луне

Тут процент поменьше – лишь 8% участников акции считали, что американские астронавты на Луну не летали, а все экспедиции были отсняты в павильонах Голливуда.

КОММЕНТАРИЙ УЧЕНОГО

Люди не знают, где источник достоверной информации

- Даже среди людей, интересующихся наукой, достаточно широко распространены псевдонаучные мифы. Причем, думаю, они в них верят как раз из боязни поверить в ненаучный миф. Вот такой парадокс! - считает Александр Сергеев, член Комиссии по борьбе с лженаукой при РАН, переводчик книг Стивена Хокинга, Карла Сагана. – Дело в том, что люди не понимают, где можно уточнить, какие их знания достоверны, а какие – нет. Они перестали доверять даже надежным источникам, например, науке. Потому что, например, по телевизору под видом обстоятельных научно-популярных передач идут программы про эзотерику, про колдунов, прорицателей и инопланетян. В Интернете полно чуши, которую выдают за научные расследования. Люди дезориентированы и не понятно, как решать эту проблему в комплексе.